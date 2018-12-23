¡ÚµÚÀîÍ¼»Ò¡Û¡Ö¥¢¥Õ¥¿¡¼¥Ô¥ë¤¬»ÔÈÎ¤µ¤ì¤ë¤È½÷À¤ÎÀ¤¬Íð¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦Âç±³ ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ËÌµÎÁÇÛÉÛ¤¹¤ë¹ñ¤â¤¢¤ë
¡ÖÆüËÜ¤ÏÀ¶µ°é¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¥À¥á¡×
¸½ºß¡¢¥¢¥Õ¥¿¡¼¥Ô¥ë¤ÎOTC²½¡Ê»ÔÈÎÌô²½¡Ë¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢ÍÍ¡¹¤ÊµÄÏÀ¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¥Õ¥¿¡¼¥Ô¥ë¤È¤Ï¡¢Ç¥¿±¤ò²óÈò¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÀ¸ò¸å¤Ë½÷À¤¬ÉþÍÑ¤¹¤ë¥Ô¥ë¤Î¤³¤È¡£ÈòÇ¥¤ò¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤¤äÃËÀ¤¬ÈòÇ¥¤Ë±þ¤¸¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢ÀË½ÎÏÈï³²¤Ë¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ê¤É¤Ë¡¢½÷À¤¬¼«¤é¤ÎÂÎ¤ò¼é¤ë¼êÃÊ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¡£
É¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï³Î¼Â¤Ë¤¤¤Æ¡¢OTC²½¤òË¾¤àÀ¼¤ÏÂ¿¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢2017Ç¯¤Î¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Î¸¡Æ¤°Ñ°÷²ñ¤Ç¡¢¥¢¥Õ¥¿¡¼¥Ô¥ë¤ÎOTC²½¤¬¸«Á÷¤é¤ì¤¿¡£ÆüËÜ»º²ÊÉØ¿Í²Ê³Ø²ñ¤äÆüËÜ»ºÉØ¿Í²Ê°å²ñ¤«¤éÁª½Ð¤µ¤ì¤¿°Ñ°÷¤¿¤Á¤«¤é¡¢¡ÖÆüËÜ¤ÏÀ¶µ°é¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢°Â°×¤Ê»ÈÍÑ¤¬¹¤¬¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿ÂÐ°Õ¸«¤¬½Ð¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¤À¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¥¢¥Õ¥¿¡¼¥Ô¥ë¤¬Ìô¶É¤Ê¤É¤ÇÆþ¼ê¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢ËÜÅö¤ËÀ¤¬Íð¤ì¤ë¸½¾Ý¤¬µ¯¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ËËºÇ¯²ñ¤ÈÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤âÂ¿¤¯¥¢¥Õ¥¿¡¼¥Ô¥ë¤Î¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤ë»þ´ü¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤¬¡¢°·¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉÂ±¡¤¬Ï¢µÙ¤äÀµ·îµÙ¤ß¤ÇÊÄ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Û¤·¤¤¤Î¤ËÆþ¼ê¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤ë¡£
É¬Í×À¤ò¤â¤Ã¤È¤â´¶¤¸¤ëº£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥¢¥Õ¥¿¡¼¥Ô¥ë¤ÎOTC²½¤Çµß¤ï¤ì¤ë¿Í¤¿¤Á¤Î¤³¤È¡¢µÕ¤ËÈ¿ÂÐ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤ÏÃ¯¤Ê¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥¢¥Õ¥¿¡¼¥Ô¥ë¤ò¡È°ÂÁ´¤ËÀµ¤·¤¯¡É¼ê¤ËÆþ¤ì¤ëÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
µ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤â¡È´°àú¤ÊÈòÇ¥¡É¤ÏÉÔ²ÄÇ½
