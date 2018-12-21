フランス東部ナンシーで、名画を再現した2019年のカレンダーを披露する消防隊員たち。右がドラクロワの「民衆を導く自由の女神」、左がジェリコーの「メデューズ号の筏」（2018年12月20日撮影）。(c)JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN / AFP

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【AFP＝時事】フランスの消防士たちが、活動中の雄姿を名画に再現した来年のカレンダーを制作、披露した。

　東部ナンシー（Nancy）の消防士組合は、仏ロマン派の画家テオドール・ジェリコー（Theodore Gericault）の「メデューズ号の筏（いかだ、The Raft of the Medusa）」や、ウジェーヌ・ドラクロワの「民衆を導く自由の女神（Liberty Leading the People）」など、6枚の名画を消防士たち自らが演出した写真で再現。オリジナルの名画と並べて2019年のカレンダーに仕立てている。

【翻訳編集】AFPBB News