『東京アニメアワードフェスティバル2019(TAAF2019)』の「アニメ オブ ザ イヤー部門」において行われた、2018年度最もアニメファンに愛されたアニメを決める『みんなが選ぶベスト 100』の投票結果が26日、発表された。テレビ部門では7月からフジテレビ系ノイタミナなどで放送された『BANANA FISH』、劇場映画部門では4月公開で大ヒットを記録した『名探偵コナン ゼロの執行人』がそれぞれ1位に輝いた。「アニメ オブ ザ イヤー部門」では、2018年度(2017年10月15日〜2018年10月13日)に国内で上映・放映された全524作品の中から、アニメファンの投票で100作品(TV・映画合計)を決定。この100作品を対象に、アニメ業界のプロの投票による「作品賞」「個人賞」の選出と、再びアニメファンの投票による「アニメファン賞」の選出を行う。投票は来年1月14日に開始、「アニメファン賞」「作品賞」「個人賞」の受賞結果は 2月21日に『TAAF2019』公式サイト(https://animefestival.jp/ja/)にて発表予定。テレビ部門は『BANANA FISH』を首位に、2位『宇宙よりも遠い場所』、3位『はたらく細胞』、4位『ゆるキャン△』、5位『ゾンビランドサガ』、6位『アイドリッシュセブン』、7位『SSSS.GRIDMAN』、8位『宝石の国』、9位『ポプテピピック』、10位『ヴァイオレット・エヴァーガーデン』という結果。20〜90位は『TAAF2019』公式サイトに掲載されている。映画部門は2位に『ガールズ&パンツァー 最終章 第1話』、3位『劇場版 夏目友人帳 〜うつせみに結ぶ〜』、4位『リズと青い鳥』、5位『ご注文はうさぎですか??〜Dear My Sister〜』、6位『僕のヒーローアカデミア THE MOVIE 〜2 人の英雄〜』、7位『劇場版 のんのんびより ばけーしょん』、8位『文豪ストレイドッグス DEAD APPLE(デッドアップル)』、9位『若おかみは小学生!』、10位『劇場版ポケットモンスター みんなの物語』となった。■テレビ部門(20位まで)1位:BANANA FISH2位:宇宙よりも遠い場所3位:はたらく細胞4位:ゆるキャン△5位:ゾンビランドサガ6位:アイドリッシュセブン7位:SSSS.GRIDMAN8位:宝石の国9位:ポプテピピック10位:ヴァイオレット・エヴァーガーデン11位:やがて君になる12位:ジョジョの奇妙な冒険 黄金の風13位:オーバーロード [II・III]14位:あそびあそばせ15位:ウマ娘 プリティーダービー16位:青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない17位:ゴブリンスレイヤー18位:少女終末旅行19位:シュタインズ・ゲート ゼロ20位:進撃の巨人 Season 3■劇場映画部門1位:名探偵コナン ゼロの執行人2位:ガールズ&パンツァー 最終章 第1話3位:劇場版 夏目友人帳 〜うつせみに結ぶ〜4位:リズと青い鳥5位:ご注文はうさぎですか??〜Dear My Sister〜6位:僕のヒーローアカデミア THE MOVIE 〜2 人の英雄〜7位:劇場版 のんのんびより ばけーしょん8位:文豪ストレイドッグス DEAD APPLE(デッドアップル)9位:若おかみは小学生!10位:劇場版ポケットモンスター みんなの物語