18Ç¯11·î¡¢16ºÐ¾¯½÷¤¬ÀéÍÕ¸©»Ô¸¶»Ô¤Î¹â¹»¤Ç½Ð»º¡¢ÃË»ù¤¬»àË´¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÄË¤Þ¤·¤¤»ö·ï¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£16ºÐ¤Î¾¯½÷¤Ï¿Æ¸µ¤ËÆ±µï¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÃË»ù¤òÊú¤¨¤ÆÅÓÊý¤ËÊë¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë·Ù»¡¤Ë½ÐÆ¬¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤â¤·¡ÖÀµ¤·¤¤ÈòÇ¥Ë¡¡×¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤ì¤Ð¡¢Èò¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÈá·à¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
16ºÐ¤Î¾¯½÷¤Î¥±¡¼¥¹¤Ï¡¢·è¤·¤ÆÆÃÊÌ¤Ê»öÎã¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤Ç¤Ï²¼µ¤Î¤è¤¦¤ÊÆâÍÆ¤Î¤Ä¤Ö¤ä¤¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡¦¡ÖÈòÇ¥¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Æ¡¢¥¢¥Õ¥¿¡¼¥Ô¥ë¤ò¤â¤é¤¨¤ëÉÂ±¡¤òÄ´¤Ù¤¿¤Î¤â»ä¡¢Ìô¤ò°û¤ó¤Çµ¤Ê¬¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤â¡¢¼¡¤ÎÀ¸Íý¤¬Íè¤ë¤Î¤«¿´ÇÛ¤·¤¿¤Î¤â»ä¡£Á´³ÛÈà»á¤ËÉéÃ´¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤â¤è¤«¤Ã¤¿¡×
¡¦¡Ö¥¢¥Õ¥¿¡¼¥Ô¥ë¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤¿¤á¡¢¿Ç»¡¤ò¼õ¤±¤¿¤¤¤Î¤Ë¡¢»Å»ö¤Ç3Æü°ÊÆâ¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¤¡£ÆüÃæ¤ÎÉÂ±¡¼õ¿Ç¤ÏÉéÃ´¤¬Âç¤¤¤¡×
¡¦¡Ö½Ð²ñ¤¤·Ï¥µ¥¤¥È¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿ÃËÀ¤ÈÀ¹Ô°Ù¤ò¤·¡¢¥³¥ó¥É¡¼¥à¤ò¤Ä¤±¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÌÀÆü¥¢¥Õ¥¿¡¼¥Ô¥ë¤ò¤â¤é¤¤¤ËÉÂ±¡¹Ô¤¯¤±¤É¡¢´Ö¤Ë¹ç¤¦¤Î¤«¡Ä¡Ä¡×
¤Ê¤É¡¢½÷À¤¿¤Á¤Î¤ä¤ë¤»¤Ê¤¤»×¤¤¤¬ÄÖ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ê°ìÉôÈ´¿è¡Ë¡£
¡ÖÈòÇ¥¤·¤¿¤Ä¤â¤ê¤¬Ç¥¿±¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¼Â¤ÏÆü¾ïÅª¤Ëµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£°ÂÁ´Æü¤À¤«¤é¤Èç´³°¼ÍÀº¤ÇºÑ¤Þ¤»¤ë¡¢ÁÞÆþ´ÖºÝ¤Ë¥³¥ó¥É¡¼¥à¤Ä¤±¤ë¤Ê¤É¤Ï¸í¤Ã¤¿ÈòÇ¥Ë¡¤À¤·¡¢¿ì¤Ã¤¿Àª¤¤¤ÇÀ¸ò¾Ä¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Ê¤É¤Î¼ºÇÔ¤Ïµ¯¤³¤êÆÀ¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÃËÀÂ¦¤ÎÈòÇ¥µñÈÝ¤äÀË½ÎÏ¤ÎÈï³²¤ËÁø¤¤¡¢Ë¾¤Þ¤Ê¤¤Ç¥¿±¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë½÷À¤âÂ¸ºß¤¹¤ë¡£ËÜÍè¡¢Ç¥¿±¤äÈòÇ¥¤ÏÃË½÷¹ç°Õ¤Î¤â¤È¤Ç¤Ê¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤Ç¡¢ÃËÀ¤ÎÈòÇ¥µñÈÝ¤Ï¡¢DV¤ËÅö¤¿¤ê·è¤·¤Æµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤âÉÕ¤±²Ã¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£
¤È¤â¤«¤¯¡¢º¤¤Ã¤¿¤È¤¤Î¥×¥é¥óB¤È¤·¤Æ¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢¥¢¥Õ¥¿¡¼¥Ô¥ë¤È¤¤¤¦¶ÛµÞÈòÇ¥Ë¡¤Ê¤Î¤À¡£
²¤ÊÆ¤ËÂç¤¤¯ÃÙ¤ì¤ë¥¢¥Õ¥¿¡¼¥Ô¥ë¤ÎÉáµÚ
