チンしてあえるだけ!フライパンを使わずに完成するうどんレシピ

冷蔵庫にストックしておけば、忙しいときに大活躍する冷凍うどん。年末年始の今の時季にもぴったりです。輝く主婦を選出するコンテスト「ESSE Shu_fu of the year」のファイナリストで、ESSEが注目する料理家の橋本彩さんも、冷凍うどんを活用しているひとり。ここでは、簡単でおいしい「シラスとミズナのペペロンチーノうどん」のレシピを教えてもらいました。レンジの加熱1回で完成!冷凍うどんレシピわが家の冷蔵庫に欠かせない冷凍うどんを使った簡単レシピ。今回ご紹介するのは、しっかりとニンニクの風味がきいたパスタ風うどんです。たった1回のレンジ加熱で完成するので、とってもお手軽です!●シラスと水菜のぺペロンチーノうどんのつくり方【材料(1人分)】・冷凍うどん 1玉(180g)・釜揚げシラス 適量・ミズナ 20g・ニンニク 小1片・鷹の爪 1本 ※辛味の苦手な方は抜いてください・オリーブオイル 大さじ2杯・昆布茶 小さじ1/3杯・ぬるま湯 大さじ1杯・塩 少々【つくり方】(1) 耐熱容器にオリーブオイルを入れ、スライスしたニンニク、輪切りにした鷹の爪を入れます。(2) その上に冷凍うどんをのせ、昆布茶を溶かしたぬるま湯を回しかけます。(3)ふんわりとラップをかけ、レンジ600Wで4分加熱します。(4) レンジから取り出したら熱いうちにミズナを加えてよく混ぜ、塩で味を整えます。(5) 器に盛りつけ、釜揚げシラスをかけます。<ポイント>レンジ加熱でもしっかりとニンニクの香りがオイルに移り、おいしいペペロンチーノに仕上がります。ニンニクは食べてもおいしいですが、においの気になる方は取り出すのがおすすめ。ミズナを加えることで、もちもちのうどんにシャキシャキ食感が加わり、さらにおいしく食べられます。ミズナはカイワレや豆苗に変えてもOK! 冷蔵庫にある野菜でつくってみてください。●教えてくれた人【橋本彩さん】東京都在住。「ESSE Shu_fu of the year 2018」ファイナリスト。料理メディアの運営会社に料理家として勤務したのち、現在はインスタグラム@ponkotsu_0141にて、簡単でおいしい料理のアイデアを日々発信中