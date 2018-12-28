31ºÐŽ¤¥¼¥í¤«¤é¤ä¤êÄ¾¤¹Ž¢µð¿Í¥É¥é1Ž£¤Î¿Ê¤àÆ»
º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ç½÷»Ò¥×¥íÌîµå¡Öºë¶Ì¥¢¥¹¥È¥é¥¤¥¢¡×¤Î´ÆÆÄ¤òÂàÇ¤¤·¤¿ÄÔÆâ¿ò¿¡Ê¼Ì¿¿¡§TBS¥Æ¥ì¥ÓÄó¶¡¡Ë
²Ú¤ä¤«¤Ê¥×¥íÌîµå¤ÎÀ¤³¦¡£³èÌö¤·¤¿Áª¼ê¤Ë¤ÏÌ¾ÍÀ¤ÈÇüÂç¤ÊÊó½·¤¬¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¶¥Áè¤ËÇÔ¤ì¡¢É½ÉñÂæ¤«¤éµî¤ê¤æ¤¯Áª¼ê¤¬¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¡ÖÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¡×¤ò¼õ¤±¤¿Áª¼ê¤ò¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤ÇÉÁ¤¤¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¡¢TBS¥Æ¥ì¥Ó¤Î¡Ø¥×¥íÌîµåÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¡Á¥¯¥Ó¤òÀë¹ð¤µ¤ì¤¿ÃËÃ£¡Ù¤À¡£
12·î30Æü¡ÊÆü¡ËÌë11»þ¤«¤é¤ÎÊüÁ÷²ó¤ÇÄÌ»»15²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤Î¥·¥ê¡¼¥º¡£¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Î»Ñ¤ÏÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÉÔ¶·¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÃ¯¤Î¿È¤Ë¤âµ¯¤³¤ê¤¦¤ë¡Èµæ¶Ë¤Î¥ê¥¢¥ë¡É¤Ç¤â¤¢¤ë¡£ÊüÁ÷¤ò¹µ¤¨¡¢ÈÖÁÈ¤Ë´Ø¤ï¤ë¥µ¥¤¥É¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¼èºàÈÉ¤¬3²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥ê¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£
Âè3²ó¤Ï2005Ç¯¤Ë¹â¹»À¸¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Çµð¿Í¤ËÆþÃÄ¤·2013Ç¯¤Ë¸½Ìò¤ò°úÂà¡¢2014Ç¯¤«¤é2018Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Þ¤Ç½÷»Ò¥×¥íÌîµå¡Öºë¶Ì¥¢¥¹¥È¥é¥¤¥¢¡×¤Î¥³¡¼¥Á¡¢´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿ÄÔÆâ¿ò¿¡Ê¤Ä¤¸¤¦¤Á ¤¿¤«¤Î¤Ö¡Ë¤ò¼è¤ê¾å¤²¤ë¡£
Âè1²ó¤Ï¤³¤Á¤é¢ª¡Ö¾¾ºäÀ¤Âå¡×37ºÐÕé¾¾¤Î²¿¤È¤â¤·¤Ö¤È¤¤Àï¤¤Êý
Âè2²ó¤Ï¤³¤Á¤é¢ªÃæ¸åÍªÊ¿¡¢ÆóÅÙ¡ÖÀïÎÏ³°¡×¤ò¼õ¤±¤¿ÃË¤Î²¸ÊÖ¤·
´ÆÆÄ¶È¤ÎÆñ¤·¤µ¤òÈ©¤Ç´¶¤¸¤¿1Ç¯´Ö
¡ÖÏ¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÎ×¤ó¤À¥·¡¼¥º¥ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢·ë²Ì¤ÏºÇ²¼°Ì¤Î3°Ì¡£ÀïÎÏÅª¤Ë¤Ï¾å¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤ËÎÏ¤òÈ¯´ø¤µ¤»¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤ÎÎÏÎÌ¤Î¤Ê¤µ¤¬ÇÔ°ø¤Ç¤¹¡£¤¦¤Á¤ÎÎ¾¿Æ¤Ï¤ä¤á¤ë¤³¤È¤ò»ÄÇ°¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÊ¤ÏËÍ¤Î·èÃÇ¤òÂº½Å¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤Î¤³¤È¤ÏºÊ¤ÈÌ¼¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë½©ÅÄ¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤ó°Ü¤Ã¤Æ¡¢ÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é·è¤á¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
