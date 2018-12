第24回放送映画批評家協会賞のノミネーションが発表され、映画『女王陛下のお気に入り』が作品賞、監督賞を含む最多14ノミネートを獲得した。

次いで『ブラックパンサー』が12部門、『ファースト・マン』が10部門、『メリー・ポピンズ リターンズ』『アリー/スター誕生』『バイス』が9部門でノミネートされている。

授賞式は1月13日(現地時間)に開催される。主なノミネート結果は以下の通り。(澤田理沙)

■作品賞

『ブラックパンサー』

『ブラック・クランズマン』

『女王陛下のお気に入り』

『ファースト・マン』

『グリーンブック』

『ビール・ストリートの恋人たち』

『メリー・ポピンズ リターンズ』

『ROMA/ローマ』

『アリー/スター誕生』

『バイス』

■主演男優賞

クリスチャン・ベイル 『バイス』

ブラッドリー・クーパー 『アリー/スター誕生』

ウィレム・デフォー 『永遠の門 ゴッホの見た未来』

ライアン・ゴズリング 『ファースト・マン』

イーサン・ホーク 『ファースト・リフォームド(原題)/ First Reformed』

ラミ・マレック 『ボヘミアン・ラプソディ』

ヴィゴ・モーテンセン 『グリーンブック』

■主演女優賞

ヤリッツァ・アパリシオ 『ROMA/ローマ』

エミリー・ブラント 『メリー・ポピンズ リターンズ』

グレン・クローズ 『天才作家の妻 -40年目の真実-』

トニ・コレット 『ヘレディタリー/継承』

オリヴィア・コールマン 『女王陛下のお気に入り』

レディー・ガガ 『アリー/スター誕生』

メリッサ・マッカーシー 『キャン・ユー・エヴァー・フォーギヴ・ミー?(原題)/ Can You Ever Forgive Me?』

■監督賞

デイミアン・チャゼル 『ファースト・マン』

ブラッドリー・クーパー 『アリー/スター誕生』

アルフォンソ・キュアロン 『ROMA/ローマ』

ピーター・ファレリー 『グリーンブック』

ヨルゴス・ランティモス 『女王陛下のお気に入り』

スパイク・リー 『ブラック・クランズマン』

アダム・マッケイ 『バイス』

■オリジナル脚本賞

ボー・バーナム 『エイス・グレイド(原題)/ Eighth Grade』

アルフォンソ・キュアロン 『ROMA/ローマ』

デボラ・デイヴィス&トニー・マクナマラ 『女王陛下のお気に入り』

アダム・マッケイ 『バイス』

ポール・シュレイダー 『ファースト・リフォームド(原題)』

ニック・ヴァレロンガ、ブライアン・カリー、ピーター・ファレリー 『グリーンブック』

ブライアン・ウッズ、スコット・ベック、ジョン・クラシンスキー 『クワイエット・プレイス』