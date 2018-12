「トイ・ストーリー4」(ジョシュ・クーリー監督)の次のピクサー作品のタイトルが、「オンワード(原題)」になると発表された。

2020年公開の同作は「モンスターズ・ユニバーシティー」のダン・スキャンロン監督によるオリジナル作品で、アメリカ郊外のファンタジー世界に暮らすエルフの兄弟が冒険に出かけるというストーリー。昨年7月、米アナハイムで行われたディズニーファンのための祭典D23 EXPOで、同作はThe Untitiled Pixar Film That Takes You to A Suburban Fantasy World(郊外のファンタジー世界を舞台にしたタイトル未定のピクサー映画)」として発表されていた。

スキャンロン監督は、「これは10代のエルフの兄弟の物語です」と説明。「彼らのお父さんは幼いときに亡くなっているので、2人にはその記憶がありません。しかし世界にまだ残されている魔法のおかげで、彼らは父と最期の時を過ごす機会を求め、旅に出ることになります」とコメントしている。

なお、「ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー」シリーズと「ジュラシック・ワールド」シリーズのクリス・プラットをはじめ、トム・ホランド、ジュリア・ルイス=ドレイファス、オクタビア・スペンサーらが声の出演を務める。「オンワード(原題)」は、20年3月6日から全米公開。