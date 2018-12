このほどインドで、めでたいはずの 結婚式 の場が突如大乱闘となってしまうハプニングが起きた。原因は出された料理が足りないことにあるようだ。この現場を撮影した動画には椅子を投げつける人や、床に倒れる人などが捉えられており、かなり激しい乱闘だったことがうかがえる。『New York Post』『South China Morning Post』などが伝えている。インド北部ウッタル・プラデーシュ州のアグラで11月15日、あるカップルの結婚式が行われた。インドの結婚披露宴ではブッフェスタイルで料理が出されることが多いが、この料理が足りなくなった途端に事態は急変した。新郎と新婦にとって人生を記念する幸せな瞬間となるはずだった結婚式披露宴は突如、修羅場に変わってしまったのだ。ある者は椅子や食器を投げつけ、それを目の当たりにした女性達は頭を抱えて泣き叫び、床には割れた食器やテーブル、椅子などが散乱した。しかも負傷したせいなのか、床に倒れたまま動かない者までいた。何故このような事態にまで発展してしまったのか。『New York Post』によると、披露宴で出された飲み放題のアルコールによって、泥酔した人達が料理が足りないことに腹を立てて暴れてしまったとのことだ。この動画を見た人達からは「アルコール飲み放題のあるところはだいたい乱闘が起きる」「結婚式を台無しにして…、本当に愚かな人達だ」「新郎新婦には(別の意味で)忘れられない結婚式になってしまったね」などといった声があがっているが、中には「彼らの気持ちが落ち着いた頃には、全て面白い思い出として残るかもね。まあ、少なくとも20年後になると思うけど」というコメントも見受けられた。ちなみに今回の大乱闘で、披露宴に関わる者の中で逮捕者が出たという報告は今のところ伝えられていない。画像は『New York Post 2018年12月18日付「Massive brawl erupts when wedding runs out of food in India」』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 MasumiMaher)