世の中には、聞いてはならない質問がいくつかある。

「この赤いボタンを押すとどうなるの?」

「他の人は私についてどう言ってる?」

「サンタクロースを信じる?」

サンタクロースは存在する。もちろん。そんなこと「誰でも」知っている。しかし今年のクリスマス・イブ、何らかの理由で、ドナルド・トランプ米大統領は7歳の男の子にその疑問を投げかけた。

舞台は、ホワイトハウスの大食堂だ。

巨大なクリスマスツリー2本の下に座ったトランプ氏とメラニア夫人は、アメリカの子供たちからの電話を受けていた。

クリスマスに世界中のサンタの動きを追跡する米政府機関、北米航空宇宙防衛司令部(NORAD)を通じて、大統領夫妻との会話を希望した子供たちだ(一部政府機関の閉鎖にもかかわらず、NORADは業務を続けている)。

電話の一部はトランプ夫妻につながった。そして、代表取材を担当したケヴィン・ディアス記者のおかげで、私たちは大統領の発言をいくつか知ることができた。

ディアス記者によると、トランプ大統領と男の子はこういうやり取りをした――。

トランプ氏が、コールマンという名前の少年に、良く響く声でこう語りかけた。「こんにちは、コールマンかい? メリークリスマス。元気かい? 何歳なんだ?(中略)学校ではうまくやっているか? まだサンタは信じてる?」

この出来事を収めた動画がソーシャルメディアで拡散している。動画でトランプ大統領は、上のやり取りのあと、少年にこう話している。「7歳っていうと、ぎりぎりだろう。そうだろ?」

コールマン少年の反応は明らかになっていない。

また、トランプ氏がなぜこの質問をしたのかも分かっていない。サンタが存在する証拠など、疑う余地もないのに。

過去数時間に世界中でたくさんの写真が撮影された。サンタクロースの存在を裏付ける、確かな証拠だ――。

これ以外の電話は問題なく終了し、電話してきた子供たちにはトランプ夫妻から温かい言葉が送られた。

「あなたの夢が叶うよう願っています」。ある子供に、メラニア夫人はこう語った。

(英語記事 Trump to boy: Do you believe in Santa?)