米紙が選ぶ2018年ベストドラマ！ コメディとスリラーの当たり年の珠玉の46本

今年も様々な海外ドラマが放送されたが、心に残った一本はどの作品だっただろうか? 折しもアメリカでは米各紙が、それぞれお勧めする年間ベストドラマを発表。複数のリストに重複して登場するドラマも多く、今年愛された作品の傾向が鮮明になっている。お気に入りの作品が掲載されているか、ぜひチェックしてみよう。

♦コメディとスリラーが記憶に残る一年



コメディ作品が好調だった2018年。それに加え、スリラーの秀作も各紙のランキングに多く取り上げられる傾向に。リラックスしたい瞬間から刺激に飢えた日々まで、あらゆるシーンをドラマが潤してくれる年となった。

米紙の挙げる5つのランキング中、最多の登場回数となったのは『バリー』と『キリング・イヴ/Killing Eve』(5ランキング中、4つに登場)。『バリー』は、暗殺任務中に演技の楽しさを知ってしまった殺し屋が、無謀にも俳優の道との両立を目指すクライム・コメディ。『キリング・イヴ』は一転、MI5の職員がロシアのスパイに命を狙われる、緊張感あふれる国際スリラーとなっている。

ランキングへの登場回数で両作を追うのが、FXのコメディ『アトランタ:略奪の季節』と、スパイ・スリラー『ジ・アメリカンズ 極秘潜入スパイ』(5ランキング中、3つに登場)。前者は音楽での成功を夢見る男とその仲間たちの、ダメダメな日常を描く。シュールでブラックなユーモアの効いたシリーズだ。後者は、米郊外に身を隠すロシア人スパイ夫婦がFBIに追われる、リアリティたっぷりのスパイ・ドラマ。犯罪、コメディ、スパイ、スリラーなど、前述の2作と重なる要素が多い。コメディとスリラーに恵まれた一年という、2018年の傾向が浮き彫りになった。

♦各紙のベスト作品



ここからは、各紙の発表するランキングを紹介しよう。3つの部門を設けているのはNew York Times紙。2018年のベスト・ドラマ部門では、僅差の作品もあるため厳密な順位づけはできないとし、順列を設けずに原題のアルファベット順で発表している。ベスト10作品は以下の通り。『バリー』と『キリング・イヴ』は表裏一体だとしており、都合11作品のリストとなった。

・ジ・アメリカンズ 極秘潜入スパイ

・America to Me(原題)

・アトランタ:略奪の季節

・バリー

・キリング・イヴ

・ボージャック・ホースマン

・The Good Fight/ザ・グッド・ファイト

・Homecoming(原題)

・Lodge 49(原題)

・Pose(原題)

・KIZU -傷-

同紙は米国外のドラマを対象とした、ベスト・国際ドラマの部門を別途設けている。ランキングの詳細は以下の通り。7位タイの2作はどちらも、ロンドン出身の女優・ニコラ・ウォーカーが主演。8位には日本製アニメーション・シリーズ『宇宙よりも遠い場所』がランクインを果たした。こちらは女子高生グループが南極で繰り広げる冒険の物語だ。

1位:英国スキャンダル〜セックスと陰謀のソープ事件

2位:THE BRIDGE/ブリッジ

3位:このサイテーな世界の終わり

4位:Babylon Berlin(原題)

5位:Detectorists(原題)

6位:ペーパー・ハウス

7位:埋もれる殺意

7位(7位タイ):The Split(原題)

8位:宇宙よりも遠い場所

9位:Manon 5 Years On(原題)

10位:ハワーズ・エンド

同紙の新作部門のランキングは、以下のような結果となった。今年サービス開始したFacebook Watchから、『Sorry for Your Loss(原題)』が7位に食い込んでいる。

1位:バリー

1位(1位タイ):キリング・イヴ

3位:Lodge 49(原題)

4位:America to Me(原題)

5位:クィア・アイ

6位:YOU --君がすべて--

7位:Sorry for Your Loss(原題)

8位:Corporate(原題)

9位:カップケーキ&ダイノのなんでも屋/Cupcake & Dino: General Services

10位:Pose(原題)

※別著者によるランキングのため、タイ以降の順位の扱いが異なる。

(以上New York Times紙より。)

USA Today紙は25位までの比較的長いリストを公開。他紙が触れていない『アメリカを荒らす者たち』に3位の座を与えている点が特徴的だ。ドキュメンタリー映画の制作班が、高校で起きた落書き事件の真相を追う同作。視聴者は真面目なドキュメンタリーを観ているはずが、いつの間にか笑いを堪えられなくなっていること請け合い。その他、ランキングの全容は次のようになっている。

1位:ジ・アメリカンズ 極秘潜入スパイ

2位:The Good Fight/ザ・グッド・ファイト

3位:アメリカを荒らす者たち

4位:Escape at Dannemora(原題)

5位:キリング・イヴ

6位:ワンデイ −家族のうた−

7位:グッド・プレイス

8位:アメリカン・クライム・ストーリー/ヴェルサーチ暗殺

9位:クレイジー・エックス・ガールフレンド

10位:Super Store(原題)

11位:バリー

12位:アトランタ:略奪の季節

13位:YOU --君がすべて--

14位:Trial & Error: Lady Killer(原題)

15位:インセキュア

16位:マーベラス・ミセス・メイゼル

17位:このサイテーな世界の終わり

18位:ドクター・フー

19位:ビッグマウス

20位:クィア・アイ

21位:ジェーン・ザ・ヴァージン

22位:ブルックリン・ナイン-ナイン

23位:ボージャック・ホースマン

24位:GLOW: ゴージャス・レディ・オブ・レスリング

25位:マニアック

(以上USA Today紙より)

最後に紹介するのは、昨今公開されるドラマの数の多さに驚きを隠さないWashington Post紙。批評家と言えどとても全作を観るのは不可能、と本音を打ち明ける。特に心に響いたものをまとめたというランキングは、USA Today紙とおおむね似た傾向だが、5位の『Kidding(原題)』が目新しい。私生活で不幸の続くテレビ司会者が、カメラの前でだけは明るく温厚なキャラクターを維持するという、切なくもコミカルな一本。主演のジム・キャリーがここ数年で一番印象的な演技を見せている、と同紙は太鼓判を押している。同作を含め、ランクインしたのは以下の全10作品だ。

1位:バリー

2位:ジ・アメリカンズ 極秘潜入スパイ

3位:キリング・イヴ

4位:Escape at Dannemora(原題)

5位:Kidding(原題)

6位:インセキュア

7位:The Fourth Estate(原題)

8位:マーベラス・ミセス・メイゼル

9位:アトランタ:略奪の季節

10位:フォーエバー 〜人生の意味〜

(以上Washington Post紙より)

以上46作品(重複のぞく)が、米紙3紙の勧める今年のベスト・ドラマ。面白そうなシリーズが見つかった方は、年末年始の休暇にどっぷりと浸ってみるのも一案だ。(海外ドラマNAVI)