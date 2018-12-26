18年度アニメ『みんなが選ぶベスト 100』発表 TV部門『BANANA FISH』、映画部門『コナン』が首位
『東京アニメアワードフェスティバル2019（TAAF2019）』の「アニメ オブ ザ イヤー部門」において行われた、2018年度最もアニメファンに愛されたアニメを決める『みんなが選ぶベスト 100』の投票結果が26日、発表された。テレビ部門では7月からフジテレビ系ノイタミナなどで放送された『BANANA FISH』、劇場映画部門では4月公開で大ヒットを記録した『名探偵コナン ゼロの執行人』がそれぞれ1位に輝いた。
【グラフ】「アニメ オブ ザ イヤー」テレビ＆映画TOP10
「アニメ オブ ザ イヤー部門」では、2018年度（2017年10月15日〜2018年10月13日）に国内で上映・放映された全524作品の中から、アニメファンの投票で100作品（TV・映画合計）を決定。この100作品を対象に、アニメ業界のプロの投票による「作品賞」「個人賞」の選出と、再びアニメファンの投票による「アニメファン賞」の選出を行う。投票は来年1月14日に開始、「アニメファン賞」「作品賞」「個人賞」の受賞結果は 2月21日に『TAAF2019』公式サイト（https://animefestival.jp/ja/）にて発表予定。
テレビ部門は『BANANA FISH』を首位に、2位『宇宙よりも遠い場所』、3位『はたらく細胞』、4位『ゆるキャン△』、5位『ゾンビランドサガ』、6位『アイドリッシュセブン』、7位『SSSS.GRIDMAN』、8位『宝石の国』、9位『ポプテピピック』、10位『ヴァイオレット・エヴァーガーデン』という結果。20〜90位は『TAAF2019』公式サイトに掲載されている。
映画部門は2位に『ガールズ＆パンツァー 最終章 第1話』、3位『劇場版 夏目友人帳 〜うつせみに結ぶ〜』、4位『リズと青い鳥』、5位『ご注文はうさぎですか？？〜Dear My Sister〜』、6位『僕のヒーローアカデミア THE MOVIE 〜2 人の英雄〜』、7位『劇場版 のんのんびより ばけーしょん』、8位『文豪ストレイドッグス DEAD APPLE（デッドアップル）』、9位『若おかみは小学生！』、10位『劇場版ポケットモンスター みんなの物語』となった。
■テレビ部門（20位まで）
1位：BANANA FISH
2位：宇宙よりも遠い場所
3位：はたらく細胞
4位：ゆるキャン△
5位：ゾンビランドサガ
6位：アイドリッシュセブン
7位：SSSS.GRIDMAN
8位：宝石の国
9位：ポプテピピック
10位：ヴァイオレット・エヴァーガーデン
11位：やがて君になる
12位：ジョジョの奇妙な冒険 黄金の風
13位：オーバーロード [II・III]
14位：あそびあそばせ
15位：ウマ娘 プリティーダービー
16位：青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない
17位：ゴブリンスレイヤー
18位：少女終末旅行
19位：シュタインズ・ゲート ゼロ
20位：進撃の巨人 Season 3
■劇場映画部門
1位：名探偵コナン ゼロの執行人
2位：ガールズ＆パンツァー 最終章 第1話
3位：劇場版 夏目友人帳 〜うつせみに結ぶ〜
4位：リズと青い鳥
5位：ご注文はうさぎですか？？〜Dear My Sister〜
6位：僕のヒーローアカデミア THE MOVIE 〜2 人の英雄〜
7位：劇場版 のんのんびより ばけーしょん
8位：文豪ストレイドッグス DEAD APPLE（デッドアップル）
9位：若おかみは小学生！
10位：劇場版ポケットモンスター みんなの物語
【グラフ】「アニメ オブ ザ イヤー」テレビ＆映画TOP10
「アニメ オブ ザ イヤー部門」では、2018年度（2017年10月15日〜2018年10月13日）に国内で上映・放映された全524作品の中から、アニメファンの投票で100作品（TV・映画合計）を決定。この100作品を対象に、アニメ業界のプロの投票による「作品賞」「個人賞」の選出と、再びアニメファンの投票による「アニメファン賞」の選出を行う。投票は来年1月14日に開始、「アニメファン賞」「作品賞」「個人賞」の受賞結果は 2月21日に『TAAF2019』公式サイト（https://animefestival.jp/ja/）にて発表予定。
テレビ部門は『BANANA FISH』を首位に、2位『宇宙よりも遠い場所』、3位『はたらく細胞』、4位『ゆるキャン△』、5位『ゾンビランドサガ』、6位『アイドリッシュセブン』、7位『SSSS.GRIDMAN』、8位『宝石の国』、9位『ポプテピピック』、10位『ヴァイオレット・エヴァーガーデン』という結果。20〜90位は『TAAF2019』公式サイトに掲載されている。
映画部門は2位に『ガールズ＆パンツァー 最終章 第1話』、3位『劇場版 夏目友人帳 〜うつせみに結ぶ〜』、4位『リズと青い鳥』、5位『ご注文はうさぎですか？？〜Dear My Sister〜』、6位『僕のヒーローアカデミア THE MOVIE 〜2 人の英雄〜』、7位『劇場版 のんのんびより ばけーしょん』、8位『文豪ストレイドッグス DEAD APPLE（デッドアップル）』、9位『若おかみは小学生！』、10位『劇場版ポケットモンスター みんなの物語』となった。
■テレビ部門（20位まで）
1位：BANANA FISH
2位：宇宙よりも遠い場所
3位：はたらく細胞
4位：ゆるキャン△
5位：ゾンビランドサガ
6位：アイドリッシュセブン
7位：SSSS.GRIDMAN
8位：宝石の国
9位：ポプテピピック
10位：ヴァイオレット・エヴァーガーデン
11位：やがて君になる
12位：ジョジョの奇妙な冒険 黄金の風
13位：オーバーロード [II・III]
14位：あそびあそばせ
15位：ウマ娘 プリティーダービー
16位：青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない
17位：ゴブリンスレイヤー
18位：少女終末旅行
19位：シュタインズ・ゲート ゼロ
20位：進撃の巨人 Season 3
■劇場映画部門
1位：名探偵コナン ゼロの執行人
2位：ガールズ＆パンツァー 最終章 第1話
3位：劇場版 夏目友人帳 〜うつせみに結ぶ〜
4位：リズと青い鳥
5位：ご注文はうさぎですか？？〜Dear My Sister〜
6位：僕のヒーローアカデミア THE MOVIE 〜2 人の英雄〜
7位：劇場版 のんのんびより ばけーしょん
8位：文豪ストレイドッグス DEAD APPLE（デッドアップル）
9位：若おかみは小学生！
10位：劇場版ポケットモンスター みんなの物語