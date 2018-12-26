『THIS IS US』『THE FLASH』などがランクイン！ 2018年TVドラマの人気カップルランキング
2018年もTVドラマ内では、数々のカップルが登場している。感動ドラマ『THIS IS US』のジャックとレベッカ、ミステリードラマ『リバーデイル』のベティとジャグヘッドなど。そんな中、TVドラマの好きなカップル20組のランキングが発表された。年齢や性別もバラバラの組み合わせが面白いリストになっている。米Popsugarが以下のように報じた。
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1位：アレク＆マグナス『シャドウハンター： The Mortal Instruments』
2位：クレア＆ジェイミー『アウトランダー』
3位：ジャクソン＆マギー『グレイズ・アナトミー』
4位：ベティ＆ジャグヘッド『リバーデイル』
5位：フェリシティ＆オリバー『ARROW／アロー』
6位：リック＆ミショーン『ウォーキング・デッド』
7位：バリー＆アイリス『THE FLASH／フラッシュ』
8位：アディナ＆キャット『NYガールズ・ダイアリー 大胆不敵な私たち』
9位：ルーファス＆ジヤ『タイムレス』
10位：ジャック＆レベッカ『THIS IS US』
11位：シェリル＆トニ『リバーデイル』
12位：リザ＆チャールズ『Younger(原題)』
13位：アーチー＆ヴェロニカ『リバーデイル』
14位：イアン＆ミッキー『シェイムレス 俺たちに恥はない』
15位：ジェーン＆ラファエル『ジェーン・ザ・ヴァージン』
16位：ランダル＆ベス『THIS IS US』
17位：イレブン＆マイク『ストレンジャー・シングス 未知の世界』
18位：サブリナ＆ハーヴィー『サブリナ：ダーク・アドベンチャー』
19位：アンブローズ＆ルーク『サブリナ：ダーク・アドベンチャー』
20位：エリザベス＆フィリップ『ジ・アメリカンズ』
さて、あなたの好きなカップルはこの中にいただろうか。（海外ドラマNAVI）