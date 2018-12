米カリフォルニア州から、列車の事故に巻き込まれた8歳女児のニュースが飛び込んできた。女児は母親の指示に従い、停まっていた貨物列車の下をくぐり抜けようとしたが、列車が動き出したため轢かれて死亡した。『The Tribune』『Fox News』などが伝えている。



12月17日の午後6時前、カリフォルニア州フレズノで悲劇が起こった。ジョイ・コリンズ(44歳)は、家に帰るためのバスに乗り遅れることを心配し、子供2人を連れて「近道」と称して線路上に停まっている貨物列車の下を潜り抜けて線路の反対側へ出るよう子供らに指示した。



9歳の息子は貨物列車の下を潜ることに成功したが、8歳のジョイアナ・ハリスちゃんは、辺りが暗く見えにくかったことから最初は母親の指示に乗り気ではなかった。しかし「早くしなさい!」とせかされ、兄同様に貨物列車の下を潜ろうとしたが、その時列車が動き出した。のちの警察の報告によると、列車は12秒ほど停止していただけだったという。ジョイアナちゃんは、車輪に体を挟まれそのまま150メートル以上引きずられた。



事態が最悪な方向へ転がったと知った母親は、慌ててジョイアナちゃんの体を列車の下から引っ張り出そうと試みた。しかし、ジョイアナちゃんの体は一部が切断するほど外傷が激しく、その場で死亡した。



フレズノ郡警察のジェリー・ダイヤー警察署長は、過去にジョイは児童福祉サービスから連絡を受けたことがあったほか、少なくとも7回にわたって子供らに電車の下を潜らせるよう指示していたことを明かした。



事故当日に子供の声を聞いた線路の近くに住むジェイムズ・ホワイトヘッドさんとクリスティー・ミラーさんは、次のように話している。



「『ママ、ママ!』と言う子供の声が聞こえたと思ったら、次にものすごい叫び声がしたんだ。線路へ走って行ったが既に遅かった。これまでにもこの線路で5〜6人死亡する事故が起こっているが、子供の事故は初めてだ。あまりにも酷い事故で、頭に焼き付いて離れられないよ。」



目撃者の証言なども考慮され、同郡警察に子供への重大な身体的傷害および死を引き起こしたとして育児放棄の重罪で逮捕されたジョイは、フレズノ郡刑務所に拘留されたが、現在は保釈金を支払い釈放されている。息子については、児童福祉サービスの保護下におかれているという。このニュースを知った人からは、「完全に母親が悪い」「電車の下を潜ろうなんて思ったことなんかないわ。危なすぎるでしょ」「無責任な母親のせいで、こんなふうに人生を終えなければならなかった子供がかわいそう」「事故のことは置いておいて、線路を潜らないとバスに間に合わないというのが事実だとしたら、それはそれで問題がある気がする」といった声があがっている。



画像は『The Tribune 2018年12月19日付「Mother charged in death of kid killed by train in California」(Fresno Police Department via AP)』のスクリーンショット

(TechinsightJapan編集部 エリス鈴子)