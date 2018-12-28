ギズモード・ジャパン読者が今年もっとも購入した「スマホ関連グッズ」ランキング：2018年総まとめ
ギズモード・ジャパン読者が2018年にもっとも購入したスマホ関連グッズトップ10をご紹介します。
今年は、モバイルバッテリーとACアダプターが2in1になったAnkerのPowerCore Fusion 5000が、2位以下を大きく引き離し堂々の第1位。いつも夕方くらいにスマホの電池残量が気になりだす、という方にはこれさえあれば安心ですね。
こちらのランキングは、2018年1月1日〜11月30日までのデータを集計しています。なお、以下の表示価格は執筆現在のもの。変更や売切れの可能性もありますので、販売ページでそれぞれご確認ください。
10位 Tiumso USB TypeC ケーブル 3 in 1 充電ケーブル （青 ／1.2m）
Tiumso USB TypeC ケーブル 3 in 1 充電ケーブル USB Type C/ライトニング/Micro USB ケーブル 充電 iOS/Android 同時給電可能１本３役 多機種対応 1.2m ブルー (青)
執筆現在在庫切れ
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1,280円
9位 モバイルバッテリー 10000mAh （ブラック）
モバイルバッテリー 10000mAh ケーブル内蔵 大容量 MFi認証 ライトニング/microUSBコネクタ付 2USBポート スマホ 充電器 コンパクトで持ち運び便利 iphone/ipad/Android対応 (ブラック)
2,250円
8位 TNSO ライトニング ケーブル （5本セット 1m×2本／2m×2本／3m×1本）
TNSO ライトニング ケーブル 【5本セット 1/1//2/2/3M】USB急速充電ケーブル 高耐用ナイロン Lightning ケーブルの同期とUSB充電 iPhone X/8/7/iPhone7 Plus/6/6S/6 Plus/5/SE/iPad/iPod 対応 断線防止-(黒と赤)
執筆現在在庫切れ
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WSCSR iphone 充電ケーブル 【5本セット 1/1/2/2/3M】ライトニングケーブル 高耐用ナイロン編み アイフォン充電ケーブル iPhone X/8/7/iPhone7 Plus/6/6S/6 Plus/5/SE/iPad/iPod 対応 断線防止-黒と赤
1,099円
7位 Hokonui ワイヤレス充電器 10000mAh （ブラック）
モバイルバッテリー Hokonui ワイヤレス充電器 10000mAh 大容量 Qi 急速充電 無線充電器 置くだけ 充電 2USBポート 3台同時充電 ケーブル不要 スタンド機能付 持ち運び 無線と有線両用 iPhonex iPhone8 Plus Galaxy note8 S8 S8+ S7 S7 android各種他対応 (ブラック)
2,680円
6位 I.Lux ワイヤレス充電器 10000mAh （ブラック）
モバイルバッテリー ワイヤレス充電器 Qi 急速 大容量 2USBポート 有線と無線 iPhone X / iPhone8 Plus/Galaxy Note 8 / Galaxy S6 S7 / Galaxy S8 Plus など対応 10000mAh I.Lux (ブラック)
2,680円
5位 Oittm 多機能充電スタンド
Apple Watch Series 4充電スタンド Oittm 多機能充電スタンド スマートフォン アップルウォッチ両用充電クレードル 5in1 USB充電器 同時充電可能 Apple Watch Series 4/3/2/1、iPhone Xs/Xs Max/Xr/X、iPhone8/8 Plus、iPhone7/7 Plus、Apple Pencil、iPod、iPad等のスマホ、タブレットに対応 (シルバー)
3,380円
4位 Anker PowerWave 7.5 Pad（ワイヤレス充電器）
Anker PowerWave 7.5 Pad（ワイヤレス充電器）【急速充電器別売】iPhone XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus、Galaxy S9 / S9+ / S8 / S8+、その他Qi対応機種 各種対応
3,099円
3位 Anker GlassGuard iPhone XS/X用 強化ガラス液晶保護フィルム （2枚セット）
【2枚セット / 専用フレーム付属】Anker GlassGuard iPhone XS/X用 強化ガラス液晶保護フィルム 【3D Touch対応 / 硬度9H / 簡単貼付】
999円
2位 NANAMI ワイヤレス充電器
NANAMI ワイヤレス充電器 iPhone X/XS/ XR/XS Max/ 8/8 Plus Qi 7.5W急速充電対応 Galaxy S9/S9 Plus/Note8/S8/S8 Plus/S7/S7 Edge/Note 5/S6 Edge Plus 10W対応 Qi認証済み 置くだけ充電 qi 充電器
899円
1位 Anker PowerCore Fusion 5000
Anker PowerCore Fusion 5000 (5000mAh モバイルバッテリー搭載 USB急速充電器) 【PowerIQ搭載/折畳式プラグ搭載】 iPhone、iPad、Android各種対応(ブラック)
2,999円
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Source: Amazon.co.jp