¥¢¥Õ¥¿¡¼¥Ô¥ë¤¬ÆüËÜ¤ÇÇ§²Ä¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï2011Ç¯¤È¡¢¤Þ¤ÀºÇ¶á¤Î¤³¤È¤À¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Î¥ë¥ì¥Ü¡×¤È¤¤¤¦Ìô¤¬Ç§²Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢À¸ò¾Ä¸å72»þ´Ö¤ËÉþÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÇ¥¿±¤Î²ÄÇ½À¤ò²¼¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÊÈòÇ¥¸ú²Ì¤Ï100¡ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ë¡£¥Û¥ë¥â¥óºÞ¤Î°ì¼ï¤Ç¡¢Íñ»Ò¤ÎÇÓ½Ð¤ò»ß¤á¤ë¡¢»ÒµÜÆâËì¤Ë¼õÀºÍñ¤¬º¬ÉÕ¤¯¡ÊÃå¾²¡Ë¤Î¤ò»ß¤á¤ë¤Ê¤É¤ÎºîÍÑ¤¬¤¢¤ë¡£
ÆüËÜ¤Ç»Ï¤á¤ÆÇ§²Ä¤µ¤ì¤¿¶ÛµÞÈòÇ¥Ìô¤Î¡Ø¥Î¥ë¥ì¥Ü¾û1.5?¡Ù¤Ï¡¢2016Ç¯4·î¤Ë¤¢¤¹¤«À½Ìô¤«¤éÈ¯Çä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÈòÇ¥¤Î¸ú²Ì¤òÆÀ¤ë¤Ë¤Ï¡¢Áá¤¯ÉþÍÑ¤¹¤ë¤Û¤É¤¤¤¤¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¶âÍË¤ÎÌë¤Ë¥»¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¥Î¥ë¥ì¥Ü¤Ï·îÍËÌë¤Þ¤Ç¤ËÉþÍÑ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£»þ´Ö¤È¤ÎÀï¤¤¤Ê¤Î¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï°å»Õ¤Î½èÊý¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ê¡¢Ìô¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤¬Èó¾ï¤Ëº¤Æñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÃÏÊý¤Ê¤É¤Ç¡¢»ºÉØ¿Í²Ê¤¬¾¯¤Ê¤¤¡¢ÅÚÆü¤ËÉÂ±¡¤¬¶õ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¾ì¹ç¡¢¡Ö¤É¤¦¤¹¤ê¤ã¤¤¤¤¤Î¡ª¡×¤È¤Ê¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤Ç¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÉÔÊØ¤µ¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤¿¤á¡ÖOTC²½¤¬É¬Í×¡×¤È¤¤¤¦µÄÏÀ¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
²¤ÊÆ¤Ç¤Ï¶ÛµÞÈòÇ¥Ìô¤¬¡¢OTCÌô¤È¤·¤ÆÌô¶É¤Ç¹¤¯ÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£±Ñ¹ñ¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¥³¥ó¥É¡¼¥à¤È¶ÛµÞÈòÇ¥Ìô¤¬ÌµÎÁ¤ÇÇÛ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤À¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¤¢¤ëÂç³Ø¤Ç¤ÏÂç³Ø¤Î¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤½¤¦¤À¡£¤É¤Î¹ñ¤â¥¢¥Õ¥¿¡¼¥Ô¥ë¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤ò¸þ¾å¤µ¤»¡¢Ë¾¤Þ¤Ê¤¤Ç¥¿±¤äÃæÀä¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬¼ç¤ÊÌÜÅª¤À¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤Ê¤¼ÆüËÜ¤Ï¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Èµ¿ÌäÉä¤¬¤Ä¤¯¡£
º£²ó¡¢OTC²½¤¬¸«Á÷¤é¤ì¤¿ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡Ö·Ð¸ýÈòÇ¥Ìô¤ËÂÐ¤¹¤ëÃÎ¼±¤äÀ¶µ°é¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖÌô¶É¤ÇÌôºÞ»Õ¤¬¤¤Á¤ó¤ÈÀâÌÀ¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«º¤Æñ¡×¤Ê¤É¤Î°Õ¸«¤¬½Ð¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢ÌôºÞ»Õ¤«¤é¤Ï¡ÖÊÙ¶¯²ñ¤Ê¤É¤ò¤¤Á¤ó¤È¹Ô¤¤¡¢Ìò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ëÌôºÞ»Õ¤â¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó½èÊý¤Ï½÷À¤¿¤Á¤Î¶î¤±¹þ¤ß»û
