アフリカ系アメリカ人映画批評家協会(AAFCA)が2018年の最優秀映画に『ブラックパンサー』を選び、監督賞も同映画のライアン・クーグラーに贈られた。

脚本賞と主演男優賞は『ブラック・クランズマン』に贈られ、主演女優賞は『サポート・ザ・ガールズ(原題) / Support the Girls』のレジーナ・ホールが獲得している。

数々の批評家協会賞で作品賞を受賞しているアルフォンソ・キュアロン監督の『ROMA/ローマ』は外国語映画賞を受賞。テレビドラマ部門では、サトウキビ農場の遺産をめぐる3兄妹を描いた「クイーン・シュガー(原題) / Queen Sugar」、コメディー部門では「インセキュア」が選ばれている。

10回目となるAAFCA賞のガラは来年2月6日にハリウッドで開催される。同協会が発表した2018年のトップ10映画は以下の通り。(澤田理沙)

『ブラックパンサー』

『ビール・ストリートの恋人たち』

『ザ・ヘイト・ユー・ギヴ(原題) / The Hate U Give』

『アリー/スター誕生』

『クインシーのすべて』

『ROMA/ローマ』

『ブラインド・スポッティング(原題) / Blindspotting』

『女王陛下のお気に入り』

『ソーリー・トゥ・バーザー・ユー(原題) / Sorry to Bother You』

『妻たちの落とし前』