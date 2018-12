米エスクァイア誌が、2018年のベスト映画25本を選出した。

1位は、パノス・コスマトス監督、ニコラス・ケイジ主演の血みどろスリラー「マンディ 地獄のロード・ウォリアー」。愛する妻を惨殺され怒り狂った男(ケイジ)が、オリジナルの武器を作り壮絶な復讐に乗り出す。「ボーダーライン」「博士と彼女のセオリー」などで知られ、2018年2月に急逝したヨハン・ヨハンソンが音楽を担当した。

2位は、「エクス・マキナ」のアレックス・ガーランド監督、ナタリー・ポートマン主演の「アナイアレイション 全滅領域」。3位は、ラッセル・ハーバー監督が長編初メガホンをとった、アンディ・マクダウェル主演の家族ドラマ「Love After Love」。4位は、ゴッサム賞で作品賞に輝いたクロエ・ジャオ監督、新人ブレイディ・ジャンドロー主演の「ザ・ライダー」。5位は、「少年は残酷な弓を射る」のリン・ラムジー監督とホアキン・フェニックスがタッグを組み、現代版「タクシー・ドライバー」と評された「ビューティフル・デイ」が選ばれた。

米エスクァイア誌が選んだ、2018年のベスト映画25本は以下の通り(12月19日時点)。

1.「マンディ 地獄のロード・ウォリアー」パノス・コスマトス監督

2.「アナイアレイション 全滅領域」アレックス・ガーランド監督

3.「Love After Love」ラッセル・ハーバー監督

4.「ザ・ライダー」クロエ・ジャオ監督

5.「ビューティフル・デイ」リン・ラムジー監督

6.「First Reformed」ポール・シュレイダー監督

7.「Zama」ルクレシア・マルテル監督

8.「24フレーム」アッバス・キアロスタミ監督

9.「A Private War」マシュー・ハイネマン監督

10.「Eighth Grade」ボー・バーナム監督

11.「Thunder Road」ジム・カミングス監督

12.「万引き家族」是枝裕和監督

13.「バスターのバラード」ジョエル&イーサン・コーエン監督

14.「Filmworker」トニー・ジエラ監督

15.「パディントン2」ポール・キング監督

16.「アルカディア」アーロン・ムーアヘッド&ジャスティン・ベンソン監督

17.「暁に祈れ」ジャン=ステファーヌ・ソベール監督

18.「Leave No Trace」デブラ・グラニク監督

19.「バーニング 劇場版」イ・チャンドン監督

20.「Bisbee '17」ロバート・グリーン監督

21.「I Am Not a Witch」ルンガーノ・ニョニ監督

22.「ザ・シスターズ・ブラザーズ(原題)」ジャック・オーディアール監督

23.「ミッション:インポッシブル フォールアウト」クリストファー・マッカリー監督

24.「女王陛下のお気に入り」ヨルゴス・ランティモス監督

25.「ブラック・クランズマン」スパイク・リー監督