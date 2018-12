圧倒的な知名度と人気を誇る「クトゥルフ神話TRPG」にインスパイアされた、探索アドベンチャーゲーム「コール・オブ・クトゥルフ(Call of Cthulhu)」の国内PlayStation4版が、株式会社オーイズミ・アミュージオより2019年3月28日にリリースされることが決定しました。

「コール・オブ・クトゥルフ」の舞台は、1924年のアメリカ。探偵のエドワード・ピアースが、ホーキンス家の悲劇的な死を調査するためにダークウォーター島に足を運びます。すると地元の人は何も話してくれず、警察の捜査報告もなんだか怪しいということに気づくのです。そこでピアースは様々な手段で独自の捜査をすすめていきます。

島の住人と仲良くなって秘密を教えてもらうか、自分で探索して調べるか?仲間の助けを求めて警備員の気をそらすか、ツールで錠をあけてこっそり侵入するかはプレイヤー次第。また、ピアースは普通の探偵なので、本気の殴り合いや人智を超えた存在には勝てません。時には型破りな解決策を試してみないといけません。

そのほかこのゲームには「正気度」というパラメーターがあります。ピアースには、第一次世界大戦で戦った過去があり、その過酷な経験から不眠症とアルコール依存に苦しめられ、精神状態が不安定。このため、正気度パラメーターが少しでも狂うと、ピアースの見える世界が変わってきます。正気を守るとピアースも守られますが、正気度を失わないと見えない真実もあるという仕掛け。ダークウォーター島の恐るべき真実を暴くためには、精神状態のバランスを考えることがゲームを進めるうえで重要なカギとなります。





なお、2018年12月20日の午前10時から、全国の取扱店にて順次予約が開始されます。

「コール・オブ・クトゥルフ」の対応機種は、PlayStation4 (PlayStation 4Pro対応)。価格は税別7400円で、ダウンロード版は税込7400円(PlayStation4版)。CEROレーティングはZ(18歳以上)となります。

情報提供:株式会社オーイズミ・アミュージオ