18Ç¯9·î1Æü¡¢µ×½»±ÑÆó°å»Õ¤¬Íý»öÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¥Ê¥Ó¥¿¥¹¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¿·½É¡Ê°åÎÅË¡¿Í¼ÒÃÄ¡¦Å´°å²ñ¡Ë¤Ï¡¢¥¢¥Õ¥¿¡¼¥Ô¥ë¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¿ÇÎÅ¤Î¤ß¤Ç½èÊý¤¹¤ëÁë¸ý¤ò³«Àß¤·¤¿¡£
¡Ö¥¢¥ó¥á¥Ã¥È¡¦¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥Ë¡¼¥º¡ÊËþ¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤°åÎÅ¡Ë¤òÄó¶¡¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢Æþ¼ê¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤¤¥¢¥Õ¥¿¡¼¥Ô¥ë¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó½èÊý¤¬¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¹Í¤¨¤¿¡×¤Èµ×½»°å»ÕŽ¡¥¢¥Õ¥¿¡¼¥Ô¥ë¤Ï½é¿Ç¤ÏÂÐÌÌ¿ÇÎÅ¤¬¸¶Â§¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤ÏÉÔÅ¬ÀÚ¤È¤ÎÎ©¾ì¤À¤¬¡¢¸½¾õ¡¢ÆÃ¤Ë¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¤Ê¤É¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¹ñÆâ¤ÇÇ§²Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Î¥ë¥ì¥Ü¤Ï¡¢Çä¾å¥Ù¡¼¥¹¤ÇÇ¯´Ö11Ëü¸ÄÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÂÐ¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Î¿Í¹©ÃæÀä¤ÏÇ¯´Ö¤Ë¤ª¤è¤½16Ëü£¸Àé·ï¡ÊÊ¿À®28Ç¯ÅÙ¡¦¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡Ë¡¢1Æü¤Ë¤¹¤ë¤È¤Ê¤ó¤È¹ñÆâ¤ÎÃæÀä¿ô¤Ï460·ï¤Ë¤â¤Î¤Ü¤ê¤Þ¤¹¡£¥¢¥Õ¥¿¡¼¥Ô¥ë¤Î½èÊý¿ô¤è¤ê¤âÃæÀä·ï¿ô¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤É¤¦¤ß¤Æ¤âÉÔ¼«Á³¡£¶ÛµÞÈòÇ¥Ìô¤Ë¥ê¡¼¥Á¤Ç¤¤Ê¤¤¿Í¤¬¡¢¤¤¤«¤ËÂ¿¤¤¤«¤ò¤¢¤é¤ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î»°Âç»à°ø¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ëÇ¾·ì´É¼À´µ¤Î»àË´¼Ô¿ô¤ÏÇ¯´ÖÌó11Ëü¿Í¡£¤½¤ì¤è¤ê¤â¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÏÃæÀä·ï¿ô¤ÎÊý¤¬°µÅÝÅª¤ËÂ¿¤¤¤Î¤À¡£
µ×½»°å»Õ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¢¥Õ¥¿¡¼¥Ô¥ë¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¿ÇÎÅ¤ò³«Àß¸å¡¢Á´¹ñ¤«¤é1Æü¿ô·ï¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬¤¢¤ê¡¢Ï¢µÙÌÀ¤±¤Ê¤É¤Ï1Æü£µ¡¢£¶¿Í¤Ë¥¢¥Õ¥¿¡¼¥Ô¥ë¤ò½èÊý¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¡Ö¤ä¤Ï¤ê¥Ë¡¼¥º¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤È¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó½èÊý¤Ç¤Ï¡¢Ìô¤òÂðÇÛÊØ¤ÇÆÏ¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Æ±¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¡¢¹ñÆâÌ¤¾µÇ§¤À¤¬¡¢À¸ò¸å120»þ´Ö¡Ê´Ý5Æü´Ö¡Ë°ÊÆâ¤ÎÉþÍÑ¤Ç¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¡Öella¡Ê¥¨¥é¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥Õ¥¿¡¼¥Ô¥ë¤òÍ¢Æþ¤·¡¢½èÊý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤Þ¤ÀÌ¤¾µÇ§¤À¤¬¡¢À¸ò¸å120»þ´Ö°ÊÆâÉþÍÑ¤Þ¤ÇÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¡Øella¡Ù¡£³¤³°¤Ç¤Ï¿Íµ¤¤¬¹â¤¤¡£(Photo by Spiegl/ullstein bild via Getty Images)
