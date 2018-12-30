¤¦¤ê¤Ü¤¦¡¢»â»ÒÉñ¡¢¶ÀÌß¡Ä¿·½Õ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¿¤ó¤Þ¤ê¤Î¶äºÂ¥³¡¼¥¸¡¼¥³¡¼¥Ê¡¼¡Ö¥±¡¼¥¤Î¤ª¤»¤Á¡×
ÀèÆü¡¢¥¦¥§¥¹¥Æ¥£¥óÅÔ¥Û¥Æ¥ëµþÅÔ¤¬¿·½Õ¤Ë¸þ¤±¤ÆÈ¯Çä¤¹¤¹¤ë¥¹¥Æ¥¤Ê¡Ö¿·½Õ¥¹¥¤¡¼¥Ä¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¶äºÂ¥³¡¼¥¸¡¼¥³¡¼¥Ê¡¼¤«¤é¤â¤ªÀµ·î¤Î¹±Îã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥¹¥¤¡¼¥Ä½é¤á¡×¸ÂÄê¥¹¥¤¡¼¥Ä¤¬ÅÐ¾ì¤Ç¤¹¡£
¥³¡¼¥¸¡¼¥³¡¼¥Ê¡¼¤Î¡Ö¥¹¥¤¡¼¥Ä½é¤á¡×¸ÂÄê¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ÏÁ´£µÉÊ¡£ÆÃ¤Ë¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¤³¤Á¤é¤Î¡¢¸«¤¿ÌÜ¤â¤ß¤ó¤Ê¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥±¡¼¥¤Î¤ª¤»¤Á¡×¤Ç¤¹¡£
¤¦¤ê¤Ü¤¦¤ä¶ÀÌß¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥±¡¼¥¡¢»â»ÒÉñ¤Î¾þ¤ê¤ò¾è¤»¤¿¥¤¥Á¥´¤Î¥±¡¼¥¤Ê¤É¡¢²ÈÂ²¡¢Í§Ã£¤ÈÊ¬¤±¹ç¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤ë»þ¤Ë¤É¤ì¤òÁª¤Ö¤«¤Þ¤è¤Ã¤Á¤ã¤¤¤½¤¦¤Ê²Ä°¦¤é¤·¤µ¡£¡Ö¥±¡¼¥¤Î¤ª¤»¤Á¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¿·½Õ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬¤¢¤Õ¤ì¤¿¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥±¡¼¥¤Î¤ª¤»¤Á¡×¤Ï9¸ÄÆþ¤Ç¡ï2,200¡Ê+ÀÇ¡Ë¡¢12¸ÄÆþ¤Ç¡ï2,800¡Ê+ÀÇ¡Ë¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¤³¤Á¤é¤âºÌ¤êË¤«¤Ê¡Ö·Þ½Õ 8¤Ä¤Î¥¢¥½¡¼¥È¡×¡£Ì£¤ï¤¤¤Ï¥é¥º¥Ù¥ê¡¼¡¢¥Þ¥í¥ó¥·¥ç¡¼¥È¡¢¥Á¥ç¥³¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¡¢½Â·ª¤Î¥·¥ç¡¼¥È¡¢¤¤¤Á¤´¥ß¥ë¥¯¡¢ËõÃã¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡¢¥ì¥¢¥Á¡¼¥º¡£²Ä°¦¤¤¾þ¤êÉÕ¤±¤Ë¤âÃíÌÜ¡£
¡Ö·Þ½Õ 8¤Ä¤Î¥¢¥½¡¼¥È¡×¤Ï¡ï3,100¡Ê+ÀÇ¡Ë¡£
¤½¤ÎÂ¾¡¢¡Ö°çÇ¯¤Î¥±¡¼¥¡×¡Ö¤ª¤ß¤¯¤¸ÉÕ¥¸¥ã¥ó¥Ü¥·¥å¡¼¥¯¥ê¡¼¥à¡×¤Ê¤É¡¢¡Ö¥¹¥¤¡¼¥Ä½é¤á¡×¸ÂÄê¥¹¥¤¡¼¥Ä¤¬5ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£¤ªÀµ·î¡¢ÏÂ¿©Ãæ¿´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÑ²½¤¬¤Û¤·¤¤»þ¤Ë¤Ï¡¢¥³¡¼¥¸¡¼¥³¡¼¥Ê¡¼¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ç¤â¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ö¥¹¥¤¡¼¥Ä½é¤á¡×¸ÂÄê¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ï12·î31Æü¡Á2019Ç¯1·î5Æü¤Î´ü´Ö¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¶äºÂ¥³¡¼¥¸¡¼¥³¡¼¥Ê¡¼