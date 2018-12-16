「ジ・アメリカンズ」シーズン5より - FX Network / Photofest / ゲッティ イメージズ

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　第24回放送映画批評家協会賞が発表され、テレビ部門では、シリーズが終了した「ジ・アメリカンズ」、ゴールデン・グローブ賞テレビ部門で最多ノミネーションを獲得した「アメリカン・クライム・ストーリー／ヴェルサーチ暗殺」、「エスケイプ・アット・ダネモラ（原題）/ Escape at Dannemora」それぞれが最多となる5ノミネーションを獲得した。

　また、「KIZU -傷-」で主演女優賞（リミテッド・シリーズ/テレビ映画）にノミネートされたエイミー・アダムスは、同賞の映画部門にて『バイス』で助演女優賞にもノミネートされているほか、ジュリア・ガーナーは、「オザークへようこそ」と「ダーティ・ジョン（原題）/ Dirty John」の2作品でそれぞれ助演女優賞にノミネートされている。

　授賞式は1月13日（現地時間）に開催される。主なノミネート結果は以下の通り。（澤田理沙）

■最優秀ドラマシリーズ
「ジ・アメリカンズ」
「ベター・コール・ソウル」
「The Good Fight／ザ・グッド・ファイト」
「ホームカミング（原題）/ Homecoming」
「キリング・イヴ/ Killing Eve」
「マイ・ブリリアント・フレンド（原題）/ My Brilliant Friend」
「ポーズ（原題）/ Pose」
「キング・オブ・メディア」

■最優秀コメディーシリーズ
「アトランタ：略奪の季節」
「バリー」
「グッド・プレイス」
「マーベラス・ミセス・メイゼル」
「コミンスキー・メソッド」
「ザ・ミドル　〜中流家族のフツーの幸せ」
「ワンデイ -家族のうた-」
「シッツ・クリーク」

■最優秀リミテッドシリーズ
「英国スキャンダル　〜セックスと陰謀のソープ事件」
「アメリカを荒らす者たち」
「アメリカン・クライム・ストーリー／ヴェルサーチ暗殺」
「エスケイプ・アット・ダネモラ（原題）」
「ジーニアス：ピカソ」
「KIZU -傷-」

■主演男優賞（ドラマ部門）
フレディ・ハイモア　「グッド・ドクター　名医の条件」
ディエゴ・ルナ　「ナルコス：メキシコ編」
ボブ・オデンカーク　「ベター・コール・ソウル」
リチャード・マッデン　「ボディガード　‐守るべきもの‐」
ビリー・ポーター　「ポーズ（原題）」
マシュー・リス　「ジ・アメリカンズ」
マイロ・ヴィンティミリア　「THIS IS US 36歳、これから」

■主演女優賞（ドラマ部門）
ジョディ・カマー　「キリング・イヴ／Killing Eve」
マギー・ギレンホール　「DEUCE／ポルノストリート in NY」
サンドラ・オー　「キリング・イヴ／Killing Eve」
エリザベス・オルセン　「ソーリー・フォア・ユア・ロス（原題） / Sorry for Your Loss」
ジュリア・ロバーツ　「ホームカミング（原題）」
エリザベス・モス　「ハンドメイズ・テイル／侍女の物語」
ケリー・ラッセル　「ジ・アメリカンズ」


■主演男優賞（テレビ映画またはリミテッドシリーズ）
アントニオ・バンデラス　「ジーニアス：ピカソ」
ダレン・クリス　「アメリカン・クライム・ストーリー／ヴェルサーチ暗殺」
ポール・ダノ　「エスケイプ・アット・ダネモラ（原題）」
ベニチオ・デル・トロ　「エスケイプ・アット・ダネモラ（原題）」
ヒュー・グラント　「英国スキャンダル　〜セックスと陰謀のソープ事件」
ジョン・レジェンド　「ジーザス・クライスト・スーパースター・ライブ・イン・コンサート（原題）/ Jesus Christ Superstar Live in Concert」

■主演女優賞（テレビ映画またはリミテッドシリーズ）
エイミー・アダムス　「KIZU -傷-」
パトリシア・アークエット　「エスケイプ・アット・ダネモラ（原題）」
コニー・ブリットン　「ダーティ・ジョン（原題）」
キャリー・クーン　「The Sinner -隠された理由-：ジュリアン」
ローラ・ダーン　「ジェニーの記憶」
アンナ・ディーヴァー・スミス　「アメリカの叫び　〜1人の女優が演じた18の人生」