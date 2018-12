2018年10月26日に大阪・万博記念公園でおよそ3万人規模の卒業コンサートを行い、11月4日に大阪・難波にあるNMB48劇場で行われた卒業公演を最後にNMB48を卒業した山本彩が、1月1日よりついにソロ活動を本格的に始動させることがわかった。長かった髪の毛を約30cmばっさりカットし、イメージを一新。約6年ぶりのショートカット姿は必見だ。また、待望のソロツアー「I’m ready」開催も決定した。山本がソロツアーを行うのは今回で3度目。2016年のZeppツアー、2017年のホールツアーを経て、2019年は山本自身が一番望んでいたライブハウスツアーとなる。訪れる都市も公演数も過去最大規模の24都市27公演で、約2万6000人の動員を予定している。2月23日の埼玉・HEAVEN’S ROCK さいたま新都心を皮切りに、6月2日の沖縄・桜坂セントラルで行われるツアーファイナルまでを駆け抜ける。ツアータイトルにもなっている「I’m ready」には、言葉通りソロのアーティストとしてスタートを切る準備は出来ている、という思いが込められているという。さらに、念願だった公式ファンクラブ「SYC」と、モバイル向けの「SYC MOBILE」を設立。ライブのチケット先行申込やファンクラブ限定イベントをはじめ、ファンクラブでしか見ることのできない動画やコンテンツ、山本本人からメールが届くモバイルメールなど、盛りだくさんな特典を予定している。こちらの情報は1月1日の朝日新聞広告で展開しており、新聞に掲載されている2つのQRコードを読み込めば、それぞれツアー情報ページ・FC情報ページに飛ぶことが出来る。山本彩 公式サイト Yamamoto Sayaka Official Site(http://yamamotosayaka.jp/)山本彩 公式ファンクラブ Yamamoto Sayaka Official FC(http://yamamotosayaka.jp/fc)【ライブ情報】2月23日:埼玉・HEAVEN’S ROCK さいたま新都心2月24日:千葉・千葉LOOK2月28日:福岡・BEAT STATION3月2日:熊本・B.9V13月3日:長崎・DRUM Be-73月7日:岡山・岡山CRAYZYMAMA KINGDOM3月9日:高知・キャラバンサライ3月10日:香川・オリーブホール3月14日:広島・セカンドクラッチ3月17日:滋賀・U☆STONE3月21日:富山・富山MAIRO3月22日:石川・金沢 Eight Hall3月26日:長野・長野クラブジャンクボックス3月27日:新潟・新潟LOTS3月31日:栃木・HEAVEN’S ROCK 宇都宮4月4日:福島・郡山HipShot Japan4月6日:岩手・盛岡CLUB CHANGE WAVE4月7日:宮城・仙台Rensa4月9日:北海道・Zepp Sapporo4月22日:福岡・Zepp Fukuoka4月24、25日:愛知・Zepp Nagoya5月13、14日:東京・Zepp Tokyo5月27、28日:大阪・Zepp Namba6月2日:沖縄・桜坂セントラル