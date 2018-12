2019年2月8日(金)公開の映画『アクアマン』に登場するアーサー・カリーこと海の王者アクアマンのフィギュアが、ホットトイズの看板シリーズである「ムービー・マスターピース」にて2019年11月に発売される。

AQUAMAN and all related characters and elements (c) & TM DC Comics and Warner Bros. Entertainment Inc. (s18)

全高約33センチ、30箇所以上が可動するハイエンドな1/6スケールのフィギュアとして、海の王者アクアマンを立体化。新規塗装となる、演じるジェイソン・モモアの肖像権をクリアしたヘッドは、皮膚の質感や皺、髭や髪型などを再現すべく、一つひとつハンドペイントによる塗装が施されている。クラシックなデザインを現代風にアレンジしたゴールドとグリーンのコスチュームは、うろこのような素材や、アクアマンのトレードマークが光るベルト、装甲付きのブーツとグローブなど、ディテールや素材にこだわり抜き、質感に至るまで精巧な仕上がり。

アクアマンのマッシブな肉体の再現度を高めるべく、筋肉質なボディーを採用している。武器として、海の覇者の象徴たるトライデントが付属。トライデントに刻まれた神秘的な文様も精密に再現している。多彩な差し替え用ハンドパーツをあわせて使用すれば、さまざまなアクションシーンを楽しむことが可能だ。台座は、打ち寄せる波をイメージしたジオラマ風の特別仕様となっている。

発売:2019年11月発売予定

定価:32,000円(税込)/トイサピエンス予約価格:27,200円(税込)

付属品:トライデント、差し替え用ハンドパーツ(×4)、特製台座

種別:ハイエンド1/6スケール可動式フィギュア

取扱店:東京フラッグシップ・ストア「トイサピエンス」http://www.toysapiens.jp/

