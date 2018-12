お笑いトリオ・ロバートの秋山竜次(40)、タレントの朝日奈央(24)、子役の横溝菜帆(10)が23日、東京・日比谷公園で行われた映画『グリンチ』大ヒット記念イベントに出席。ブリクルバウムの声を担当している秋山は、見た目も役になりきって登場すると「メリークリスマス。クリスマスメリー」とハイテンションで観客に呼びかけた。イベントでは、秋山が講師となって「今年のクリスマスを3倍盛り上げる方法」を朝日と横溝に伝授。秋山は冒頭から「2人は奈央ちゃんと菜帆ちゃんで“ナオナオ”コンビだね。昔、飯島直子さんと網浜直子さんがW-NAO(ダブルナオ)っていうコンビを結成していたことがあってね…」と話を始めると、朝日がたまらず「すみません、菜帆ちゃんを困らせるのをやめてもらっていいですか」と制止に入った。『岡村隆史のオールナイトニッポン(ANN)』(ニッポン放送 毎週木曜 深1:00)では「カリスマボイストレーナー」として親しまれている秋山だが、同局がある有楽町を近くにしてのイベントだったためか、クリスマスソングの話題でさらに暴走。朝日が、マライア・キャリーの「恋人たちのクリスマス(All I Want For Christmas Is You)」が好きだと明かすと「あの曲いいよね。最初の『ダ、ダッダダッダダッダン』っていうところがいいよね。これだけでも終わらせていい」と何度もリピートするなど、独自の世界観で盛り上げていた。同作は、絵本作家ドクター・スースの名作でアメリカではサンタクロースに並ぶ“クリスマスの代名詞”とも言われる国民的キャラクター『グリンチ』をアニメ映画化。主人公・グリンチを大泉洋、シンディの母親・ドナを杏、天の声(ナレーター)を宮野真守が演じている。