ユニバーサル・スタジオ・ジャパンより、『名探偵コナン・ワールド』に関するアトラクションの最新情報が公開された。

今回の情報は、キッドの別名“怪盗1412号”にちなみ、公式SNSで本日12月13日14時12分に発表された。

ゲスト満足度99%を記録した昨年版がより進化し、完全リニューアルとなる今回の『名探偵コナン・ワールド』には、2019年4月12日公開の映画、劇場版最新作『名探偵コナン 紺青の拳(こんじょうのフィスト)』で、コナンの前に立ちはだかる最大のライバル・怪盗キッドの登場が決定!

コナンたちと謎を解く究極のリアル脱出ゲーム『名探偵コナン・ザ・エスケープ 〜紺青の序幕(こんじょうのプロローグ)〜』、パークをめぐり事件を解決に導くリアル探偵体験『名探偵コナン・ミステリー・チャレンジ』、想像を超える、まったく新しい“食×ミステリー体験”『名探偵コナン・ミステリー・レストラン』の3つのアトラクションに届いた怪盗キッドからの予告状に、ゲストは大人気キャラクターの江戸川コナンや服部平次、工藤新一と協力して、ともに立ち向かう。それぞれで繰り広げられる怪盗キッドとの対決や、劇場版最新作とも連動した内容に、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでしか体験できない『名探偵コナン』の世界を存分に楽しめる。

パークだけのオリジナル・ストーリーと、実際に目の前に現れる人気キャラクターによる本格的なライブ・パフォーマンスで、リアルな『名探偵コナン』の世界を満喫できる『名探偵コナン・ワールド』に期待しよう。

名探偵コナン・ザ・エスケープ 〜紺青の序幕〜

今宵、怪盗キッドの華麗な“マジック”が目の前に! コナンとともに謎を解く、大興奮のライブ・ミステリー!

前回、体験者満足度99%を記録し、原作者の青山剛昌さんも「(体験した脱出ゲームの中で)今までで一番面白かった!」と大絶賛した『名探偵コナン・ザ・エスケープ』。今回の究極のリアル脱出ゲームは、今回の究極のリアル脱出ゲームは、『紺青の序幕』と題され劇場版最新作『紺青の拳』のプロローグとなるストーリー。

とある洋館に隠された宝石をめぐり最大のライバル・怪盗キッドと対決。ゲストは仕掛けられた数々の罠を潜り抜け、コナンたちとの連携プレーで事件の謎に迫る。

怪盗キッドよりも先に、宝石を見つけ出すことができるか!? パークならではの圧巻のクオリティによる、本格的なライブ・パフォーマンスと、絶体絶命の危機を乗り越える、圧倒的な達成感を楽しもう。

名探偵コナン・ミステリー・チャレンジ

怪盗キッドからの挑戦に、平次とともに立ち向かえ! 親子が本気で楽しめる、リアル探偵体験!

これまでのラリーの常識を覆す、“ライブ・エンターテイメント”をプラスした全く新しい謎解きエンターテイメント・ラリー『名探偵コナン・ミステリー・チャレンジ』。今回は、パークの“謎の宝石”を狙う怪盗キッドのたくらみを阻止するため、ゲストは人気キャラクター・服部平次とともに、パーク中に隠されたヒントから暗号を解き明かしていく。真実を突きとめ、平次たちが目の前で繰り広げる驚きのラストに遭遇すれば、リアルな『名探偵コナン』の世界に巻き込まれる臨場感と謎を解き明かした充実感を味わえる。

名探偵コナン・ミステリー・レストラン

新一とともに、怪盗キッドからの挑戦を受けて立て! 想像を超える、“食×ミステリー”体験!

“食×ミステリー”というエンターテイメントの新ジャンルを作り出した大興奮の推理ライブ・レストラン『名探偵コナン・ミステリー・レストラン』では、ゲストは鈴木財閥が新たにオープンしたレストランに招かれ、幻の宝石を狙う怪盗キッドの挑戦に巻き込まれる。キッドを待ち構える工藤新一や、鈴木財閥の相談役・鈴木次郎吉から“世界最強の防犯システム”と称された京極 真らが見守る中、豪華な食事を楽しむゲストの目の前でキッドとの宝石をめぐる華麗なバトルが繰り広げられる。

パークオリジナル・ストーリーと実際に目の前に現れる人気キャラクターたちの思いもかけない展開で、ゲストにここだけのコナンの世界が届けられる。

