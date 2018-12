エンタテインメントサイトの米Vultureが、2018年にリリースされたミュージックビデオのベスト10を選出した。

1位は、世界中で話題をさらったチャイルディッシュ・ガンビーノ(俳優ドナルド・グローバーのミュージシャン名義)の「This Is America」。グローバー主演ドラマ「アトランタ」の日本人監督ヒロ・ムライがメガホンをとった同作は、銃乱射事件などアメリカ社会の暗い現実を陽気なパフォーマンスで風刺してみせた。

2位は女性ラッパー、ティエラ・ワックの「Whack World」。彼女はInstagramが最長60秒まで動画を投稿できることにヒントを得て、1曲1分で15曲製作しアルバムに収めた。MVはコミカルになったりダークになったり、1分ごとにくるくると変わる世界観がユニーク。

3位は、ビヨンセとジェイ・Zがファミリーネームでリリースしている「APESHIT」。5位は、女優としても活躍するジャネール・モネイの「Dirty Computer」。6位は、下ネタ満載のリリック&演出でYouTubeから一時的に削除されたこともある注目の女性ラッパー、カップケイクの「Duck Duck Goose」だった。

米Vultureが選んだ、2018年のベストMV10本は以下の通り。

1.チャイルディッシュ・ガンビーノ「This Is America」

2.ティエラ・ワック「Whack World」

3.ザ・カーターズ「APESHIT」

4.2チェインズ(ft. YG and Offset)「Proud」

5. ジャネール・モネイ「Dirty Computer」

6.カップケイク「Duck Duck Goose」

7.トロイ・シバン「Bloom」

8.ドジャ・キャット「Moo」

9.ケンドリック・ラマー&シザ「All the Stars」

10.シェック・ウェス「Mo Bamba」