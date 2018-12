興行通信社調べ、2018年12月22日〜12月23日の全国動員数ランキングTOP10は以下の通り。※( )内の矢印は先週からの変動

1位(NEW)『シュガー・ラッシュ:オンライン​』[12月21日公開]

2位(↓)『ドラゴンボール超 ブロリー』[12月14日公開]

3位(NEW)『仮面ライダー平成ジェネレーションズ FOREVER』[12月22日公開]

4位(↓)『ボヘミアン・ラプソディ』[11月9日公開]

5位(↓)『ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生』[11月23日公開]

6位(NEW)『アリー/ スター誕生​』[12月21日公開]

7位(↓)『グリンチ​』[12月14日公開]

8位(↓)『映画 妖怪ウォッチ FOREVER FRIENDS』[12月14日公開]

9位(NEW)『ニセコイ​』[12月1日公開]

10位(↓)『来る』[12月7日公開]

■初日満足度ランキングとは

Filmarksの初日満足度ランキングは、前週に公開された映画を対象に、公開日から公開週の週末のFilmarksでの平均★スコア(5.0点満点)とレビュー数(Mark!数)を集計し、★スコアが高い作品から順に算出したものです。

※ 前週の初日満足度ランキングをみる 【あわせて読みたい】

※ 【この冬観たい映画No.1は】12月公開映画の期待度ランキングTOP20発表

※ お家でまったり観たい「イチャイチャ」シーンが印象的な映画5選

※ 女同士のパーティーで観たい♡「お洒落なパーティー・シーン」がある映画5本 ※本ランキングは公開日から12月25日までの★スコアが3.0以上の作品を対象としています。 ※本ランキングは公開日から12月25日までのレビュー数(Mark!数)が30件以上の作品を対象としています。※Mark!及び★スコアは、メンバー登録から一定期間Filmarksを利用しているユーザーから投稿されたものを対象にしています。※★スコアが同率の場合は、Mark!数が多い作品が上位となります。※★スコアは、映画鑑賞後に各ユーザーが★の数(5.0点満点)で評価をしたものです。 ※レビュー投稿(Mark!)は、1作品につき1人1件までです。※本記事に掲載されているFilmarksユーザーのレビューは2018年12月25日時点のものです。

(C)2018映画「ニセコイ」製作委員会、(C)2017 INDIGO FILM CRISTALDI PICS MACT PRODUCTIONS JPG FILMS VENTURA FILM、(C)2017 - Elephant Doc - Petit Dragon - Unbeldi Productions - France 3 Cinema (C)Fonds de Dotation Maria Callas、(C)2016 HERNANDEZ y FERNANDEZ Producciones cinematograficas S.L., TORNASOL FILMS, S.A RESCATE PRODUCCIONES A.I.E., ZAMPA AUDIOVISUAL, S.L., HADDOCK FILMS, PATAGONIK FILM GROUP S.A.、(C)2018 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. AND RATPAC-DUNE ENTERTAINMENT LLC、(C)2018 Disney. All Rights Reserved.、「ジオウ&ビルド」製作委員会 (C)石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映