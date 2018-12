2004年に竹内結子と中村獅童主演で映画化され大ヒットした市川拓司のベストセラー小説『いま、会いにゆきます』が、韓国でも映画化され、『Be With You 〜いま、会いにゆきます』の邦題で2019年4月5日からの日本公開が決定。併せて本予告映像とメインビジュアルが解禁された。韓国版ならではの要素やオリジナルエピソードも盛り込まれた本作は、日本における韓国映画の歴代興行ランキング1位(興行通信社調べ)を誇る『私の頭の中の消しゴム』のソン・イェジンがヒロインを務め、14年ぶりの恋愛映画に挑戦したことで話題を呼び、本国では公開からわずか15日で動員200万人を突破した。ヒロインと恋に落ちるウジン役には『映画は映画だ』やドラマ『ごめん、愛してる』など多くのドラマや映画に主演し、日本でも人気を集める実力派俳優ソ・ジソブが初の父親役に挑戦。その鍛え上げられた肉体美を封印し、親しみやすい笑顔で優しい父親像を作り出している。夫ウジン(ソ)に“雨の降る日に、また戻ってくる”と信じがたい約束を残してこの世を去った妻のスア(ソン)が、1年後の梅雨が始まったある日、この世を去る前と変わらない姿で現れる。だがスアは記憶を無くし、ウジンが誰なのかさえ覚えていない。それでもウジンは彼女がそばにいるだけで幸せを感じる。スアは自分が覚えていない彼との思い出の話が気になる。そして2人は再び恋に落ちるのだが…。本予告では、スアとウジンが再会し、再び恋に落ちていく様子が、雨の中の情景として描かれる。またメインビジュアルには、バスの車内で後ろに座るスアを振り向いて見つめるウジンと、見つめ返すスアの姿が写し出され、「僕たちは、再び恋に落ちた―――。」というキャッチコピーとともに、切なくも心温まる純愛ストーリーを予感させるデザインとなっている。原作者の市川は作品について「この物語の主人公のモデルは作者であるぼく自身です。そしてヒロインのモデルはぼくの母親と奥さん。医者から『生めばあなたの命は保証できない』と告げられたのに、それでも産院を変えてまでして母がぼくをこの世に迎え入れてくれたこと。様々な不具合を抱えたぼくが、奥さんとの付き合いを諦め離れようとしたのに、それでも彼女から会いに来てくれたこと。そのふたつの『決意』がこの物語の核となっています。おそらく真実ゆえの強さなのでしょう」と語った上、韓国版の出来栄えに「この母性の強さと慈愛をソン・イェジンさんが見事に演じて下さってます。いまは亡き母に『母さんのことをアジアの大女優さんが演じ下さったんだよ』と教えてあげたい気がします」とコメントしている。映画『Be With You 〜いま、会いにゆきます』は2019年4月5日より全国公開。