¡ÖÌ¤¾µÇ§Ìô¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢²¤ÊÆ¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢ella¤ÏÌô¶É¤ÇÆþ¼ê¤Ç¤¤ëÌô¡£À¤³¦ÊÝ·òµ¡´Ø¡ÊWHO¡Ë¤â¡¢¶ÛµÞÈòÇ¥¥Ô¥ë¤òÉþÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤°å³Ø¾å¤ÎÉÂÂÖ¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÉþÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤Ç¯Îð¤â¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉûºîÍÑ¤ÏÆ¬ÄË¤¬18¡ó¡¢°ß¤ÎÄË¤ß¤¬12¡ó¡¢ÅÇ¤µ¤¤¬12¡ó¤Ê¤É¤ÈÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤â°ì²áÀ¤Î¤â¤Î¡£¤à¤·¤í¡¢Ë¾¤Þ¤Ê¤¤Ç¥¿±¤ò¤¹¤ëÂÎ¤äµ¤»ý¤Á¤Ø¤Î¥ê¥¹¥¯¤ÎÂç¤¤µ¤ÈÈæ¤Ù¤ì¤Ð¡¢ÉûºîÍÑ¤ÎÁêÂÐÅª¤Ê¥ê¥¹¥¯¤ÏÈó¾ï¤Ë¾®¤µ¤¤¡£É¬Í×¤Ê¾ðÊó¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Ç½½Ê¬ÀâÌÀ¤Ç¤¡¢ÌäÂê¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥¢¥Õ¥¿¡¼¥Ô¥ë¤ÇÀ¤¬Íð¤ì¤ë¡×¤Ï¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¡ª
¿ÇÎÅ¤ÎºÝ¤Ï¡Ö¥¢¥Õ¥¿¡¼¥Ô¥ëÉþÍÑ¸å¤Ë·î·Ð¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥³¥ó¥É¡¼¥à¤¬³°¤ì¤¿¥±¡¼¥¹¤Ç¤ÏÀ´¶À÷¾É¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤âÅÁ¤¨¡¢¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤ò´«¤á¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¢¥Õ¥¿¡¼¥Ô¥ë¤òËè²ó»È¤¦¤è¤ê¤â¡¢ÈòÇ¥¤Î¤¿¤áÄãÍÑÎÌ¥Ô¥ë¤ò°û¤ó¤Ç¤ª¤¤¤¿¤é¡©¡¡¤Èº£¸å¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤³¤È¤âÂç»ö¡£¤µ¤é¤Ë¡¢»ÒµÜ·Û¤¬¤ó¤Î¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢HPV¥ï¥¯¥Á¥ó¤ÏÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ê¤É¤âÆ±»þ¤ËÅÁ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èµ×½»°å»Õ¡£¤³¤¦¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢¤Û¤«¤Î°å»Õ¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¦¤·¡¢¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¥¢¥Õ¥¿¡¼¥Ô¥ë¤¬Æþ¼ê¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤ÈÀ¤¬Íð¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡¡¤È·üÇ°¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤ë¡£¤¬¡¢¡ÖÆ±¤¸´µ¼Ô¤¬²¿ÅÙ¤â¥¢¥Õ¥¿¡¼¥Ô¥ë¤òµá¤á¤ë¥±¡¼¥¹¤Ï¡¢¤Þ¤º¤Ê¤¤¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
¡Ö¤â¤·¤¢¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢À¸ò¾ÄÌÜÅª¤è¤ê¤â¡¢²ÈÄí¤Ç¤ÎÈòÇ¥µñÈÝ¤ÎDV¤òÃ¯¤Ë¤âÁêÃÌ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤äÅ¾ÇäÌÜÅª¤Ê¤É¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¸«²á¤´¤µ¤º¤Ë¡¢²¿¤é¤«¤ÎÂÐ±þ¤¬É¬Í×¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Êµ×½»»á¡Ë
