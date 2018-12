【まとめ】あなたは誰がお好み？ 海外ドラマで人気のイケメン俳優たち

海外ドラマを楽しむ上で欠かせないのがイケメン俳優の存在だ。もちろんストーリー展開も重要なポイントだが、そこにイケメンが出ているとますますドラマの魅力がアップする。数々のイケメン俳優の中から、キャラクターも魅力的で2019年も活躍が期待される3人をご紹介しよう。

スーツ姿がクールでセクシー...ガブリエル・マクト



織田裕二主演でリメイク版が制作された『SUITS/スーツ』で、主人公ハーヴィー・スペクターを演じるガブリエル・マクト。184センチという長身でスーツをびしっと着こなす姿がクールなイケメン俳優だ。

過去には『ビバリーヒルズ高校白書』や『SEX AND THE CITY』などの人気ドラマにゲスト出演していたが、2011年に始まった本作で一気にメジャーになった。『SUITS』の作中で彼が着用しているのは、トム・フォードのスーツ。日本円にしてなんと40万円以上する超高級スーツだ。それを自然に着こなす姿は憧れてしまう。

歳を重ねるごとにセクシーさが増しているガブリエルは、2019年1月には47歳になる。『SUITS』の今後の展開とともにガブリエルからも目が離せない。

ブロンドのチャーミングなイケメン...サイモン・ベイカー



『メンタリスト』でおなじみのサイモン・ベイカーは、オーストラリア出身。映画『マリー・アントワネットの首飾り』や『プラダを着た悪魔』など話題作に多数出演している。

だが彼の魅力が堪能できるのはやはり『メンタリスト』だろう。サイモン演じるパトリック・ジェーンは、人の心理を読み取り、人を操ることのできる天才。だが作中の彼は笑顔がチャーミングで、誰とでもフランクに付き合える、ピュアな心を持つ少年のようだ。

現在49歳のサイモンだが、美しいブロンドの髪とちょっとたれ目な容姿で年齢を感じさせない魅力がある。残念ながら『メンタリスト』は終わってしまったが、今後のサイモンの活躍に期待したい。

パーフェクトボディのイケメン...ジャスティン・ハートリー



話題のヒューマンドラマ『THIS IS US』で3兄妹の一番上の兄ケヴィン・ピアソンを好演しているジャスティン・ハートリー。端正な顔立ちと189センチの長身で女性ファンも多い。ボクシングで鍛えたというマッチョな体も魅力的だ。『THIS IS US』に出演する前も『ヤングスーパーマン』や『リベンジ』などの人気ドラマに出演している。「あのイケメンは誰?」という状態だったが、『THIS IS US』で大ブレイクした。

軽薄そうに見えて、実はナイーブな面を持つケヴィンは彼にぴったりの役だ。非の打ちどころがないパーフェクトな容姿と若さが魅力のジャスティンだが、2019年1月には42歳になるというから驚きだ。

それぞれタイプの違う3人のイケメン俳優たち。彼らの魅力を堪能するには、代表作の海外ドラマを観るのが一番。『SUITS』『メンタリスト』『THIS IS US』は作品的にも優れている。まだ観ていない人は早速観てみよう。きっとドラマにはまってしまうだろう。