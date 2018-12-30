±Ç²è¹¥¤¤Ê¤é¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤¤¡È¥³¥¢¥Á¥ç¥³¡É¤ÎÅßÊª¤Ï¤³¤ì¤À¡ª¡Ú¥Ñ¡¼¥«¡¼¡¦T¥·¥ã¥Ä²èÁü13ÅÀ¡Û
¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢±Ç²è¹¥¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢T¥·¥ã¥Ä¹¥¤¤«¤éÇ®Îõ¤Ê»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ë¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡¢¥Ï¡¼¥É¥³¥¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È(°Ê²¼¡¢¥³¥¢¥Á¥ç¥³)¡£ºÇ¶á¤Ï¿Æ»ÒÌ¡ºÍ¥³¥ó¥Ó¡¢¡È´°½Ï¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¡É¤¬¥³¥¢¥Á¥ç¥³¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ï¤º¡£ÄêÈÖ¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥»¡¼¥¿¡¼¤ä¥Ñ¡¼¥«¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿ÅßÊª¥¢¥¤¥Æ¥à¤âÂ¿¿ô¤½¤í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ãå¤Æ¤¤¤¿¤é³Î¼Â¤ËÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤½¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ø¥È¥é¥Ã¥¯ÌîÏº¡Ù¤Ç¿û¸¶Ê¸ÂÀ±é¤¸¤ëÀ±Åí¼¡Ïº¤¬Ãå¤Æ¤¤¤¿¤È¤Ã¤¯¤ê¥»¡¼¥¿¡¼¤ÈÊ¢´¬¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¡Ö¥È¥é¥Ã¥¯ÌîÏº-TRUCK RASCALS-(¤È¤Ã¤¯¤ê¥»¡¼¥¿¡¼¥»¥Ã¥È2018AW)¡×/[c]Åì±Ç
¢£ ¤¢¤Î¶§°»¦¿Íµ´¤Î¥»¡¼¥¿¡¼¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¤Þ¤º¡¢¥ì¥Ã¥É¤È¥À¡¼¥¯¥°¥ê¡¼¥ó¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ü¡¼¥À¡¼ÊÁ¤Î¤³¤Á¤é¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¡Ö¥¯¥ë¡¼¥¬¡¼¥Ê¥¤¥È¥á¥¢¥Ë¥Ã¥È¥»¡¼¥¿¡¼2018AW¡×¤Ï¡¢¡Ø¥¨¥ë¥à³¹¤Î°Ì´¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î»¦¿Íµ´¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥¯¥ë¡¼¥¬¡¼»ÅÍÍ¤Î¥Ë¥Ã¥È¥»¡¼¥¿¡¼¡£¥Û¥é¡¼±Ç²è¹¥¤¤Ê¤é¡¢°ìÌÜ¤Ç¤ï¤«¤ëºÆ¸½ÅÙ¤Î¹â¤¤°ìÉÊ¤À¡£Æ±¤¸ÊÁ¤Î¡Ö¥Ê¥¤¥È¥á¥¢¥Ë¥Ã¥È¥¥ã¥Ã¥×2018(°Ì´¥ì¥Ã¥É¡ß¥°¥ê¡¼¥ó)¡×¤â¤¢¤ê¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡£
¢£ Æ´¤ì¤Î¡ÈÊ¸ÂÀ·»¥£¡É¤Ë¤Ê¤ê¤¤Ã¤Æ¤ß¤ë¡©
Ë®²è¹¥¤¤Ê¤é¤¼¤ÒGET¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤¬¡Ö¥È¥é¥Ã¥¯ÌîÏº-TRUCK RASCALS-(¤È¤Ã¤¯¤ê¥»¡¼¥¿¡¼¥»¥Ã¥È2018AW)¡×¡£1970Ç¯Âå¤Ë¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿Åì±Ç¤Î¡Ø¥È¥é¥Ã¥¯ÌîÏº¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¿û¸¶Ê¸ÂÀ±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦À±Åí¼¡Ïº¤¬Ãå¤Æ¤¤¤¿¡¢¤È¤Ã¤¯¤ê¥»¡¼¥¿¡¼¤ÈÊ¢´¬¤¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Åì±Ç¤Î´°Á´´Æ½¤¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¡£¥³¥¹¥×¥ì¤Î°è¤òÄ¶¤¨¤¿ËÜÊª¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¡£
