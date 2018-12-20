最新FIFAランキング発表！ 日本は変わらず50位でアジア3位…トップ50にも変動なし

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国際サッカー連盟(FIFA)は20日、最新のFIFAランキングを発表した。

日本代表は前月の50位から変動なし。アジア勢全体でも3番手という立ち位置に変わりはない。

また、全体でもトップ50に変動はなし。ベルギー代表が4カ月連続で1位をキープしている。

◆12月のFIFAランキング50位(カッコ内は前月の順位)

1.ベルギー(1)

2.フランス(2)

3.ブラジル(3)

4.クロアチア(4)

5.イングランド(5)

6.ポルトガル(7)

7.ウルグアイ(6)

8.スイス(8)

9.スペイン(9)

10.デンマーク(10)

11.アルゼンチン(11)

12.コロンビア(12)

13.チリ(13)

14.スウェーデン(14)

14.オランダ(14)

16.ドイツ(16)

17.メキシコ(17)

18.イタリア(18)

19.ウェールズ(19)

20.ポーランド(20)

20.ペルー(20)

22.オーストリア(22)

23.セネガル(23)

24.ルーマニア(24)

25.アメリカ(25)

26.チュニジア(26)

27.スロバキア(27)

28.ウクライナ(28)

29.イラン(29)

29.セルビア(29)

31.ベネズエラ(31)

32.パラグアイ(32)

33.アイルランド(33)

34.ボスニア・ヘルツェゴビナ(34)

35.北アイルランド(35)

36.コスタリカ(36)

37.アイスランド(37)

38.スコットランド(38)

39.トルコ(39)

40.モロッコ(40)

41.オーストラリア(41)

42.チェコ(42)

43.ギリシャ(43)

44.ナイジェリア(44)

44.モンテネグロ(44)

46.ブルガリア(46)

46.ノルウェー(47)

48.ロシア(48)

49.DRコンゴ(49)

50.日本(50)

◆アジア内トップ10(カッコ内は総合順位)

1.イラン(29)

2.オーストラリア(41)

3.日本(50)

4.韓国(53)

5.サウジアラビア(69)

6.シリア(74)

7.中国(76)

8.UAE(79)

9.レバノン(81)

10.オマーン(82)