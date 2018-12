映画レビューサービス「Filmarks」(フィルマークス)が、サービス内のデータに基づいた俳優と映画の「2018年下半期の人気ランキング」を発表した。国内俳優の部門の第1位には、今年『ママレード・ボーイ』『BLEACH』『あのコの、トリコ。』など8本の映画に出演した吉沢亮が選ばれた。第2位には、上半期も同位を獲得した小松菜奈がランクインした。

1位に選ばれた吉沢は、来年は連続テレビ小説「なつぞら」、映画『キングダム』『一度死んでみた(仮)』が控えており、人気若手俳優として注目されている。また、女性ファッション誌「ViVi」の人気企画「国宝級イケメンランキング」の2018年下半期「NOW国宝級」部門でトップに輝いている。

海外俳優の人気ランキング第1位は、『オーシャンズ』シリーズの第4弾にあたる『オーシャンズ8』に出演しているアン・ハサウェイ、第2位は、『ファンタスティック・ビースト』シリーズで主演を務めるエディ・レッドメインが選ばれた。

映画部門では、1万件以上のレビューがあった作品の中で満足度第1位は伝説のロックバンド、クイーンのボーカルであるフレディ・マーキュリーの半生を描いた『ボヘミアン・ラプソディ』が獲得した。レビュー数1万件以内の満足度第1位は、大人気バンドHi-STANDARDを追ったドキュメンタリー『SOUNDS LIKE SHIT the story of Hi-STANDARD』だった。

今回の調査では、2018年7月1日から12月26日までに同サービスで「Fan!登録」されたスコアから算出。国内の映画館で公開された映画約555本を対象に調査したものから、映画ランキングを決定した。(編集部・梅山富美子)

以下、ランキング

■国内俳優 人気ランキング

1位:吉沢亮

2位:小松菜奈

3位:菅田将暉

4位:安藤サクラ

5位:松岡茉優

6位:池松壮亮

7位:山田孝之

8位:松田龍平

9位:田中圭

10位:蒼井優

■海外俳優 人気ランキング

1位:アン・ハサウェイ

2位:エディ・レッドメイン

3位:ライアン・ゴズリング

4位:ヒュー・ジャックマン

5位:レオナルド・ディカプリオ

6位:ティモシー・シャラメ

7位:コリン・ファース

8位:エマ・ストーン

9位:クリス・プラット

10位:ナタリー・ポートマン

■満足度ランキング レビュー数:1万件以上

1位:『ボヘミアン・ラプソディ』

2位:『インクレディブル・ファミリー』

3位:『ミッション:インポッシブル/フォールアウト』

4位:『search/サーチ』

5位:『マンマ・ミーア! ヒア・ウィー・ゴー』

6位:『アントマン&ワスプ』

7位:『劇場版 コード・ブルー-ドクターヘリ緊急救命-』

8位:『銀魂2 掟は破るためにこそある』

9位:『ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生』

10位:『プーと大人になった僕』

■満足度ランキング レビュー数:500〜9,999件

1位:『SOUNDS LIKE SHIT the story of Hi-STANDARD』

2位:『バーフバリ 伝説誕生<完全版>』

3位:『1987、ある闘いの真実』

4位:『カランコエの花』

5位:『平成仮面ライダー20作記念 仮面ライダー平成ジェネレーションズ FOREVER』

6位:『パッドマン 5億人の女性を救った男』

7位:『判決、ふたつの希望』

8位:『若おかみは小学生!』

9位:『ドラゴンボール超(スーパー) ブロリー』

10位:『教誨師(きょうかいし)』