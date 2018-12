【AFP=時事】フランスの消防士たちが、活動中の雄姿を名画に再現した来年のカレンダーを制作、披露した。



東部ナンシー(Nancy)の消防士組合は、仏ロマン派の画家テオドール・ジェリコー(Theodore Gericault)の「メデューズ号の筏(いかだ、The Raft of the Medusa)」や、ウジェーヌ・ドラクロワの「民衆を導く自由の女神(Liberty Leading the People)」など、6枚の名画を消防士たち自らが演出した写真で再現。オリジナルの名画と並べて2019年のカレンダーに仕立てている。



【翻訳編集】AFPBB News