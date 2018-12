欧米のクリスマスは家族や友人、大切な人たちにプレゼントをし、クリスマスカードに感謝を綴って送るのが一般的だ。このほど俳優 トム・ハンクス (62)が人気ハンバーガーチェーン「In-N-Out」を訪れ、居合わせた客を素敵なサプライズで喜ばせたようだ。映画『フィラデルフィア』(1993年)と『フォレスト・ガンプ/一期一会』(1994年)で2年連続アカデミー賞主演男優賞を受賞し、『トイ・ストーリー』シリーズの英語版のウッディの声を務め、名俳優として知られているトム・ハンクス。そんな彼が現地時間21日、カリフォルニア州フォンタナにあるハンバーガーチェーン「In-N-Out」に妻のリタ・ウィルソンと訪れ、従業員や客を驚かせた。さらにトムは店内にいた客と写真を撮り、ドライブスルーで並んでいた客には注文分をお支払い。今回のトムの寛大な一面は、幸運にもその場に居合わせた人のSNSの投稿で明らかになった。インスタグラムユーザーのメーガンさんは、トムがハンバーガーを食べているところや客と写真を撮ったり、店員と話したりしている写真を公開し「彼はみんなとの写真撮影に応じて、本当に優しかった。私たちに『メリー・クリスマス』と言ってくれたわ。トムがみんなと写真を撮っている時に、私は彼の妻リタのところに行って、話したのよ!」と綴っている。さらにメーガンさんは、『E!News』に「トムはIn-N-Outの帽子にサインし、みんなと写真を撮っていたの」「彼は本当に優しくて、笑っていて、みんなと話して、セルフィーを撮ってあげていて。彼は出て行く時にみんなにメリー・クリスマスと言ってくれました」と証言した。また、ドライブスルーに並んでいたレネーさんは、トム・ハンクスが「これは次の3台の車の分で」と店員に話して支払いを済ませたことから、Facebookに「ハンクスさん! ありがとう! 良いクリスマスを!」とお礼を伝えている動画を投稿。トムは車に乗り込む前にもファンと握手をし、大サービスしていた。オーク・パーク小学校もツイッターにトム・ハンクスと妻リタ・ウィルソン、さらに店に居合わせた家族が写る写真をアップして、「誰が、フォンタナのIn-N-Outに来てくれたか見て! ウッディ、トム・ハンクスだよ。彼はみんなのランチを奢ってくれたんです! 素晴らしい!」と言葉を添えた。フォンタナ市もFacebookに「トム・ハンクスと妻リタ・ウィルソンが金曜日、驚くべきことにフォンタナに立ち寄ってくれました。ようこそ、フォンタナへ、トム・ハンクス! また、いらしてください」と投稿している。まさにホリデーシーズンにふさわしい心温まるサプライズ。トム・ハンクスに出会うだけでも幸運だが、奢ってもらうという経験までできた客は、心に残る思い出となったことだろう。画像は『Megan Pierce 2018年12月21日付Instagram「He is such a nice guy taking pictures with everyone....he told us Merry Christmas」』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 朝倉リリー)