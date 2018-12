2018年も残すところあとわずか。今年もたくさんの映画が公開されました。

2018年に日本国内で公開された映画は1,000本以上! みなさんはそのうちの何作品をご覧になったでしょうか。

興行収入ランキングなどでヒットした映画はわかるけれど、本当に良かった作品ってどうやって判断したらいいのでしょうか?

そこでFILMAGAでは、各界の著名人や有識者に「2018年私のNo.1映画」を伺いました!

あのひとやこのひとの心に残った作品は? 12名の方々の心に残った映画をご紹介していきます。

もうすこしやってみよう、と思わせてくれた作品

松居大悟さん (映画監督・ゴジゲン主宰) ■プロフィール 1985年福岡県生まれ。劇団ゴジゲン主宰。2018年は、ドラマ「バイプレイヤーズ」監督、映画「アイスと雨音」「君が君で君だ」監督・脚本。

映画の作り方も上映方法もどんどん更新されていく中で、もっともアナログ且つもっとも攻めた作品を、おじいちゃんが撮るなんて! 実際に起きた事件を、役者ではない事件の当事者本人を主演に据えて描いた怪作。現実と虚構の狭間で、本当より本当を描くことは、とても美しくて困ってしまう。そうだよな、人生に無意味なことなんてないんだよな。ほかの映画の方が、よっぽど感動したのに、この作品が胸にずっと引っかかっている。もう表現なんてやめようと思った時に、もうすこしやってみよう、と思わせてくれた作品です。

ポップでチャーミング、そして泣ける

井樫彩さん (映画監督) ■プロフィール 1996 年生まれ、北海道出身。学生時代に卒業製作として制作した『溶ける』が、ぴあフィルム・フェスティバル、なら国際映画祭など国内各種映画祭で受賞し、第70 回カンヌ国際映画祭正式出品を果たす。

『レディ・バード』

今まで五万と作られて来た田舎少女もの。セックスへの憧れ、そして幻想、親との交われなさ、この先、自分はどこへ向かうのか。ある種映画においてのセオリー展開の繰り返しだが、それゆえに共感度合いは凄まじいし、その描き方が生きが良く壮快。主人公のレディ・バードが魅力的なためずっと見ていられる。ポップでチャーミング、そして泣ける。

ドキュメンタリーを観ているかのような感覚 加藤諒さん (俳優) ■プロフィール 1990年2月13日、静岡県生まれ。10歳のとき「あっぱれさんま大先生」でデビュー。映画、ドラマ、舞台、バラエティと幅広く活躍する個性派俳優。主な出演作品に、映画『ギャングース』『火花』『デトロイト・メタル・シティ』、ドラマ『アシガール』『真田丸』『ゆとりですがなにか』、舞台「パタリロ!」「人間風車」など。 『フロリダ・プロジェクト 真夏の魔法』 "役者は無名性が大事"という言葉を聞いたことがあります。本作の出演者のほとんどが、決して有名ではない役者さんで、しかもお芝居が自然なので先入観が無く、ドキュメンタリーを観ているかのような感覚になりました。この映画では、カラフルでファンタジックな建物の多い街で伸び伸び遊ぶ子供たちの純粋さや想像力の豊かさにワクワクさせられたり、現実的な貧困問題も突きつけられ、必死にもがく人々に苦しくなったり、本当に色々な感情を味わいました。ラストは「???」となる方もいるかもしれないのですが、ボクは好きです。

二度と会えないところも、自分の経験とよく似ている​

佐藤健寿さん (フォトグラファー) ■プロフィール 世界各地の“奇妙なもの”を対象に、博物学的・美学的視点から撮影・執筆。写真集「奇界遺産」「奇界遺産2」が異例のベストセラーに。

『タクシー運転⼿ 〜約束は海を越えて〜』

言葉の通じない場所を旅していると、この映画のように、たまたま捕まえたタクシー運転手と妙に馬があって、気付けば旅のガイドとなり、カタコト通訳となり、結局、そのまま旅の友となってしまうようなことは割とよくある。だからこの作品で描かれているジャーナリストと、タクシー運転手の関係にものすごく共感した。そして名前もわからないまま別れて、後でもう会おうにも、二度と会えないところも、自分の経験とよく似ている。

私の人生がより豊かになった

紗羅マリーさん (モデル・アーティスト) ■プロフィール 数々の雑誌やショーでモデルとして活躍する傍ら、シンガーとしてのライブ活動、アパレル制作活動も精力的に行う。

