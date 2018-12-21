消防活動で「名画」を再現 仏

【AFP＝時事】フランスの消防士たちが、活動中の雄姿を名画に再現した来年のカレンダーを制作、披露した。



東部ナンシー（Nancy）の消防士組合は、仏ロマン派の画家テオドール・ジェリコー（Theodore Gericault）の「メデューズ号の筏（いかだ、The Raft of the Medusa）」や、ウジェーヌ・ドラクロワの「民衆を導く自由の女神（Liberty Leading the People）」など、6枚の名画を消防士たち自らが演出した写真で再現。オリジナルの名画と並べて2019年のカレンダーに仕立てている。



【翻訳編集】AFPBB News