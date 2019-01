公開中のディズニー・アニメーション映画『シュガー・ラッシュ:オンライン』から、主人公のヴァネロペと、歴代のディズニープリンセスたちが部屋着姿でくつろぐ女子会シーンが解禁された。人間たちが知らないゲームの裏側の世界を舞台に、アーケード・ゲームのキャラクター、ラルフとヴァネロペがインターネットの世界で繰り広げる冒険と友情を描く本作。今回、ネットで解禁されたのは、ディズニーのキャラクターが集まる人気サイト「OH MY DISNEY!」を訪れたヴァネロペが、“プリンセスの部屋”に迷い込んでからのシーン。ヴァネロペのパーカー&ミニスカート姿を見たプリンセスたちが影響を受けて部屋着姿に着替え、アリエルが名曲「パート・オブ・ユア・ワールド」の替え歌を歌い、ヴァネロペもちょっと音痴な歌を披露するまでを観ることができる。ヴァネロペを見て、「私も一度こんなの着てみたい」とプリンセスたちが言い出し、ドレス姿からTシャツやタンクトップ、短パンなど、思い思いの“カジュアルウェア”に着替える。シンデレラも「これとっても気持ちいい。プリンセスヴァネロペのおかげね。くつろぎの女王様だわ」とご満悦だ。とくに人間に憧れて、スプーンや絵や置物などを集めているアリエルは、人間が着ているシャツを着られて大喜び。「私人間のものをいっぱい集めてきたけど、まさかこれが着られるなんて! 何て言った? あぁ、シャツ!」と、本家さながらアリエルはあの「パート・オブ・ユア・ワールド」の替え歌で「夢に見たシャツを着て〜♪」と突然歌い出す。そんないきなりのアリエルの行動にヴァネロペは「ちょっと待ってよ…何これ?」と、突然音楽が流れて、スポットライトが当たるディズニーのプリンセス演出に困惑。しかしラプンツェルが「あなたが本当にやりたいこと。それを歌うの」と促し、ヴァネロペもやってみることに。しかし「そ〜ハンドル! そ〜ハンドル! ハンドルがほしいよおおぉ」と、ちょっぴり音痴な歌声にプリンセスたちが逆にびっくりするという、このプリンセスとのユーモアあふれるやりとりが、ヴァネロペの運命を大きく変えることになる。女子会シーンでは、プリンセスたちそれぞれのモチーフが彩られた部屋着のデザインや振る舞い方にも小ネタが満載。例えば部屋着のデザインは、ジャスミンのタンクトップにはジーニーの手、白雪姫のTシャツには毒リンゴ、エルサのTシャツには「JUST LET IT GO」の文字が並ぶ。さらにエルサがくつろぎながら魔法でジュースにアイスを入れたり、ベルは本を片時も離さずにいたり、ラプンツェルが自分の髪を椅子のようにして座っていたり、アリエルは足がある喜びから一人だけ裸足だったり、それぞれの特徴や世界観に敬意を払った描かれ方をしている。部屋着のデザインを担当したアート・ディレクターのアミ・トンプソンは「部屋着のデザインには、彼女たちのそれぞれのストーリーを反映させた現代的なスタイルを取り込みました。普段プリンセスが着ている手の込んだガウンなどとは対照的に、どれもエッジの効いたサプライズに満ちたものになっています」と自信を見せる。インターネットの世界が舞台の本作でしか見られない、プリンセスたちの見せ場は、実はほかにも。この前後は劇場で観るしかない。