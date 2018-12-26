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17Ç¯10·î¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ø·à¾ìÈÇ¡ÖFate/stay night [Heaven¡Çs Feel]¡×µ.presage flower¡Ù(°Ê²¼¡ØÂè°ì¾Ï¡Ù)¤Ï¡¢Æ±¤¸½µ¤Ë¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥ÉÂçºî¤ËÂÐ¤·È¾¿ô°Ê²¼¤Î¾å±Ç´Û¿ô¤Ê¤¬¤é¡¢¸ø³«½µËö¤ÎÆ°°÷¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢±Ç²è¶È³¦¤ò¿ÌÙþ¤µ¤»¤¿¡£
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