º£¥·¡¼¥º¥ó¡¢½÷»Ò¥×¥íÌîµå¤Îºë¶Ì¥¢¥¹¥È¥é¥¤¥¢¤Ç½é¤á¤Æ´ÆÆÄ¤ò·Ð¸³¤·¤¿ÄÔÆâ¿ò¿¤Ï¡¢´ÆÆÄ¶È¤ÎÆñ¤·¤µ¤òÄË´¶¤·¤¿¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡ÖËÜÅö¤ËÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤ò¸«¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤Ç¤¹¤·¡¢»î¹ç¤Ç¤ÏºîÀïÌÌ¤äÁª¼êµ¯ÍÑ¤ÇÆ¬¤ò¥Õ¥ë²óÅ¾¤µ¤»¤ë¡£¤·¤«¤â¹¶·â¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤â¼éÈ÷¡¢¼éÈ÷¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤â¹¶·â¤È¡¢¤Ä¤Í¤Ëµ¤¤¬µÙ¤Þ¤ë¤È¤³¤í¤¬¤Ê¤¤¡£ºÇ½é¤Î¤³¤í¤ÏËÜÅö¤ËÆ¬¤¬ÄË¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»î¹ç¤Ï2»þ´Ö¤¯¤é¤¤¤Ç½ª¤ï¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¹¤´¤¯¤·¤ó¤É¤«¤Ã¤¿¡£Ç¾¤¬Èè¤ì¤Æ´Å¤¤¤â¤Î¤¬Íß¤·¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Û¤É¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤¹¤´¤¯ÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÆÃ¤Ë¹Í¤¨¤º¤ËÌîµå¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤Èµ¤¤Å¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
ÄÔÆâ¤Ïº£²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ç»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë2ÅÙÌÜ¤Î½Õ²ÆÏ¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿Âçºå¶Í°þ¹â¹»½Ð¿È¡£¤½¤³¤ÇÌîµå¤ò¶µ¤ï¤Ã¤¿Èà¤¬¸À¤¦¤Î¤À¤«¤é¡¢´ÆÆÄ¤Î»Å»ö¤Ï¤¤¤«¤ËÂçÊÑ¤«¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
Âçºå¶Í°þ»þÂå¤Ï3Ç¯¤Î²Æ¤Ë¹Ã»Ò±à¤Ë¤â½Ð¾ì¡£ÅÄÃæ¾Âç¤òÍÊ¤¹¤ë¶ðÂçÆÑ¾®ËÒ¤ÎÁ°¤Ë±äÄ¹¤ÇÇÔ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¥Ù¥¹¥È4¤Þ¤Ç¾¡¤Á¿Ê¤ó¤À¡£Åö»þ¤ÎÂç²ñ¥¿¥¤µÏ¿¤È¤Ê¤ë1»î¹ç19Ã¥»°¿¶¡¢º¸ÏÓºÇÂ®¤Î152Ò/h¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤³¤Î²Æ¤Î¼çÌò¤È¤Ê¤Ã¤¿¶âÂÇÀ¶È¡Ê½©ÅÄ¡Ë¤Î¥¨¡¼¥¹¡¦µÈÅÄµ±À±¤Î¤è¤¦¤ËµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¡¢µð¿Í¤Ë¹â¹»À¸¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤ÇÆþÃÄ¤·¤¿¡£º£¤ÎµÈÅÄÆ±ÍÍ¡¢¾Íè¤ÎÆüËÜµå³¦¤òÇØÉé¤Ã¤ÆÎ©¤Ä¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤È¤·¤Æ¾üË¾¤µ¤ì¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢ÄÔÆâ¤¬¥×¥í¤Î1·³¸ø¼°Àï¤ÇÅê¤²¤ë¤³¤È¤Ï1ÅÙ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤¤«¤éº¸Éª¤ËÉÔ°Â¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤âÅê¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤ÇÅê¤²¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢2Ç¯ÌÜ¤Î¥¥ã¥ó¥×¤ÇÄË¤á¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¸¡ºº¤Î·ë²Ì¤ÏÆâÂ¦Â¦Éû¤¸¤óÂÓÃÇÎö¡£¼ê½Ñ¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ì¤¬¼«Ê¬¤Î¥×¥íÌîµå¿ÍÀ¸¤ÎÊ¬´ôÅÀ¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
ÄÔÆâ¤Ï¤½¤Î¸å¤âÅÙ½Å¤Ê¤ë¥±¥¬¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¡¢8Ç¯´Ö¤Î¥×¥íÀ¸³è¤Ï¤Ä¤é¤¤¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âµð¿Í¤ËÆþÃÄ¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È¸À¤¤ÀÚ¤ë¡£
