第97回 全国高校サッカー選手権 大会3回戦が1月3日に各地で行われた。前回大会王者の前橋育英は尚志と対戦した。試合は後半立ち上がりに尚志が連続得点。前橋育英も終盤に1点を返したものの、あと1点及ばず。大会連覇を逃した。青森山田と大津の対戦は、前半から青森山田が優位に立つ。19分に佐々木銀士のゴールで先制すると、その後は檀崎竜孔と藤原優大にも得点が生まれ、3−0で快勝した。その他、関川郁万の開始5分弾を守り抜いた流通経済大柏や2点ビハインドをひっくり返した日本航空などがベスト8に進出している。3回戦の結果は以下の通り。準々決勝は5日に等々力陸上競技場とフクダ電子アリーナで2試合ずつ行われる。■3回戦(3日)【新潟】帝京長岡 2−1 長崎総科大附【長崎】【青森】青森山田 3−0 大津【熊本】【福井】丸岡 2−3 日本航空【山梨】【佐賀】龍谷 1−1(PK:2−4) 秋田商【秋田】【群馬】前橋育英 1−2 尚志【福島】【島根】立正大湘南 0−1 矢板中央【栃木】【広島】瀬戸内 2−1 岡山学芸館【岡山】【石川】星稜 0−1 流通経済大柏【千葉】■準々決勝(5日)12:05 青森山田 vs 矢板中央(等々力)12:05 秋田商 vs 流通経済大柏(フクダ電子)14:10 尚志 vs 帝京長岡(等々力)14:10 瀬戸内 vs 日本航空(フクダ電子)