「ピンク・フラミンゴ」や「ヘアスプレー」などで知られるカルト作家のジョン・ウォーターズ監督が、2018年の映画ベストテンを米Artformに発表した。

トップに選んだのは、フランスのブリュノ・デュモン監督の「ジャネット、ジャンヌ・ダルクの幼年期」で、「今年最高の映画」と絶賛。 ただし、「きっとこの映画を憎むことになる」との警告を沿えているのが、ウォーターズ監督らしい。

2位はバリー・キオガン(「ダンケルク」「聖なる鹿殺し キリング・オブ・ア・セイクリッド・ディア」)やエバン・ピータースら若手俳優が共演した犯罪スリラー「アメリカン・アニマルズ」で、「青年グループの狂気は、とても美しい」と評している。3位は歌手のニコの伝記映画「ニコ 1988」で「小規模で、悲しく、恐れ知らずの伝記映画」としている。

映画評論家が選ぶ年間ベスト10とは一線を画す、まさにウォーターズ監督らしいセレクションとなっている。

ジョン・ウォーターズ監督が選ぶ2018年の映画ベストテンは以下の通り。

1 ジャネット、ジャンヌ・ダルクの幼年期(ブリュノ・デュモン監督)

2 アメリカン・アニマルズ(原題)(バート・レイトン監督)

3 Nico, 1988 (原題)(スザンナ・ニッキャレッリ監督)

4 Mom and Dad(原題)(ブライアン・テイラー監督)

5 Blindspotting(原題)(カルロス・ロペス・エストラーダ監督)

6 The Green Fog(原題)(ガイ・マディン、エバン・ジョンソン、ガレン・ジョンソン監督)

7 Custody(原題)(グザビエ・ルグラン監督)

8 Sollars Point (原題)(マシュー・ポーターフィールド監督)

9 Let It Fall: Los Angeles 1982-1992(原題) (ジョン・ライリー監督)

10 Permanent Green Light(原題) (デニス・クーパー、ザック・ファーレイ監督)