¡Ö¤¿¤·¤«¤Ë¤Ä¤é¤¤»×¤¤¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ï¤½¤ó¤Ê¤ËÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬¤Ê¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð½÷»Ò¥×¥íÌîµå¤Ç»ØÆ³¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Î¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤È¤¤¤¦¤Î¤âÀµÄ¾¡¢½Å²Ù¤Ç¤·¤¿¤·¡¢º£¤Ç¤â¤½¤¦´¶¤¸¤ë¤È¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤ÈÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÀ°Íý¤Ç¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½÷»Ò¥×¥íÌîµå¤Ç¤Ï¤½¤Î¸ª½ñ¤¬Ìò¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä»þÂå¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÄÔÆâ¡£¡Ø¥×¥íÌîµåÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¡Á¥¯¥Ó¤òÀë¹ð¤µ¤ì¤¿ÃËÃ£¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ï12·î30Æü¡ÊÆü¡ËÌë11»þ¤«¤éÊüÁ÷¤Ç¤¹¡Ê¼Ì¿¿¡§TBS¥Æ¥ì¥ÓÄó¶¡¡Ë
ÄÔÆâ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î½÷»Ò¥×¥íÌîµå¤Ç¤Î5Ç¯´Ö
2013Ç¯¥ª¥Õ¤ËÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¤ò¼õ¤±¤Æ°úÂà¤·¤¿ÄÔÆâ¤Ï¡¢ÍâÇ¯¤«¤é½÷»Ò¥×¥íÌîµå³¦¤Ë¿·¤¿¤Ê³èÌö¤Î¾ì¤ò¸«½Ð¤·¤¿¡£ºë¶Ì¥¢¥¹¥È¥é¥¤¥¢¤äÅìËÌ¥ì¥¤¥¢¤Î¥³¡¼¥Á¡¢´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¡¢5Ç¯´Ö½÷»Ò¥×¥íÌîµå¤ÎÈ¯Å¸¤ËÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¤º¤Ã¤ÈÃË¼Ò²ñ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢3Ç¯ÌÜ¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«´·¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¹ß¤Ï³Ú¤·¤¯¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤È¤â¤È¿Í¤ò°é¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢µ»½Ñ¤Î¸þ¾å¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤ÎÀ®Ä¹¤Ë·È¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê»Å»ö¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥³¡¼¥Á¤Î¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤Î¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¼«Ê¬¤Ï¤½¤Î´ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç´ÆÆÄ¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ë´ÆÆÄÂå¹Ô¤Ç²¿ÅÙ¤«»î¹ç¤ò»Ø´ø¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤ÈÁ´Á³¡¢°ã¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤ÎºÓÇÛ¤ÇÍî¤È¤·¤¿»î¹ç¤â¤¢¤ë¡£ÀÕÇ¤¤Î½Å¤µ¤ò¤Ò¤·¤Ò¤·¤È´¶¤¸¤¿¡£·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÁª¼ê¤Î¿ÍÀ¸¤òº¸±¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤Ê¤ë¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤ÈÉÝ¤¤¤Ê¤È¤â»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
º£¥·¡¼¥º¥óÁ°È¾Àï¤Ï¥Á¡¼¥à¤ÎÅêÂÇ¤¬¤«¤ß¤¢¤ï¤º¡¢Éé¤±¤¬Àè¹Ô¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¥¢¥¹¥È¥é¥¤¥¢¤Î½éÂå´ÆÆÄ¤Ç¡¢ÂàÇ¤¸å¤â¥Á¡¼¥à¤ò¸«Â³¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿ÊÒÊ¿¿¸ºî¤µ¤ó¡ÊÆî³¤¥Û¡¼¥¯¥¹¡ÁÀ¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥º¡Á²£ÉÍÂçÍÎ¥Û¥¨¡¼¥ë¥º¡Ë¤Î¤¢¤ë¸ÀÍÕ¤À¤Ã¤¿¡£ÊÒÊ¿¤µ¤ó¤Ï2018Ç¯1·î¤Ë¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤¬¥³¡¼¥Á¤ÇÆþ¤Ã¤¿¤È¤¤«¤é¡¢¥Á¡¼¥à¤ò