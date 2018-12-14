»³ùõ¸¿Í¤¬¥Ô¥¢¥Î¤òÄ´Î§¡¢¤Ò¤¿¤à¤¤ËÌò¤È¸þ¤¹ç¤¦»Ñ¡ØÍÓ¤È¹Ý¤Î¿¹¡Ù¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü
Blu-ray¡õDVD¤¬12·î19Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë±Ç²è¡ØÍÓ¤È¹Ý¤Î¿¹¡Ù¤è¤ê¡¢»³粼¸¿Í¤¬¼«¿È¤ÎÌò¼Ô¿ÍÀ¸¤ò½Å¤Í¤Æ±é¤¸¤ë»Ñ¤òÄÉ¤Ã¤¿¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü¡ãMaking of¡ÖÍÓ¤È¹Ý¤Î¿¹¡×¡ä¤Î°ìÉô±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
12·î19Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤È¤Ê¤ë¡ØÍÓ¤È¹Ý¤Î¿¹¡ÙBlu-ray¡õDVD¹ë²ÚÈÇ¤Ë¤Ï¡¢¼ç±é¤Î»³粼¸¿Í¤ÈÀèÇÚÄ´Î§»ÕÌò¤ÎÎëÌÚÎ¼Ê¿¤¬»£±ÆÁ°¤Ê¤É¤ËÄ´Î§¤ÎÊýË¡¤ò³Ø¤Ö¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü¡ãÄ´Î§¡Á²»¤Î¸þ¤³¤¦Â¦¤ÎÀ¤³¦¤Ø¡Á¡ä¤ä¡¢¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤«¤é¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤Þ¤Ç¡¢»£±Æ¤ÎÎ¢Â¦¤òÄÉ¤Ã¤¿¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü¡ãMaking of¡ÖÍÓ¤È¹Ý¤Î¿¹¡×¡ä¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£
º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤Ï¡¢¡ãMaking of¡ÖÍÓ¤È¹Ý¤Î¿¹¡×¡ä¤Î°ìÉô¡£Ä´Î§»Õ¤ò»Ö¤¹¼ç¿Í¸ø¡¦³°Â¼¤ò±é¤¸¤¿»³粼¸¿Í¤Ï»£±Æ¤Ç¼ÂºÝ¤ËÄ´Î§¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£»£±Æ¸½¾ì¤Ë¤ÏÄ´Î§»Õ¤ÎÀèÀ¸¤âÍè¤Æ¤¤¤Æ¡¢»£±Æ¤Î¹ç´Ö¤Ë¤âÄ´Î§¤Î»ÅÊý¤ÎÁêÃÌ¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¤Þ¤ë¤ÇËÜÅö¤ÎÄ´Î§»Õ¤Î¤è¤¦¤Ê»ÑÀª¡¢ÌÜ¤ÇÄ©¤ó¤Ç¤¤¤ë»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡£¡Ö¼ê¸µ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼ª¤ÈÆ°¤¤È¤«¤ÇÀâÆÀÎÏ¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë±é¤¸¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¡£¡×¤È¤¤¤¦¤¬¡¢»£±Æ¤ËÈ¼¤¤Ä´Î§¤â¾å¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¹Ô¤¡¢»£±Æ¤â¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£
Ä´Î§»Õ¤Ï¥Ô¥¢¥Î¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¥Ñ¡¼¥Ä¤òÄ´À°¤·¤Æ²»¤òÀ°¤¨¤Æ¤æ¤¯¡£¼ÂºÝ¤Ë¥Ô¥¢¥Î¤òÄ´Î§¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡ÖËÜÅö¤Ë¿§¤ó¤Ê¥Ñ¡¼¥Ä¤¬Åö¤¿¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤È¥Ï¥ó¥Þ¡¼¤Ç°ì¤Ä¤Î²»¤¬ÌÄ¤ë¡£¥Ô¥¢¥Î¤òºî¤Ã¤¿¿Í¤ÏËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡£¡×¤È´¶¤¸¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¤Þ¤¿¡Ö±Ç²è¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¡ØÍÓ¤È¹Ý¤Î¿¹¡Ù¤Ë¤¢¤ëÄÌ¤ê¡¢¥Õ¥§¥ë¥È¤ÎÍÓ¡¢¸¹¤Î¹Ý¡¢¤½¤·¤Æ¿¹¤Ë¤¢¤ëÌÚ¤Ç½ÐÍè¤Æ¤¤¤ë¤È¼Â´¶¤·¤¿¡£¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢³°Â¼¤ò±é¤¸¤Æ¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¸«¤Ä¤±¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤Ë¶¦´¶¤Ç¤¤¿¡£ËÍ¤¬¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤È¤«¡¢¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¡¢¤Ç¤â²¿¤«¤½¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤È¤«¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ³°Â¼¤Ë½Ð¤»¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ±é¤¸¤¿¡£¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
±Ç²è¡ØÍÓ¤È¹Ý¤Î¿¹¡ÙBlu-ray¡õDVD¤Ï12·î19Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
(C)2018¡ÖÍÓ¤È¹Ý¤Î¿¹¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
±Ç²è¥é¥ó¥ÉNEWS - ±Ç²è¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤¯¤Ê¤é±Ç²è¥é¥ó¥É