『ワンダー 君は太陽』

子供が軸になった映画なので、母親としての覚悟が必要で観るまでに少し時間がかかり、映画館の公開最終日に行きました。そして、オギーに出会って私の人生がより豊かになった。人はみんな、誰かに劣ってる部分があるような気がして、自分だけのシェルターを作って守る。それを、家族や大切な友達が、ゆっくりゆっくり優しく剥がして行った時、最後の一歩、自信を付けて奮い立たせシェルターから自分で出る。そこから出たら無敵だね! 親のありかた。友達のありかた。本当に素直に勉強になった。

さすがガーリー番長ソフィア・コッポラ

辛酸なめ子さん (漫画家・コラムニスト) ■プロフィール 東京生まれ、埼玉育ち。武蔵野美術大短期大学部卒。著書に「女子校育ち」「辛酸なめ子の現代社会学」「魂活道場」、小説「ヌルラン」など。

『The Beguiled/ビガイルド 欲望のめざめ』

女子校出身として感情移入してしまった、ソフィア・コッポラの最新作。フィルムで撮った美しい映像と、恐れおののくストーリーにあっという間の93分。南北戦争の頃、女子校にかくまわれたイケメンの兵士。女子たちの慰みものにされ、再起不能になって暴れ回る男。観終わったら男性が怖くてたまらなくなりました。そんな副作用がありつつ、でも衣装は可愛くてさすがガーリー番長ソフィア・コッポラでした。

ポップカルチャーへの愛がいたるところに 龍崎翔子さん (ホテルプロデューサー) ■プロフィール L&G GLOBAL BUSINESS Inc CCO. 「ソーシャルホテル」をコンセプトに掲げ、ホテルを通してカルチャーやライフスタイルを提案するホテルプロデューサー。 『アンダー・ザ・シルバーレイク』 LA・ハリウッドの北東部にある、夢を追いくすぶるものの住む街、シルバーレイク。この街を舞台に、消えた美女を探していくうちに街の闇が浮かび上がる、ホラー・サスペンス映画だ。ポップカルチャーへの愛がいたるところに散りばめられた美しくて刺激的な映像と、悪夢に迷い込んだようなカルト的なストーリー展開、決して万人受けするわけではないが、LAそしてアメリカ全体の光と闇に溺れてみたい人は覗いてみてもいいかも。映画の随所で印象的なプールのシーンも、この映画を象徴しているみたいで見逃せない。

もうすこしやってみよう、と思わせてくれた作品

大島てるさん (事故物件サイト管理人) ■プロフィール 事故物件とは無関係の『彼女が水着にきがえたら』や『ぼくらの七日間戦争』を繰り返し観ています。好きな映画監督はリュミエール兄弟です。

『ルームロンダリング』

2018年No.1事故物件映画は『ルームロンダリング』に決定! 邦画に限れば文句なしの断トツでした。洋画も含めれば米豪『ウィンチェスターハウス アメリカで最も呪われた屋敷』を推す声も多かったものの、一歩及ばず。『ルームロンダリング』がNo.1に選ばれたのは、オダギリ ジョーさん演じる不動産屋が準主役として登場したからでしょう。正統派の事故物件モノには不動産屋が必要不可欠なのです。

「人の尊厳」という普遍的なテーマを問いかける​ 下村麻美さん (シネマトゥデイ編集長) ■プロフィール 2000年のサービス開始より18年間シネマトゥデイの編集長。映画が好きになったきっかけは小学生のときに見た『燃えよドラゴン』。 『判決、ふたつの希望』 二人の男性のささいなもめ事がやがて裁判に発展し、やがて国中を揺るがす事態へ陥る。二人はキリスト教徒とパレスチナ難民という一見日本人にはなじみのない設定だが、誰にでも起こりうる問題として人種や国を超えた「人の尊厳」という普遍的なテーマを問いかける。社会派ドラマとしての重厚さとエンターテインメントとしての緊迫感もあわせもつ本作は、娯楽映画としても完成度が高い傑作。

これは一体どう終わらせるのだろう​ 田辺大樹さん (株式会社viviane 代表取締役) ■プロフィール 1989年生まれ。2012年3月に株式会社vivianeを設立し、月間利用者500万人以上の映画・ドラマ・アニメ情報サービスciatr[シアター]を運営。 『2重螺旋の恋人』 私は映画に対して非日常体験を求めているので、日常をセンスよく切り取ったというような作品よりも、センセーショナルな表現やとにかくエネルギーの総量が大きいような作品がどちらかというと好きで、この作品もそういった類でした。双子をイメージしたような鏡に反射している映像表現、双子の医者との性描写、思わせぶりに出てくる隣人のおばさんなど興味を引く要素がいくつもあり、これは一体どう終わらせるのだろうなーという感じで飽きずに最後まで楽しめます!