¤É¤¦¤Þ¤È¤á¤ë¤«¤È¤«¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡Ø¾ï¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ¤ª¤±¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¥³¡¼¥Á¤Î¤È¤¤«¤é¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡¢Ìµ°Õ¼±¤Î¤¦¤Á¤ËÉÝ¤¤É½¾ð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢¡Ø¤½¤ó¤ÊÉÝ¤¤´é¤ò¤¹¤ë¤Ê¤è¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ÏÁª¼ê¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÊ·°Ïµ¤¤â°¤¯¤Ê¤ë¡£ÊÒÊ¿¤µ¤ó¤¬¤ªË´¤¯¤Ê¤ê¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤¹¤´¤¯¼ä¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÊÒÊ¿¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤òËº¤ì¤º¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Î1Ç¯´Ö¤À¤±¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤Ï´ÆÆÄ¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¡¢¤¤¤¤·Ð¸³¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×
½÷»Ò¥×¥íÌîµå¤Ç´¶¤¸¤¿¿·¤·¤¤È¯¸«
NPB¤ÎµåÃÄ¤È¤Ï°ã¤Ã¤Æ¡¢½÷»Ò¥×¥íÌîµå¤Ç¤ÏÌîµå¤Î»ØÆ³¤À¤±¤¬»Å»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¼Ò²ñ¿Í¤È¤·¤Æ³Ø¤Ö¤È¤³¤í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ì¾»É¤Î¸ò´¹¤Î»ÅÊý¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢´ÊÃ±¤Ê¥Ñ¥½¥³¥óºî¶È¤Ê¤éÌäÂê¤Ê¤¯¤³¤Ê¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£
½÷»Ò¥×¥íÌîµå¤Ç´¶¤¸¤¿¤³¤È¤òÏÃ¤¹ÄÔÆâ¡£¡Ø¥×¥íÌîµåÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¡Á¥¯¥Ó¤òÀë¹ð¤µ¤ì¤¿ÃËÃ£¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ï12·î30Æü¡ÊÆü¡ËÌë11»þ¤«¤éÊüÁ÷¤Ç¤¹¡Ê¼Ì¿¿¡§TBS¥Æ¥ì¥ÓÄó¶¡¡Ë
¡Ö´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÄ«¤Î7»þÈ¾¤«¤é¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ÎÁÝ½ü¤ò¤·¤Æ¡¢8»þ¤«¤é13»þ¤Þ¤ÇÎý½¬¡£°ìÅÙ¡¢²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¥·¥ã¥ï¡¼¤òÍá¤Ó¤ÆÃë¿©¤òºÑ¤Þ¤»¤Æ¤«¤é»öÌ³½ê¤Ë½Ð¶Ð¡£¥Ç¥¹¥¯¥ï¡¼¥¯¤ä½÷»Ò¥×¥íÌîµå¤ÎPR³èÆ°¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢½÷»Ò¤ÎÌîµåÉô¤¬¤¢¤ë¹â¹»¤äÂç³Ø¤Ê¤É¤ò²ó¤Ã¤Æ¡¢¤¦¤Þ¤¤»Ò¤¬¤¤¤ì¤Ð½÷»Ò¥×¥íÌîµå¤Ø¤Î´«Í¶¤â¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹â¹»¤òÂ´¶È¤¹¤ë¤ÈÂç³Ø¤Ë½÷»ÒÌîµåÉô¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤ä¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦»Ò¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¼ã¤¤Áª¼ê¤ò¤É¤ó¤É¤óÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦Êý¿Ë¤ÇÆ°¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½é¤Ï¸ÍÏÇ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢²¿»ö¤â´·¤ì¤Æ¤¤¤±¤Ð¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤Í¡×
