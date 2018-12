クリスマス・ソングの定番と言えば、マライア・キャリーの「All I Want For Christmas Is You」だ。アメリカでは街中にこの曲が溢れかえっているが、ヨーロッパでも同様で、この時期はマライアの書き入れ時で、現在「All I Want For Christmas Is You」ツアーを敢行中だ。

【写真を見る】真っ白ドレスのせい?体型がふっくら戻ったように見えるマライア/画像はMariah Carey(@mariahcarey)公式Instagramのスクリーンショット

スウェーデンでのコンサートで、お得意の胸元が大きく開いた白いスリットドレスや、白いお姫様ドレスを着たマライアがノリノリで歌って踊っている様子が捉えらえているが、手術によって激ヤセに成功していた少し前のマライアと比べると、体重が少し戻っていると感じたネットユーザーたちも多かった様子。

インスタグラムなどを見ても、少し前までのマライアはほっそりしており、修正を加えていたとしてもインスタ上の現在の写真と比べてみると体型の違いは歴然で、「あれ?早くもリバウンド?」「白いドレスだからふっくらして見えるだけ?」「明らかに顔も丸くなっている」「マライアを持ち上げるダンサーが、また気の毒な感じになってきた」とリバウンドを疑う声が。

その理由については、「最近見ないけど、彼氏(ブライアン・タナカ)はどこ?」「もしかして破局でストレス太り?」と、心のよりどころだった年下のバックダンサーとの別れがマライアに精神的ダメージを与えているのではないか、という憶測の声も寄せられている。(Movie Walker・NY在住/JUNKO)