12月16日、TVアニメ『けものフレンズ2』」のPV第二弾が公開された。



TVアニメ『けものフレンズ2』PV 第二弾 - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=ckAJGAOOa1M

『YouTube』にアップされた動画は12月18日朝7時の時点で早くも再生数が10万回を突破するなど注目されているが、評価欄は高評価が約1800なのに対し低評価が3倍の約5400という状況。コメント欄にも、否定的な声が寄せられている模様である。

「oh… my god…」

「RIP kaban, never forget.」

「Where’s my kaban ?! 」

「No tatsuki…. No tanoshii ….. 」

と、海外のユーザーと思しきコメントも多数。

「かばんちゃんは もういない… 」

「けものはいても、かばんちゃんはいない」

「劣化版ちゃんやんけ!」

「劣化版ちゃんとかいう名前つけられてて草」

と、人気キャラの「かばんちゃん」が登場していないことを残念がるコメントや、登場する新キャラを「劣化版ちゃん」なる名前で呼ぶコメントも……。

来年2019年1月7日より放送開始予定の『けものフレンズ2』。いずれにせよ、注目である。

※画像は『YouTube』より

―― 表現する人、つくる人応援メディア 『ガジェット通信(GetNews)』