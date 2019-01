もしあなたがスウェーデン国籍を持っているなら、その渡航力はかなり高いと言えるだろう -- スウェーデン人はビザなしで187カ国に渡ることができるのだ。

これは他の多くの国民に比べ、海外旅行に安く、手軽に行けることを意味する。アフガニスタンの国民がビザなしで渡航できるのは、わずか30カ国だ。

永住権などの取得支援を手掛けるヘンリー・アンド・パートナーズ(Henley & Partners)は、ビザなしで渡航できる国の数に基づき、2018年のパスポート・ランキングを作成した。

ランキングの作成にあたっては、200の国・地域から政府のデータを集めたという。

以下、ランキングの上位21カ国を紹介しよう。順位が5位から始まるのは、同率となった国が多いためだ。

5位タイ スイス -- 185カ国

5位タイ アイルランド -- 185カ国

5位タイ デンマーク -- 185カ国

5位タイ カナダ -- 185カ国

5位タイ ベルギー -- 185カ国

4位タイ アメリカ -- 186カ国

4位タイ イギリス -- 186カ国

4位タイ ポルトガル -- 186カ国

4位タイ ノルウェー -- 186カ国

4位タイ オランダ -- 186カ国

4位タイ ルクセンブルク -- 186カ国

4位タイ オーストリア -- 186カ国

3位タイ スウェーデン -- 187カ国

3位タイ スペイン -- 187カ国

3位タイ 韓国 -- 187カ国

3位タイ イタリア -- 187カ国

3位タイ フランス -- 187カ国

3位タイ フィンランド -- 187カ国

2位タイ シンガポール -- 188カ国

2位タイ ドイツ -- 188カ国

1位 日本 -- 189カ国

2018年のランキングでは、日本がシンガポールを抑えて1位となった。

日本とシンガポールは2018年3月まで180カ国で同率の1位だったが、アフリカのベナンが日本に対するビザを緩和した。

2018年初めには、ヘンリー・アンド・パートナーズが、ランキングの対象としてグリーンランド、フェロー諸島、モナコ、アンドラ、リヒテンシュタイン、パレスチナ、バチカン市国、サンマリノの8つの国・地域を追加した。

日本のパスポートがあれば、これらの国・地域はいずれもビザなしで渡航することができる。

