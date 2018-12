Windowsの公式Twitterアカウントが、Windows 95のロゴをデザインしたセーターを「ラッキーなファン」にプレゼントすると発表した企画が話題となっています。

Windowsの公式Twitterアカウントは現地時間12月13日、Windows 95のロゴを大胆すぎるほど大胆にあしらったセーターを「少数のラッキーなファン」にプレゼントする、と発言しています。



ソフトウェアに、衣類の「ウェア」をかけたオヤジギャク企画ですが、どうしてもそのデザインに目が行きます。







前だけでなく背中にも大きく配置されたWindows 95のロゴ、白とブルーのドット模様と、なんとも言えない ダサさ 存在感を醸し出しています。



Windows公式が「 #WindowsUglySweater (Windowsのダサいセーター)」とハッシュタグをつけているように、絶妙に狙ったデザインなのですが、相当な視覚的インパクトです。







Introducing the latest #Windows95 custom "softwear." Wish you could rock the #WindowsUglySweater ? your DMs, because we're giving a few lucky fans one of their very own. pic.twitter.com/84kQLtYsF2





なお、Windows公式のツイートには、本稿執筆時点で約1万人が話題にし、7,000回以上リツイートされ、26,000件以上の「いいね」を集めています。

この反響に気を良くしたのか、Windows公式アカウントは来年も実施する場合のデザインの人気投票を開始しています。



選択肢は以下の4つです。

Windows XPWindows 7Windows 10(ですよね、もちろん)Windows Vista

Thanks for all the it looks like we might have a new holiday tradition on our hands! If the #WindowsUglySweater comes back next year, what version should we do?

— Windows (@Windows) 2018年12月15日