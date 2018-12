米エンターテインメント・ウィークリー誌がさまざまなジャンルのベストテンを発表する毎年恒例のBest of 2018特集を展開している。注目の映画部門は、同誌のクリス・ナシャワティ記者とリー・グリーンブラット記者が選出。いずれもヨルゴス・ランティモス監督の「女王陛下のお気に入り」を1位、アルフォンソ・キュアロン監督の「ROMA ローマ」を2位に挙げているほか、「グリーンブック」(ピーター・ファレリー監督)が共通しているが、他はまったく異なる作品を挙げているのが興味深い。

米エンターテインメント・ウィークリー誌クリス・ナシャワティ記者が選ぶ2018年の映画ベストテン

1.「女王陛下のお気に入り」(ヨルゴス・ランティモス監督)

2.「ROMA ローマ」(アルフォンソ・キュアロン監督)

3.「Won’t You Be My Neighbor?(原題)」(モーガン・ネビル監督)

4.「Eighth Grade(原題)」(ボー・バーナム監督)

5.「パディントン2」(ポール・キング監督)

6.「ミッション:インポッシブル フォールアウト」(クリストファー・マッカリー監督)

7.「Sorry to Bother You(原題)」(ブーツ・ライリー監督)

8.「ファースト・マン」(デイミアン・チャゼル監督)

9.「グリーンブック」(ピーター・ファレリー監督)

10.「マンディ 地獄のロード・ウォリアー」(パノス・コスマトス監督)

米エンターテインメント・ウィークリー誌リー・グリーンブラット記者が選ぶ2018年の映画ベストテン

1.「女王陛下のお気に入り」(ヨルゴス・ランティモス監督)

2.「ROMA ローマ」(アルフォンソ・キュアロン監督)

3.「ブラックパンサー」(ライアン・クーグラー監督)

4.「アナイヒレイション 全滅領域」(アレックス・ガーランド監督)

5.「荒野にて」(アンドリュー・ヘイ監督)

6.「グリーンブック」(ピーター・ファレリー監督)

7.「バーニング」(イ・チャンドン監督)

8.「へレディタリー 継承」(アリ・アスター監督)

9.「Free Solo(原題)」(ジミー・チン、エリザベス・チャイ・ヴァサルヘリィ監督)

10.「The Guilty ギルティ」(グスタフ・モーラー監督)