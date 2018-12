実写映画『アラジン』の日本公開日が6月7日に決定。あわせて特報と日本版ティザーポスタービジュアルが公開された。同作は、人生を変えるチャンスを待つアラジンと、新しい世界に飛び出したいジャスミンの身分違いのロマンスを描いた1992年の同名アニメーション映画をディズニーが実写映画化する作品。アラジン役をメナ・マスード、自由を求める王女ジャスミン役をナオミ・スコット、ランプの魔人ジーニー役をウィル・スミスが演じる。監督はガイ・リッチー。“A Whole New World”を生んだ作曲家アラン・メンケンも参加している。特報には“Friend Like Me”をアレンジしたBGMを使用。砂漠や怪しげな夜空が映し出されている。あわせて公開された日本版ティザーポスターは魔法のランプをフィーチャーしたデザイン。「あなたの願いは、何ですか?」というコピーが記されている。