¼ÂºÝ¡¢¤É¤ó¤Ê½÷À¤¬¥¢¥Õ¥¿¡¼¥Ô¥ë¤Î½èÊý¤òµá¤á¤Æ¼õ¿Ç¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£µ×½»°å»Õ¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿»öÎã¤Ï²¼µ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¡£
¡¦ÈòÇ¥¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¹â¹»À¸¤¬¡¢Í§¿Í¤ËÉÕ¤Åº¤ï¤ì¼õ¿Ç
¡¦É×¤¬ÈòÇ¥¤Ë±þ¤¸¤Ê¤¤¡£·ÐºÑÅª¤Ë¤³¤ì°Ê¾å¤Î½Ð»º¤ÏÆñ¤·¤¯¡¢¼õ¿Ç
¡¦²ñ¼Ò°÷¤Î½÷À¡£µÙÆü¤ËÈòÇ¥¤ò¼ºÇÔ¤·¤¿¤¬¡¢»Å»ö¤¬Ë»¤·¤¯Ê¿Æü¤Ë¼õ¿Ç¤Ç¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó½èÊý¤òÍøÍÑ
¡¦ÃÏÊý¤Î½÷À¡£»ºÉØ¿Í²Ê¤ò¼õ¿Ç¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡ÖÇ¥¿±¤·¤¿¡×¤È±½¤¬Î©¤Ä¤Î¤Çº¤¤ë¤È¡¢¥ª¥ó¥é¥¤½èÊý¤òÍøÍÑ¡£Ìô¤Ï¼«Âð¤Ë¤ÏÁ÷¤é¤º¡¢Í¹ÊØ¶ÉÎ±¤á¤ÇÁ÷¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È°ÍÍê
ÄÌ¾ï¤Ï»ºÉØ¿Í²Ê¤ò¼õ¿Ç¤·¡¢¥¢¥Õ¥¿¡¼¥Ô¥ë¤ò½èÊý¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢¡ÖÌô¶É¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤éÌô¤¬¤Ê¤¯¼è¤ê´ó¤»¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡Ê¥¢¥Õ¥¿¡¼¥Ô¥ë¤Î¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤¹¤ë´ü´Ö¤¬²á¤®¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡Ë¡×¡¢¡Ö·ëº§¤·¤Æ¡¢»Ò¶¡¤ò»º¤ß¤Ê¤µ¤¤¤È¡¢°å»Õ¤ËÀâ¶µ¤µ¤ì¤¿¡×¤Ê¤É¡¢ÉÔ²÷¤Ê»×¤¤¤ò¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤½¤¦¤À¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó½èÊý¤äOTC²½¤¬¿Ê¤á¤Ð¡¢Ë»¤·¤µ¤äÃÑ¤º¤«¤·¤µ¡¢µ¤¤Þ¤º¤µ¤Ê¤É¤«¤é¼õ¿Ç¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÆ¨¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£µß¤ï¤ì¤ë¿Í¤ÏÁý¤¨¤ë¤Ï¤º¤À¡£
SNS¤Ç¼è°ú¤µ¤ì¤ë²ø¤·¤¤¥¢¥Õ¥¿¡¼¥Ô¥ë
¸½¾õ¡¢¥¢¥Õ¥¿¡¼¥Ô¥ë¤òµÙÆü¤Ç¤â½èÊý¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÉÂ±¡¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ë¤¬¡¢ÅÔ¿´¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º¤¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó½èÊý¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÉÂ±¡¤ò¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ÇÃµ¤¹¤È¤¤¤¦¼ê¤¬¤¢¤ë¡£¤¿¤À¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢SNS¤Ê¤É¤Ç¡Ö¥¢¥Õ¥¿¡¼¥Ô¥ë¾ù¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¼ê¤ò½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤â¡Ä¡Ä¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤ÏÈó¾ï¤Ë´í¸±¤À¡£µ×½»°å»Õ¤Ï¡Ö°åÎÅµ¡´Ø¤Ç¤Ê¤¤¤â¤Î¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢°ãË¡¤ËÍ¢Æþ¤µ¤ì¤¿Ìô¤â¿ôÂ¿¤¯¤¢¤ê¸ú²Ì¤ÏÉÔÌÀ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÂÎ¤ËÍ³²¤ÊÀ®Ê¬¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¡£Ìô¤ÏÌ£¤äÆ÷¤¤¤Ç¿¿´æ¤Î¸«Ê¬¤±¤¬¤Ä¤«¤º¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤ò¿®Íê¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£¿È¸µ¤ÎÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¿Í¤«¤éÌô¤òÇã¤¦¤Ê¤É¡¢´í¸±¤È¤·¤«¸À¤¤¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¡£¥¢¥Õ¥¿¡¼¥Ô¥ë¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿Ìô¤ò°û¤ó¤Ç¤â¸ú²Ì¤¬100¡ó¤Ç¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¸ú¤«¤ºÇ¥¿±¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤â¡¢¥Ë¥»Ìô¤À¤Ã¤¿¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£·è¤·¤Æ¼ê¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
µã¤¿²Æþ¤ê¤¹¤ë¼Ò²ñ¤ò½ª¤ï¤é¤»¤ë
¤³¤¦¤·¤¿»ÄÇ°¤Ê¾õ¶·¤Ç¤â¡¢ÀË½ÎÏ¤ÎÈï³²¼Ô¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÃÄÂÎ¤äÀ¸¤Î¶µ°é¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ëÃÄÂÎ¤Ê¤É¤Ï¡¢¹ñ¤ä¼Ò²ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ¥¢¥Õ¥¿¡¼¥Ô¥ëOTC²½¤ÎÆ¯¤¤«¤±¤òÄü¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
»²µÄ±¡¸üÀ¸Ï«Æ¯°Ñ°÷²ñ¤Ç¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯Âç¿Ã¤¬¥¢¥Õ¥¿¡¼¥Ô¥ë¤ÎOTC²½¤òºÆÅÙµÄÏÀ¤¹¤ë¸«Êý¤ò¼¨¤¹ÅúÊÛ¤ò¤·¤¿¤È¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¡ÊRISFAX2018Ç¯11·î26Æü¡Ë¡¢º£¸åµÄÏÀ¤¬ºÆÇ³¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
º£¡¢»ä¤¿¤Á¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤Þ¤ºÈòÇ¥¤ÎÀµ¤·¤¤ÃÎ¼±¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤À¡£ÈòÇ¥¤ÎÀÕÇ¤¤ÏÃË½÷Î¾Êý¤Ë¤¢¤ê¡¢Àµ¤·¤¤ÈòÇ¥Ë¡¤Ç¹Ô¤ï¤Ê¤¤¤ÈÇ¥¿±¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£Ç¯ËöÇ¯»Ï¤äÄ¹´üÏ¢µÙ¤Ê¤É¤Ï¡¢ÈòÇ¥¤Î¼ºÇÔ¤«¤é¥¢¥Õ¥¿¡¼¥Ô¥ë¤Î¼ûÍ×¤¬Áý¤¨¤ë¤ÈÊ¹¤¯¡£
¸½¾õÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢Ë¾¤Þ¤Ê¤¤Ç¥¿±¤òÈò¤±¤ëÊýË¡¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢º£¤Ç¤¤ëºÇÎÉ¤ÎÊýË¡¤òÁª¤Ö¤·¤«¤Ê¤¤¡£µ×½»°å»Õ¤«¤é¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¦´¶À÷¾ÉÍ½ËÉ¤ÈÈòÇ¥ÂÐºö¤È¤·¤ÆÃËÀ¤Ï¥³¥ó¥É¡¼¥à¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È
¥³¥ó¥É¡¼¥à»ÈÍÑ¤Î¼ºÇÔ¤Ï°Õ³°¤ËÂ¿¤¤¡£ÉÕ¤±Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥á¡¼¥«¡¼¤ÎHP¤ä¥Ô¥ë¥³¥ó¤Ê¤É¤ÎNPOÃÄÂÎ¤¬¾ðÊóÄó¶¡¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡¦½÷À¤ÎÈòÇ¥Ë¡¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥¢¥Õ¥¿¡¼¥Ô¥ë¤è¤ê¤â¤Þ¤º¤ÏÄãÍÑÎÌ¥Ô¥ë¤ò
Äê´üÅª¤Ë¥»¥Ã¥¯¥¹¤¹¤ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤¬¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢ÄãÍÑÎÌ¥Ô¥ë¤ò»È¤¦¤È¤¤¤¤¡£¤¿¤À¤·¡¢¥Ô¥ë¤Ç¤ÏÀ´¶À÷¾É¤ÏËÉ¤²¤Ê¤¤¡£À´¶À÷¾É¤Ï¥³¥ó¥É¡¼¥à¤ÇÍ½ËÉ¤¹¤Ù¤¡£
¡¦¥Í¥Ã¥È¤ÇÉÔË¡¤ËÇäÇã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÄãÍÑÎÌ¥Ô¥ë¡¢¥¢¥Õ¥¿¡¼¥Ô¥ë¤ÏÇã¤ï¤Ê¤¤
µÄÏÀ¤äÀâ¶µ¤è¤ê¤â¤Þ¤º¤ÏÁ°¤Ë¿Ê¤â¤¦
