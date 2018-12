by BestAI Assistant Amazon が開発した独自の音声認識アシスタント「Amazon Alexa」はスマートスピーカーのAmazon Echoなどに搭載されており、生活のさまざまな場面でユーザーをサポートしてくれます。そんなAlexaが男女の会話を勝手に録音し、全く無関係の第三者に会話データが送信されてしまったと報じられています。Amazon reveals private Alexa voice data files | heise onlinehttps://www.heise.de/newsticker/meldung/Amazon-reveals-private-voice-data-files-4256015.htmlAmazon error allowed Alexa user to eavesdrop on another homehttps://www.reuters.com/article/us-amazon-data-security/amazon-error-allowed-alexa-user-to-eavesdrop-on-another-home-idUSKCN1OJ15J2018 ain't done yet... Amazon sent Alexa recordings of man and girlfriend to stranger • The Registerhttps://www.theregister.co.uk/2018/12/20/amazon_alexa_recordings_stranger/あるドイツ人男性がEUの一般データ保護規則(GDPR)にもとづいて、自身のAmazonでの購入履歴や検索履歴などの個人情報を要求したところ、自身の情報に加えてAmazon Alexaが記録した身に覚えのない音声データが1700件も送信されてきたことに気づきました。男性はAmazon Echoを持っていなかったため非常に驚いたとのことで、音声は知らない人のリビング、寝室、シャワールームなどで録音されたものであり、男女の会話や名前も聞き取れたとのこと。男性がこの事実をAmazonに報告したところ、Amazonは誤送信されたAlexaの音声データを削除しただけで、説明や謝罪は特になかったそうです。しかし男性はファイルをローカルに保存していたため、今回起こった事件をドイツのニュースサイト「ハイス・オンライン」に報告しました。ハイス・オンラインの記者が事実関係の調査を行ったところ、地域の気象情報や記録されていた名前などから情報が漏えいしたAmazon Echoの持ち主が特定されたそうで、被害者の男性はジャーナリストに対し電話で「本当に驚きました」と語ったとのこと。今回の件ではAlexaが会話内容の録音を無期限に保存し、その活用プロセスにおいてセキュリティ上の脆弱性が存在していた事実が明らかになりました。by Fabian HurnausAmazonの広報担当者は今回の件について、「この不運な事故はヒューマンエラーにもとづいたものであり、今回に限った単一のケースです」と述べました。関係当局と連絡を取り合い、事件に巻き込まれた2人のユーザーとも協力して関連するプロセスの最適化を行ったとのこと。最初に男性からの連絡を受けたハイス・オンラインは、「今回のケースがAmazonがいうように孤立した単一のケースだとは考えにくく、他にも同様の事件が起きるかもしれない」としており、Alexaの問題点は非常に大きな懸念となると述べました。