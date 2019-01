自身のインスタグラムで動画を公開「I can do it!」

オーストラリアで自主トレ中の日本ハム・杉谷拳士内野手が1日、自身のインスタグラムを更新。動画でファンにメッセージを送った。日本語の後には、流暢な英語も披露している。

オーストラリアでは「野生化計画」と題して、体をいじめ抜いている杉谷。年が明けた1日、インスタグラムで動画を公開し、新年の挨拶をファンに届けた。

最後は「皆さんの笑顔が日々、たくさん見られますようにトレーニング頑張ります。2019年、少しだけ贔屓目に応援していただけるとありがたいです。よろしくお願いします!」と締めくくったが、撮影者から「拳士さん、せっかくなんで英語でお願いできますか?」とのリクエストが。すると、「イングリッシュ! OK!」と英語を披露した。

カンガルーのように野生化していることなどを明かし、「I can do it!(俺ならできる!)」」と繰り返した杉谷。すべてのメッセージを終えると「Thank you so much」とウインクで締めくくり「ヤッター! ハッピー!」と高い声で連呼した。

この動画を見たファンからは「2019年はめちゃくちゃひいきめに応援してます!!」「ほんまにだいすき おもしろい最高」「今年こそセカンドのレギュラー期待してます」などと激励のコメントが続々。さらに、「英語すごーい!! 日本語の方が噛んでますね」「噛んだな!笑 カミカミでも応援してますよ!」と“厳しい”指摘もあった。

ファンの期待通り、今季こそ二塁のレギュラーを奪取できるか。オーストラリアでのトレーニングにかかっていると言えそうだ。(Full-Count編集部)