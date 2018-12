ミライアカリさん、電脳少女シロさん、月ノ美兎さんらバーチャルYouTuber30名超が出演する新作アニメ『バーチャルさんはみている』が、2019年1月9日(水)からTOKYO MX、ニコニコ生放送、Periscopeで放送される。毎週水曜24時から、全12話を放送する。



驚きなのは出演メンバーだけではない。主題歌は音楽プロデューサーの中田ヤスタカさんが楽曲を提供。1話から6話はキズナアイさん、7話から12話はVTuber6名によるスペシャルユニット「バーチャルリアル」が担当する。



作品のアイデア協力として、アニメスタジオ・カラーの庵野秀明さんが参加。番組本編では、ミライアカリさん、電脳少女シロさん、月ノ美兎さん、田中ヒメさん、鈴木ヒナさん、猫宮ひなたさんの6名が『新世紀エヴァンゲリオン』の制服衣装で登場する。



アニメーション制作はドワンゴ、KADOKAWA、カラー、インクストゥエンター、アソビシステムの5社が共同設立したVTuber事業会社・リド、製作はドワンゴが手がける。



情報は12月18日に配信されたニコニコ生放送「ドワンゴアニメ会議(仮)」で明らかになった。



多くのVTuberの個性を活かしたオムニバス形式

冒頭で紹介した以外にも富士葵さん、夢咲楓さん、道明寺晴翔さん、ヤミクモケリンさん、バーチャルグランドマザー小林幸子さんら、総勢30名超のVTuberが出演する『バーチャルさんはみている』。

オシャレになりたい!ピーナッツくん / 風見涼 / 桜樹みりあ / シスター・クレア / 鈴木ヒナ / 田中ヒメ / 月ノ美兎 / 電脳少女シロ / ときのそら / 道明寺晴翔 / 猫宮ひなた / ばあちゃる / バーチャルグランドマザー小林幸子 / バーチャルゴリラ / 富士葵 / ミライアカリ / ヤミクモケリン / ユニティちゃん / 夢咲楓 / 家長むぎ / える / カルロ・ピノ / 北上双葉 / 剣持刀也 / 金剛いろは / 静凛 / 届木ウカ / 樋口楓 / もちひよこ / 物述有栖 『バーチャルさんはみている』出演者

アニメは、出演VTuberの個性と魅力を活かせるように様々なオムニバス形式のコーナーで構成される。普段の動画や生放送では観ることのできない特別共演コーナーなど、完全オリジナルのアニメに仕上がっている。



番組はテレビ放送と同時刻にニコニコ生放送とPeriscopeでも同時放送。さらに、本編開始時間の前後にはアニメがより楽しめる企画を放送するという。



1月9日の第1回放送時には「バーチャルリアル」のメンバー6人全員がゲストに登場して、番組を盛り上げる。

庵野秀明からはコメントも

アイデア協力として参加する庵野秀明さんからは、ニコ生放送中にコメントが寄せられている。









それによると庵野さんがアニメの企画をうわさ話として聞いたのは2018年7月。その後、9月に企画書を見せてもらった段階で、いくつかアイデアを出したり、アドバイスをしたという。



放送まで4か月を切っているという状況だったため心配気味なドワンゴ側に、自身の体験を交えて励ましたことも明かされている。



そのなかで、『新世紀エヴァンゲリオン』に登場する中学校の制服を出演者に貸し出すことも決まっていったようだ。



最後に庵野さんは「今回の企画はアニメ制作そのものには関われませんが、放送を楽しみにしています」と締めくくった。



現在、2020年公開の『シン・エヴァンゲリオン劇場版』の制作中である庵野さん。コメントをツイートしたカラーのTwitterアカウントでは、ファンの心配を感じ取ってか「毎度のことですがシンエヴァの制作は止まってませんのでご心配なく」と結んでいる。





