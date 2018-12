2018年も終わり、新たな年号へ変わることとなる2019年のスタートですが、最初の1月から大作ラッシュ!本稿では、1月に発売予定となっている日本&北米の注目タイトルをピックアップしてご紹介します。『Aftercharge』発売日:10日(US) 機種:PC/XB1 ジャンル:対戦型FPSURL:http://www.afterchargegame.com/『テイルズ オブ ヴェスペリア REMASTER』発売日:11日(JP/US) 機種:PC/PS4/XB1/NSW ジャンル:「正義」を貫き通すRPGURL:http://tov10th.tales-ch.jp/remaster/『NewスーパーマリオブラザーズU デラックス』発売日:11日(JP/US) 機種:NSW ジャンル:アクションURL:https://www.nintendo.co.jp/switch/adala/pc/『鬼武者』発売日:15日(US)/16日(JP/PCのみ) 機種:PC/PS4/XB1/NSW ジャンル:戦国サバイバルアクションURL:http://www.capcom.co.jp/onimusha/『The Grand Tour Game』発売日:15日(US) 機種:PS4/XB1 ジャンル:レーシングURL:https://www.playthegrandtourgame.com/『Vane』発売日:15日(US) 機種:PS4 ジャンル:探索アドベンチャーURL:http://www.friendandfoegames.com/vane/『エースコンバット7 スカイズ・アンノウン』発売日:17日(JP)/18日(US) 機種:PS4/XB1 ジャンル:フライトシューティングURL:https://ace7.acecombat.jp/『龍が如く4 伝説を継ぐもの』発売日:17日(JP) 機種:PS4 ジャンル:アクションアドベンチャーURL:http://ryu-ga-gotoku.com/ps4four/『Travis Strikes Again: No More Heroes』発売日:18日(JP/US) 機種:NSW ジャンル:アクションURL:https://tsanmh.com/『Senran Kagura Burst Re:Newal』発売日:22日(US) 機種:PC/PS4 ジャンル:爆乳ハイパーバトルURL:http://www.xseedgames.com/games/senran-kagura-burst-renewal/『戦極姫7 〜戦雲つらぬく紅蓮の遺志〜』発売日:24日(JP) 機種:PS4 ジャンル:本格戦国シミュレーション+美少女アドベンチャーURL:http://www.ss-alpha.co.jp/products/sengokuhime7_ps4/『ひぐらしのなく頃に奉』発売日:24日(JP) 機種:PS4 ジャンル:サスペンスアドベンチャーノベルURL:http://www.entergram.co.jp/higurashihou/『バイオハザード RE:2』発売日:25日(JP/US) 機種:PC/PS4/XB1 ジャンル:サバイバルホラーURL:http://www.capcom.co.jp/biohazard2/『KINGDOM HEARTS III』発売日:25日(JP)/29日(US) 機種:PS4/XB1 ジャンル:RPGURL:http://www.square-enix.co.jp/kingdom/kh3/『PlanetSide Arena』発売日:29日(US) 機種:PC ジャンル:SFMMOシューターURL:https://www.planetsidearena.com/home『Genesis Alpha One』発売日:29日(US) 機種:PC/PS4/XB1 ジャンル:Sci-FiサバイバルFPSURL:https://www.team17.com/games/genesis-alpha-one/『ネルケと伝説の錬金術士たち 〜新たな大地のアトリエ〜』発売日:31日(JP) 機種:PS4/Vita/NSW ジャンル:街づくり×RPGURL:https://www.gamecity.ne.jp/atelier/nelke/『ROBOTICS;NOTES DaSH』発売日:31日(JP) 機種:PS4/NSW ジャンル:拡張科学アドベンチャーURL:http://roboticsnotes.jp/dash/『スターデューバレー コレクターズ・エディション』発売日:31日(JP) 機種:PS4/NSW ジャンル:農場経営シミュレーションURL:http://www.o-amuzio.co.jp/games/stardewvalley/『Dragon Marked For Death』発売日:31日(JP/US) 機種:NSW ジャンル:アクションRPGURL:http://dragonmfd.com/jp/『CONCEPTION PLUS 俺の子供を産んでくれ!』発売日:31日(JP) 機種:PS4 ジャンル:エンドレス子作りRPGURL:https://www.spike-chunsoft.co.jp/conception_plus/『Fate/EXTELLA LINK』発売日:31日(JP) 機種:NSW ジャンル:ハイスピードサーヴァントアクションURL:https://fate-extella-link.jp/switch/以上、1月に発売予定となっている注目新作タイトルのピックアップでした。