²È¤Ëµ¢¤ë¤Î¤Ï19»þ¤¯¤é¤¤¤À¤¬¡¢±óÀ¬¤Ë¹Ô¤±¤Ð2¡¢3Æü²È¤ò¤¢¤±¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¶Ã¤«¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬°¦Ì¼¤ÎÀ®Ä¹¤ÎÁá¤µ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥³¡¼¥Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿2014Ç¯¤Î3·î¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë±óÀ¬¤«¤éµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤éÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢È±¤ÎÌÓ¤¬¿¤Ó¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¤·¤ã¤Ù¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡£»Ò¤É¤â¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¤¹¤°À®Ä¹¤¹¤ë¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡×
»Å»ö¤Ï·è¤·¤Æ³Ú¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Âç¤¤ÊÎå¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê²ÈÂ²¤À¤Ã¤¿¡£Èè¤ì¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤â¡¢Ì¼¤Î´é¤ò¸«¤ì¤Ð¡ÖÌÀÆü¤â´èÄ¥¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤¿¡£
²ÈÂ²¤Î»Ù¤¨¤ò¤·¤ß¤¸¤ß´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿ÄÔÆâ¡£¡Ø¥×¥íÌîµåÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¡Á¥¯¥Ó¤òÀë¹ð¤µ¤ì¤¿ÃËÃ£¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ï12·î30Æü¡ÊÆü¡ËÌë11»þ¤«¤éÊüÁ÷¤Ç¤¹¡Ê¼Ì¿¿¡§TBS¥Æ¥ì¥ÓÄó¶¡¡Ë
¡Ö¤½¤ì¤À¤±¤Ëº£Ç¯¤Î9·î¤«¤éºÊ¤ÈÌ¼¤¬½©ÅÄ¤Ë¤¢¤ëºÊ¤Î¼Â²È¤ËÌá¤Ã¤¿¤Î¤Ï¼ä¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£ÊÌµï¤È¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²ÈÄí¤Î»ö¾ð¤¬¤¢¤Ã¤ÆÀè¤Ë½©ÅÄ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»Å»ö¤ò½ª¤¨¤Æ²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤âÃ¯¤â¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¼ä¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢Èè¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤°¤Ë¿²¤Æ¡¢¤¹¤°Ä«¤¬Íè¤Æ1Æü¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£ÍèÇ¯5ºÐ¤Ë¤Ê¤ëÌ¼¤È¤Ï12·î½é½Ü¤Ëµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤¿¤¹¤´¤¯À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤¦ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢½÷¤Î»Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
µ¤¤Ë¤Ê¤ëº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¥Ó¥¸¥ç¥ó¤òÆ¬¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£µð¿Í¤òÀïÎÏ³°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ä¾¸å¤Ï¡ÖÌîµå¤È¤Ï°ã¤¦À¤³¦¤â¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤·¤Æ¡¢ÉÔÆ°»º´Ø·¸¤Î²ñ¼Ò¤Ë¶Ð¤á¤ëÊý¸þ¤ÇÏÃ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡ÖÅö»þ¤Ï¥±¥¬¤Ç¶ì¤·¤ó¤À¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¿¤·¤«¤ËÌîµå¤«¤éÎ¥¤ì¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ½÷»Ò¥×¥íÌîµå¤Ç¶µ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ÏÁÛÁü¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢º£»×¤¨¤Ð¡¢¤¢¤Î¤È¤¤ÏÌîµå¤Ç¤·¤ó¤É¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Æ¡¢ÉÔÄçÉå¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×
ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï±ü¤µ¤ó¤Î¡ÖÌîµå¤Ë·È¤ï¤ì¤ë¤Ê¤é¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¡×¤È¤Î¸å²¡¤·¤â¼õ¤±¡¢¥»¥«¥ó¥É¥¥ã¥ê¥¢¤Ë½÷»Ò¥×¥íÌîµå¤òÁª¤ó¤À¤ï¤±¤À¤¬¡¢¤½¤Î·èÃÇ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤¦¤È¡¢ÄÔÆâ¤ÏÁ°¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤«¤é¸ÀÍÕ¤ò·Ò¤¤¤À¡£
ÄÔÆâ¤¬ÉÁ¤¯¡Ö¥µ¡¼¥É¥¥ã¥ê¥¢¡×
¡ÖËÜÅö¤Ë¤¤¤¤Êý¸þ¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»Å»ö¤À¤«¤é¤³¤½¡¢5Ç¯´Ö¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÊý¤Ë¿ôÂ¿¤¯½Ð²ñ¤¨¤¿¡£¤¢¤½¤³¤ÇÌîµå¤òÄü¤á¤ÆÉáÄÌ¤Î»Å»ö¤Ë½¢¤¤¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤é¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤â¤Ã¤ÈÊÙ¶¯¤ä·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤Ç¤«¤é¡¢¤Þ¤¿»ØÆ³¼Ô¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼¡¤âÌîµå¤Ë·È¤ï¤ë»Å»ö¤Ë¹Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤È¤¤¤Ã¤¿¤é¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£°ìÈÌ¤Î´ë¶È¤Ë¶Ð¤á¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤â¼«Ê¬¤ÎÎÈ¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¤«¤é¡£
½»½ê¤â½©ÅÄ¤Ë°Ü¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢½©ÅÄ¤ÇÆ¯¤¯¤È¤«¡¢½ªÃå±Ø¤À¤È¤â·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ºÊ¤âÌ¼¤â¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤æ¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¿ÍÀ¸¤Ï1ÅÙ¤¤ê¤Ê¤Î¤ÇºÊ¤È¡¢ºÊ¤Î¤´Î¾¿Æ¤È¤â¤·¤Ã¤«¤êÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¼¡¤ò·è¤á¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡£¤É¤ó¤Ê»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤³¤Î5Ç¯´Ö¤ÇÆÀ¤¿¤â¤Î¤òÌµÂÌ¤Ë¤»¤º¡¢¥µ¡¼¥É¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¸þ¤«¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¥µ¡¼¥É¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¸þ¤±ÄÔÆâ¤ÏÊâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ø¥×¥íÌîµåÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¡Á¥¯¥Ó¤òÀë¹ð¤µ¤ì¤¿ÃËÃ£¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ï12·î30Æü¡ÊÆü¡ËÌë11»þ¤«¤éÊüÁ÷¤Ç¤¹¡Ê¼Ì¿¿¡§TBS¥Æ¥ì¥ÓÄó¶¡¡Ë
¤Þ¤À31ºÐ¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î·Ð¸³¤òÈî¤ä¤·¤ËÊÑ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢Á°¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Ä¤â¤ê¤À¡£
¡Ê·É¾ÎÎ¬¡¢Ê¸¡§ÏÉºê Ê¸É§¡¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë¡Ø¥×¥íÌîµåÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¡Á¥¯¥Ó¤òÀë¹ð¤µ¤ì¤¿ÃËÃ£¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ï12·î30Æü¡ÊÆü¡ËÌë11»þ¤«¤éÊüÁ÷¡£ÆÍÁ³¿¦¤ò¼º¤Ã¤¿ÃË¤Ë¤ÏÍÄ¤¤2¿Í¤ÎÌ¼¤¬¡Ä!! À¸¤»Ä¤ê¤ò·ü¤±¤¿¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È¤ËÄ©¤à!!¡ÚTBS¡Û