¢£ ÏÃÂê¤ÎÌ¾ºî¥Û¥é¡¼±Ç²è¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤â¡ª
9·î¤ËHD¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼ÈÇ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ø¥¼¥¤¥ê¥Ö¡Ù¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¡ÖHARDCC ¥ì¥¸¥¹¥¿¥ó¥¹¡¦¥Í¥ë¥·¥ã¥Ä¡×¤Ï¥í¥Ç¥£¡¦¥Ñ¥¤¥Ñ¡¼¤¬±é¤¸¤¿¼ç¿Í¸ø¥Í¥¤¥À¤¬Ãå¤Æ¤¤¤¿¥Í¥ë¥·¥ã¥Ä¤ò×Ç×Ê¤µ¤»¤ë°ìÉÊ¡£¥Ó¥ó¥Æ¡¼¥¸´¶Éº¤¦»Å¾å¤¬¤ê¤ÈÌÊ100¡ó¤Ë¤è¤ëÈ©¿¨¤ê¤Î¤è¤µ¤¬ÆÃÄ§¡£°ìÊý¡¢¡Ö¥¼¥¤¥ê¥Ö(THEY LIVE)¥Ê¥À¥Ö¥é¥Ã¥¯ZIP¥Ñ¡¼¥«¡×¤Ï¥Õ¥í¥ó¥È¤Ë·àÃæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¨¥¤¥ê¥¢¥ó¡¢¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¥í¥Ç¥£¡¦¥Ñ¥¤¥Ñ¡¼¤¬¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¶¯Îõ¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¡£
¢£ Í¥ºî¥Ñ¡¼¥«¡¼¤Ç¥Ï¡¼¥É¥Ü¥¤¥ë¥É¤Ë·è¤á¤í¡ª
¥³¥¢¥Á¥ç¥³¤ÎÅßÊª¤ÎÄêÈÖ¡¢¥Ñ¡¼¥«¡¼¤Ï¤Û¤«¤Ë¤âËÉÙ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼è¤ê¤½¤í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¾¾ÅÄÍ¥ºî¤Î¥Ï¡¼¥É¥Ü¥¤¥ë¥É´¶Éº¤¦¡ÖÁÉ¤¨¤ë¶âÏµ¥×¥ë¥Ñ¡¼¥«(¥¸¥å¥Ô¥¿¡¼¥Ö¥é¥Ã¥¯)¡×¤ä¡¢ÇòÊ¤ÌÌ¤Îº´À¶¤¬¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¡Ö¸¤¿À²È¤Î°ìÂ²(THE INUGAMI FAMILY) ZIP¥Ñ¡¼¥«¡×¤Ï¡¢T¥·¥ã¥Ä¤È¤ÏÆ±¤¸³¨ÊÁ¤Ê¤¬¤é¡¢¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤¬°Û¤Ê¤ë¡£¡Ö¥³¥¢¥Á¥ç¥³ »àÂÎÂÞ¤Îµ¢´ÔÊ¼ ZIP¥Ñ¡¼¥«(°äÂÎ¥Ö¥é¥Ã¥¯)¡×¤Ï¡Ø¥È¥¥¥ë¡¼¡¦¥í¥Þ¥ó¥¹¡Ù(93)¤Ç¤Î²ñÏÃ¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö»àÂÎÂÞ¤Îµ¢´ÔÊ¼¡×¤ËÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤À¡£
±Ç²è¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÆÃ»£¡¢¥×¥í¥ì¥¹¡¢¥¢¥Ë¥á¤Ê¤É¥Ä¥Ü¤ò²¡¤µ¤¨¤¿Éý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤â³Ú¤·¤¤¥³¥¢¥Á¥ç¥³¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¡£¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ò¿È¤ËÃå¤±¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î»ëÀþ¤ò½¸¤á¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡©¡ÊMovie Walker¡¦Ê¸/¥È¥é¥¤¥ï¡¼¥¯¥¹¡Ë