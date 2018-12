「アメリカ国立フィルム登録簿(National Film Registry)」に新たに加わる25作品が、発表された。

同制度は、アメリカ文化の遺産として保存に値すると判断された、公開から最低でも10年以上経過した「文化的、歴史的、芸術的」に重要な映画(短編&ドキュメンタリー含む)を毎年25作品ずつ選出し、アメリカ議会図書館にフィルムを永久保存するもの。1989年から2017年までに725作品が登録されている。

制度開始から30周年にあたる記念すべき今年も、米写真家ジョセフ・K・ディクソンがアメリカ先住民の生活をカメラで捉えた1908年のドキュメンタリー映像「Dixon-Wanamaker Expedition to Crow Agency(原題)」から、現在までに登録された750本のなかで最近作となる2005年の「ブロークバック・マウンテン」(アン・リー監督)まで、幅広い年代の作品が出揃った。

ディズニー・アニメ「シンデレラ」や、アカデミー賞主要8部門を独占したオードリー・ヘプバーン主演のミュージカル「マイ・フェア・レディ」といった不朽の名作の他、世界興行収入10億ドル超の大ヒットを記録した「ジュラシック・パーク」、スティーブン・キングの小説をスタンリー・キューブリック監督が映画化した傑作ホラー「シャイニング」などが、新たに登録簿入りを果たした。

2018年度に加わった25作品は以下の通り(原題のアルファベット順)。

「日本人の勲章」(1955)

「ブロードキャスト・ニュース」(1987)

「ブロークバック・マウンテン」(2005)

「シンデレラ」(1950)

「酒とバラの日々」(1962)

「Dixon-Wanamaker Expedition to Crow Agency(原題)」(1908)

「プレイヤー 死の祈り」(1997)

「The Girl Without a Soul(原題)」(1917)

「Hair Piece: A Film for Nappy-Headed People(原題)」(1984)

「ハーツ・アンド・マインズ ベトナム戦争の真実」(1974)

「ハッド」(1963)

「男の敵」(1935)

「ジュラシック・パーク」(1993)

「上海から来た女」(1947)

「哀愁の湖」(1945)

「モンタレー・ポップ フェスティバル'67」(1968)

「マイ・フェア・レディ」(1964)

「海底王キートン」(1924)

「踊る大紐育」(1949)

「片目のジャック」(1961)

「拾った女」(1953)

「レベッカ」(1940)

「シャイニング」(1980)

「スモーク・シグナルズ」(1998)

「Something Good ? Negro Kiss(原題)」 (1898)