第24回放送映画批評家協会賞が発表され、テレビ部門では、シリーズが終了した「ジ・アメリカンズ」、ゴールデン・グローブ賞テレビ部門で最多ノミネーションを獲得した「アメリカン・クライム・ストーリー/ヴェルサーチ暗殺」、「エスケイプ・アット・ダネモラ(原題)/ Escape at Dannemora」それぞれが最多となる5ノミネーションを獲得した。

また、「KIZU -傷-」で主演女優賞(リミテッド・シリーズ/テレビ映画)にノミネートされたエイミー・アダムスは、同賞の映画部門にて『バイス』で助演女優賞にもノミネートされているほか、ジュリア・ガーナーは、「オザークへようこそ」と「ダーティ・ジョン(原題)/ Dirty John」の2作品でそれぞれ助演女優賞にノミネートされている。

授賞式は1月13日(現地時間)に開催される。主なノミネート結果は以下の通り。(澤田理沙)

■最優秀ドラマシリーズ

「ジ・アメリカンズ」

「ベター・コール・ソウル」

「The Good Fight/ザ・グッド・ファイト」

「ホームカミング(原題)/ Homecoming」

「キリング・イヴ/ Killing Eve」

「マイ・ブリリアント・フレンド(原題)/ My Brilliant Friend」

「ポーズ(原題)/ Pose」

「キング・オブ・メディア」



■最優秀コメディーシリーズ

「アトランタ:略奪の季節」

「バリー」

「グッド・プレイス」

「マーベラス・ミセス・メイゼル」

「コミンスキー・メソッド」

「ザ・ミドル 〜中流家族のフツーの幸せ」

「ワンデイ -家族のうた-」

「シッツ・クリーク」



■最優秀リミテッドシリーズ

「英国スキャンダル 〜セックスと陰謀のソープ事件」

「アメリカを荒らす者たち」

「アメリカン・クライム・ストーリー/ヴェルサーチ暗殺」

「エスケイプ・アット・ダネモラ(原題)」

「ジーニアス:ピカソ」

「KIZU -傷-」



■主演男優賞(ドラマ部門)

フレディ・ハイモア 「グッド・ドクター 名医の条件」

ディエゴ・ルナ 「ナルコス:メキシコ編」

ボブ・オデンカーク 「ベター・コール・ソウル」

リチャード・マッデン 「ボディガード ‐守るべきもの‐」

ビリー・ポーター 「ポーズ(原題)」

マシュー・リス 「ジ・アメリカンズ」

マイロ・ヴィンティミリア 「THIS IS US 36歳、これから」



■主演女優賞(ドラマ部門)

ジョディ・カマー 「キリング・イヴ/Killing Eve」

マギー・ギレンホール 「DEUCE/ポルノストリート in NY」

サンドラ・オー 「キリング・イヴ/Killing Eve」

エリザベス・オルセン 「ソーリー・フォア・ユア・ロス(原題) / Sorry for Your Loss」

ジュリア・ロバーツ 「ホームカミング(原題)」

エリザベス・モス 「ハンドメイズ・テイル/侍女の物語」

ケリー・ラッセル 「ジ・アメリカンズ」



■主演男優賞(テレビ映画またはリミテッドシリーズ)

アントニオ・バンデラス 「ジーニアス:ピカソ」

ダレン・クリス 「アメリカン・クライム・ストーリー/ヴェルサーチ暗殺」

ポール・ダノ 「エスケイプ・アット・ダネモラ(原題)」

ベニチオ・デル・トロ 「エスケイプ・アット・ダネモラ(原題)」

ヒュー・グラント 「英国スキャンダル 〜セックスと陰謀のソープ事件」

ジョン・レジェンド 「ジーザス・クライスト・スーパースター・ライブ・イン・コンサート(原題)/ Jesus Christ Superstar Live in Concert」



■主演女優賞(テレビ映画またはリミテッドシリーズ)

エイミー・アダムス 「KIZU -傷-」

パトリシア・アークエット 「エスケイプ・アット・ダネモラ(原題)」

コニー・ブリットン 「ダーティ・ジョン(原題)」

キャリー・クーン 「The Sinner -隠された理由-:ジュリアン」

ローラ・ダーン 「ジェニーの記憶」

アンナ・ディーヴァー・スミス 「アメリカの叫び 〜1人の女優が演じた18の人生」