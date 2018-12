メディアクリエイトは、任天堂のスイッチ向け『 大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL(同梱版含む)』のパッケージ版が、国内初週(2018年12月3日〜12月9日)で122万本の販売本数を記録したと発表しました。2018年12月7日より発売された同作は、数日間にわたってTwitterの「トレンド入り」を果たしており、現在も「スマブラ」というワードが秒間隔で飛び交いするほど注目されています。今回はパッケージ版のみの国内初週販売本数ですが、この結果から鑑みるにダウンロード版のセールスも好調であると見ていいのではないでしょうか。Media Create Co., Ltd. All Rights Reserved.The Copying or Reproduction of this Document is Strictly Forbidden.