国内最大級の映画レビューサービス・Filmarks(フィルマークス)は、ユーザーのClip!数(観たい映画として登録している数)を集計し、2019年1月公開映画の期待度ランキングを発表。

まずはTOP10からチェック。

2,282Clip![1月18日公開]

正直でお人好しなインド人青年と、声を出せない障害をもったパキスタンから来た少女が、国や宗教を超えて絆を結んでいく2人旅を描いたインド映画。『ダンガル きっと、つよくなる』などに次いでインド映画歴代興行成績第3位を記録。

2,960Clip![1月11日公開]

「ドラゴン・タトゥーの女」シリーズ最新作。天才ハッカーであるヒロイン、リスベットの過去を解き明かすミステリー。前作でメガホンをとったデヴィッド・フィンチャーが製作総指揮、『ドント・プリーズ』のフェデ・アルバレスが監督を務める。

3,807Clip![1月5日公開]

1960年代にイギリスで生まれたカルチャー「スウィンギング・ロンドン」にフォーカスしたドキュメンタリー。名優マイケル・ケインがプレゼンターを務め、今なお世界に影響を与えるその音楽やファッションを映し出す。

3,988Clip![1月18日公開]

「ヘルタースケルター」「リバーズ・エッジ」などで知られる漫画家・岡崎京子の人気漫画を、主演の門脇麦はじめ、注目若手俳優陣出演で実写映画化。遺体で発見された女性の遊び仲間たちが、彼女の素性に迫っていく青春群像劇。

4,225Clip![1月25日公開]

1977年の傑作ホラーを『君の名前で僕を呼んで』のルカ・グァダニーノ監督がリメイク。超名門バレエ団に入団したスージーの周りで、不可解な出来事やダンサーの失踪が次々と起こり始める。音楽をトム・ヨークが手がけたことでも話題。

4,232Clip![1月11日公開]

「ロッキー」シリーズを新たな主人公アドニスのストーリーとして復活させた『クリード チャンプを継ぐ男』の続編。一人前のプロボクサーに成長したアドニスが、父の命を奪ったかつてのロシア王者の息子ヴィクターとの対戦に挑む。

6,247Clip![1月25日公開]

本作で長編デビューを果たしたフランスの新鋭グザヴィエ・ルグラン監督による、第74回ベネチア国際映画祭 最優秀監督賞受賞作。離婚した父と母の間で揺れ動く11歳の少年ジュリアンの苦悩を描くヒューマンドラマ。

6,837Clip![1月18日公開]

M・ナイト・シャマラン監督が『アンブレイカブル』のその後を描くサスペンス・スリラー。ある施設に、不死身の肉体と悪を感知する力を持つ男、非凡なIQと壊れやすい身体を持つ男、24の人格を持つ男が集められ、禁断の研究が始まる。

7,975Clip![1月18日公開]

東野圭吾のベストセラー小説を木村拓哉と長澤まさみのW主演で実写映画化。連続殺人事件の現場になると予告されたホテルを舞台に、捜査一課のエリート刑事とホテルマンが犯人を追うミステリー。木村拓哉が初の刑事役に挑んでいる。

10,991Clip![1月25日公開]

冲方丁の同名小説を堤幸彦監督が実写映画化。廃病院を舞台に、安楽死を求めて集まった12人の未成年者たちが、13人目の死体を発見したことをきっかけに、疑心暗鬼の中で死体の謎と犯人をめぐり、騙しあいを繰り広げるサスペンス。

杉咲花、新田真剣佑、北村匠海ら注目の若手俳優が出演する『十二人の死にたい子どもたち』が1月の期待度ランキングNo.1を獲得。洋画では、M・ナイト・シャマラン監督の最新作『ミスター・ガラス』が最上位という結果になりました。

■11位以下も注目映画がランクイン

11位:『ライ麦畑の反逆児 ひとりぼっちのサリンジャー』1,843Clip![1月18日公開]

12位:『デイアンドナイト』1,778Clip![1月26日公開]

13位:『喜望峰の風に乗せて』1,602Clip![1月11日公開]

14位:『そらのレストラン』1,325Clip![1月25日公開]

15位:『PSYCHO-PASS サイコパス Sinners of the System Case.1「罪と罰」』1,308Clip![1月25日公開]

16位:『TAXi ダイヤモンド・ミッション』1,223Clip![1月18日公開]

17位:『夜明け』1,208Clip![1月18日公開]

18位:『ナチス第三の男』1,168Clip![1月25日公開]

19位:『ホイットニー〜オールウェイズ・ラヴ・ユー〜』997Clip![1月4日公開]

20位:『マイル22』977lip![1月18日公開]

《期待度ランキングとは》

FilmarksのClip!数(ユーザーが観たい映画として登録した数)を集計し、ランキング化したもの(Clip!は1作品につき1人1件まで)。

※本ランキング及び記事内のClip!数は2019年1月4日時点のものです。

