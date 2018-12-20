最新FIFAランキング発表！ 日本は変わらず50位でアジア3位…トップ50にも変動なし
国際サッカー連盟(FIFA)は20日、最新のFIFAランキングを発表した。
日本代表は前月の50位から変動なし。アジア勢全体でも3番手という立ち位置に変わりはない。
また、全体でもトップ50に変動はなし。ベルギー代表が4カ月連続で1位をキープしている。
◆12月のFIFAランキング50位(カッコ内は前月の順位)
1.ベルギー(1)
2.フランス(2)
3.ブラジル(3)
4.クロアチア(4)
5.イングランド(5)
6.ポルトガル(7)
7.ウルグアイ(6)
8.スイス(8)
9.スペイン(9)
10.デンマーク(10)
11.アルゼンチン(11)
12.コロンビア(12)
13.チリ(13)
14.スウェーデン(14)
14.オランダ(14)
16.ドイツ(16)
17.メキシコ(17)
18.イタリア(18)
19.ウェールズ(19)
20.ポーランド(20)
20.ペルー(20)
22.オーストリア(22)
23.セネガル(23)
24.ルーマニア(24)
25.アメリカ(25)
26.チュニジア(26)
27.スロバキア(27)
28.ウクライナ(28)
29.イラン(29)
29.セルビア(29)
31.ベネズエラ(31)
32.パラグアイ(32)
33.アイルランド(33)
34.ボスニア・ヘルツェゴビナ(34)
35.北アイルランド(35)
36.コスタリカ(36)
37.アイスランド(37)
38.スコットランド(38)
39.トルコ(39)
40.モロッコ(40)
41.オーストラリア(41)
42.チェコ(42)
43.ギリシャ(43)
44.ナイジェリア(44)
44.モンテネグロ(44)
46.ブルガリア(46)
46.ノルウェー(47)
48.ロシア(48)
49.DRコンゴ(49)
50.日本(50)
◆アジア内トップ10(カッコ内は総合順位)
1.イラン(29)
2.オーストラリア(41)
3.日本(50)
4.韓国(53)
5.サウジアラビア(69)
6.シリア(74)
7.中国(76)
8.UAE(79)
9.レバノン(81)
10.オマーン(82)
日本代表は前月の50位から変動なし。アジア勢全体でも3番手という立ち位置に変わりはない。
また、全体でもトップ50に変動はなし。ベルギー代表が4カ月連続で1位をキープしている。
◆12月のFIFAランキング50位(カッコ内は前月の順位)
1.ベルギー(1)
2.フランス(2)
3.ブラジル(3)
4.クロアチア(4)
5.イングランド(5)
6.ポルトガル(7)
7.ウルグアイ(6)
8.スイス(8)
9.スペイン(9)
10.デンマーク(10)
11.アルゼンチン(11)
12.コロンビア(12)
13.チリ(13)
14.スウェーデン(14)
14.オランダ(14)
16.ドイツ(16)
17.メキシコ(17)
18.イタリア(18)
19.ウェールズ(19)
20.ポーランド(20)
20.ペルー(20)
22.オーストリア(22)
23.セネガル(23)
24.ルーマニア(24)
25.アメリカ(25)
26.チュニジア(26)
27.スロバキア(27)
28.ウクライナ(28)
29.イラン(29)
29.セルビア(29)
31.ベネズエラ(31)
32.パラグアイ(32)
33.アイルランド(33)
34.ボスニア・ヘルツェゴビナ(34)
35.北アイルランド(35)
36.コスタリカ(36)
37.アイスランド(37)
38.スコットランド(38)
39.トルコ(39)
40.モロッコ(40)
41.オーストラリア(41)
42.チェコ(42)
43.ギリシャ(43)
44.ナイジェリア(44)
44.モンテネグロ(44)
46.ブルガリア(46)
46.ノルウェー(47)
48.ロシア(48)
49.DRコンゴ(49)
50.日本(50)
◆アジア内トップ10(カッコ内は総合順位)
1.イラン(29)
2.オーストラリア(41)
3.日本(50)
4.韓国(53)
5.サウジアラビア(69)
6.シリア(74)
7.中国(76)
8.UAE(79)
9.レバノン(81)
10.オマーン(82)