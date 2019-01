3月22日(金)公開の映画『バンブルビー』より、新年の到来を祝うチャーミングなバンブルビーの特別映像と合わせ、はじめての相棒となる少女・チャーリーとの運命の出会いを捉えた本編映像が到着した。

平成最後の元日という歴史的な日、<謹賀新年>の旗じるしを手にしたバンブルビーから新年の挨拶とともに、バンブルビーの名前の秘密が明かされる本編映像が到着。

薄暗いガレージで、ただの黄色いビートルだったはずが突如として変形<トランスフォーム>した巨大な生命体に戸惑いながらも、優しくコミュニケーションをとるチャーリー。互いに危険な相手ではないことを感じ取り少しずつ心を開いていくなか、記憶と声を失くしている様子の彼を“バンブルビー”と呼ぶことに。孤独だった2人が手を取り合い、この先に待ち受ける予想もできない激動の運命に強い絆で立ち向かっていくことを予感させるエモーショナルなシーンだ。

本作で実写作品デビューを果たしたトラヴィス・ナイト監督は、物語のはじまりを告げるこの場面について「最も心配だったシーンで、最も入念に準備したシーンでもあり、最も誇りに思っているシーン。ヘイリーがこのシーンで見せた美しく信ぴょう性のある演技をカメラで捉えられた時点で、美しくてマジカルな作品になる、この映画には何か特別なものがあると確信しました」とコメントを寄せている。

映画『バンブルビー』は3月22日(金)より全国公開

(C)2018 Paramount Pictures. All Rights Reserved. HASBRO, TRANSFORMERS, and all related characters are trademarks of Hasbro. (C)2018 Hasbro. All Rights Reserved.

映画ランドNEWS - 映画を観に行くなら映画ランド