ºÇ¸å¤ËÉÕ¤±²Ã¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢ÄãÍÑÎÌ¥Ô¥ë¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥Û¥ë¥â¥óºÞ¤¬½ô³°¹ñ¤Û¤ÉÉáµÚ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÃÎ¼±ÉÔÂ¤ä¡Ö¥Ô¥ë¤ò»È¤¦½÷À¤Ï¤Õ¤·¤À¤é¡×¡ÖÉûºîÍÑ¤¬ÉÝ¤¤¡×¡Ö·î·Ð¤Ï¼«Á³¤¬¤¤¤¤¡×¤È¤¤¸í²ò¤âº¬¶¯¤¤¤¿¤á¤À¡£¤Ç¤â¡¢ÄãÍÑÎÌ¥Ô¥ë¤Ï¡¢ÈòÇ¥¤¬¤Ç¤¤ë¤¦¤¨¤Ë·î·ÐÆü¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬²ÄÇ½¡¢¤Ä¤é¤¤·î·ÐÄË¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¡£ÉûºîÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢»È¤¤Êý¤ò´Ö°ã¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¶²¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£
³¤³°¤Ç¤Ï¡¢ÈéÉæ¤ËËä¤á¹þ¤à¥Û¥ë¥â¥óºÞ¤ä»ÒµÜÆâ¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¯ÈòÇ¥¥ê¥ó¥°¤Ê¤É¡¢´ö¤Ä¤â¤ÎÁªÂò»è¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿¸½¾õ¤Ï¤â¤Ã¤È²Ä»ë²½¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤À¤·¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤â¼è¤ê¾å¤²¤ë¤Ù¤¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¤¥®¥ê¥¹¤ÎÈòÇ¥¶ñ¤Ï½÷À¤¬ÁªÂò¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤âËÉÙ¤À¡£Ç¢¤ÇÇÓÍñÆü¤òÂ¬Äê¤¹¤ë¡Ö¥Ú¥ë¥½¥Ê¡×¡¢½÷ÀÍÑ¥³¥ó¥É¡¼¥à¡¢Ä¹´üÈòÇ¥Ìô¡¢ÄãÍÑÎÌ¥Ô¥ë¤Ë¡¢¥¢¥Õ¥¿¡¼¥Ô¥ë¡£2000Ç¯¤Î¼Ì¿¿»ñÎÁ¤À¤¬¡¢º£¤ÎÆüËÜ¤Ï¤Þ¤À¤³¤³¤Ë¤âÅþÃ£¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£(Photo by SSPL/Getty Images)
¤½¤â¤½¤â¡¢»º¤à¤«»º¤Þ¤Ê¤¤¤«¤Ï¡¢¤½¤Î¿Í¤¬·è¤á¤ë¤Ù¤ÌäÂê¤À¡£Ë¾¤Þ¤Ê¤¤Ç¥¿±¤ò¤µ¤»¤é¤ì¤¿½÷À¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤Î¿´ÇÛ¤Þ¤ÇÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤Õ¤·¤À¤é¤À¤È¤«¡¢·ëº§¤¹¤Ù¤¤À¤È¤«Àâ¶µ¤ò¤µ¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤ÍýÍ³¤¬¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
°ì¹ï¤òÁè¤¦¤È¤¤Ë¡¢É¬Í×¤Ê¤â¤Î¤¬¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¤È¤Ï¡£¤Ä¤¯¤Å¤¯¤³¤Î¹ñ¤Î°åÎÅ¤Ï¡¢½÷À¤ËÉÔÍø±×¤Ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤òÂç»ö¤Ë¤·¤¿¤¤¤À¤±¤Ê¤Î¤À¡£¤Ê¤¼¤½¤Î¸¢Íø¤òÊÝ¾ã¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¤È¡¢¤â¤Ã¤ÈÀ¼¤ò¤¢¤²¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡ÖÁá¤¯·ëº§¤·¤í¡¢»Ò¶¡¤ò»º¤á¡×¤È¤«¡¢¡ÖÀ¤¬Íð¤ì¤ë¤«¤é¥Ô¥ë¤ò½èÊý¤·¤Ê¤¤¡×¡Ö¤½¤â¤½¤â¥Ô¥ë¤ÏÈ¿ÂÐ¡×¤È¤«¡¢¤¤¤é¤ÌÀâ¶µ¤ò¤¹¤ë°å»Õ¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤âÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ï¡Ö¼¡¡¢¹Ô¤³¤¦¡ª¡×¤Ç¤¤¤¤¤È»×¤¦¡£À¤ÎÌäÂê¤Ï¡¢¥¿¥Ö¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¿Í¸¢¤ÎÌäÂê¡¢¤½¤Î¿Í¤äÀ¸¤Êý¤ÎÌäÂê¤Ç¤â¤¢¤ë¡£»º¤à¤«¡¢»º¤Þ¤Ê¤¤¤«¡¢¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤Î¤³¤È¤Ï¼«Ê¬¤Ç·è¤á¤Æ¤¤¤¤¤Î¤À¤«¤é¡£